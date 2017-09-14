Hotab написав:Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
у нас было 3 года, в 2022 толпы добровольцев, военная помощь запада. Результат на табло. Какой ты хочешь результат от немотивированных к войне ухылянтов и при вероятном падении западной помощи в 2025? Там же не дураки. Видят что всё равно ресурсов не хватает. Зачем тогда вообще их расходовать.
Это у вас пока крайний сценарий, вероятность 10%, долго он продолжатся не будет , вслед за трампом поддержку выключит вся Европа, в первую очередь Германия. В работе - перекрывается кислород пинчуковским воукам, подбираются протрампистские кадры. С недомерка вытрясут всю инфу по демсам и бритым, поселят на ранчо в Исландии на сохранение.Подпишут ее контракт на читку лекций " как ебать мозги народу и Людям" По Украине "соглашение %" как у Сталина-Черчилля. Тогда все у кого Сталин резервировал больше 40% вошли в орбиту Москвы, только Югославия благодаря Тито соскочила
Нічого жахливого в такому результаті нема. Кращий лише «ніхто не загинув, нічого не втратили». Але так буває лише в казках. А от набагато гіршим він міг бути. І запросто буде, якщо закликати «розходимось».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
я ж говорил что нету. Тогда зачем жертвовать собой? оно бы имело смысл если бы вело к деоккупации или приближало мир. 3 года жертв не привело ни к одному ни к другому. Давайте еще 3 года жертв чтобы в итоге понять что они были бессмысленны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 23:39, всього редагувалось 3 разів.
Зеленский пытается заработать себе политическое алиби - " я просрал территории и много жизней , но добыл равнозначные НАТО гарантии". Трампу этот пиар не интересен. Не будет никаких гарантий, Путин вообще будет настаивать на демилитаризации , сойдутся по середине - ракеты не дальше 300 км, в таком духе. НАТО само примет акт о не расширении на восток",плюс ещё сокращение американского контингента в Европе а Украину с ее законодательством поставят на счетчик, как было с мирскими соглашениями.
Hotab написав:Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться. а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.
Hotab вам уже, в общем-то, достаточно ответил. Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия. Деваться-то некуда. Вариантов нет. Остаётся вылавливать ухилянтов. Так они чуть позже становятся сзчешниками. Вечный вопрос: "Что делать?".