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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123021230312304123051230612307>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:15

  Hotab написав:Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
у нас было 3 года, в 2022 толпы добровольцев, военная помощь запада. Результат на табло. Какой ты хочешь результат от немотивированных к войне ухылянтов и при вероятном падении западной помощи в 2025? Там же не дураки. Видят что всё равно ресурсов не хватает. Зачем тогда вообще их расходовать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:17

Господар Вельзевула

Это у вас пока крайний сценарий, вероятность 10%, долго он продолжатся не будет , вслед за трампом поддержку выключит вся Европа, в первую очередь Германия.
В работе - перекрывается кислород пинчуковским воукам, подбираются протрампистские кадры. С недомерка вытрясут всю инфу по демсам и бритым, поселят на ранчо в Исландии на сохранение.Подпишут ее контракт на читку лекций " как ебать мозги народу и Людям" По Украине "соглашение %" как у Сталина-Черчилля. Тогда все у кого Сталин резервировал больше 40% вошли в орбиту Москвы, только Югославия благодаря Тито соскочила
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:19

Wirująświatła

Результат на табло.


Нічого жахливого в такому результаті нема.
Кращий лише «ніхто не загинув, нічого не втратили». Але так буває лише в казках. А от набагато гіршим він міг бути. І запросто буде, якщо закликати «розходимось».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:20

  Hotab написав:Нічого жахливого в такому результаті нема.
а истощение ресурсов? хорошо лифт пока не падает, это я вперед паравоза забежал, но канаты на 80% изношены.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:21

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Нічого жахливого в такому результаті нема.
а истощение ресурсов?

Хіба тільки це?
Але я повторюю, альтернативи кращі є?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:23

  Hotab написав:альтернативи кращі є?
я ж говорил что нету. Тогда зачем жертвовать собой? оно бы имело смысл если бы вело к деоккупации или приближало мир. 3 года жертв не привело ни к одному ни к другому. Давайте еще 3 года жертв чтобы в итоге понять что они были бессмысленны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 23:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:25

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Трамп с большой вероятностью можете дать 4 мирных года, и это будет последним шансом для Украины взяться за ум и влиться в интересующие ее блоки


Он мог это сделать.

Плохой танцор, которому шото мешает?
Пацан сказал - пацан сделал. Не? Тогда фу, балабол.

  Господар Вельзевула написав: Но глядя на выпендривающегося недомерка, просто умыл руки.

А чего на пуйла глядеть?

  Господар Вельзевула написав: Ну не будет же он силой режим менять?

А шо такое? Саддам Хусейн, Муамар Каддафи и глава Хамаса - плохие примеры?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:25

ЛАД

Зеленский пытается заработать себе политическое алиби - " я просрал территории и много жизней , но добыл равнозначные НАТО гарантии". Трампу этот пиар не интересен. Не будет никаких гарантий, Путин вообще будет настаивать на демилитаризации , сойдутся по середине - ракеты не дальше 300 км, в таком духе. НАТО само примет акт о не расширении на восток",плюс ещё сокращение американского контингента в Европе а Украину с ее законодательством поставят на счетчик, как было с мирскими соглашениями.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:27

  Wirująświatła написав: Тогда зачем жертвовать собой?

https://m.youtube.com/watch?v=4gzR_gK8cc0

Замість "чєловєчєства" підставляється що завгодно.

Дежавю....

От тільки зп все ж таки прийшлося підняти...
Бо ідея без відповідного грошзабезпечення ну ніяк не "заходить". Патріотам.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:33

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.


навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться.
а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.

Hotab вам уже, в общем-то, достаточно ответил.
Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия.
Деваться-то некуда. Вариантов нет. Остаётся вылавливать ухилянтов. Так они чуть позже становятся сзчешниками.
Вечный вопрос: "Что делать?".
ЛАД
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