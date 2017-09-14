Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:40

fox767676 написав: ЛАД



Зеленский пытается заработать себе политическое алиби - " я просрал территории и много жизней , но добыл равнозначные НАТО гарантии". Трампу этот пиар не интересен. Не будет никаких гарантий, Путин вообще будет настаивать на демилитаризации , сойдутся по середине - ракеты не дальше 300 км, в таком духе. НАТО само примет акт о не расширении на восток",плюс ещё сокращение американского контингента в Европе а Украину с ее законодательством поставят на счетчик, как было с мирскими соглашениями. Зеленский пытается заработать себе политическое алиби - " я просрал территории и много жизней , но добыл равнозначные НАТО гарантии". Трампу этот пиар не интересен. Не будет никаких гарантий, Путин вообще будет настаивать на демилитаризации , сойдутся по середине - ракеты не дальше 300 км, в таком духе.,плюс ещё сокращение американского контингента в Европе а Украину с ее законодательством поставят на счетчик, как было с мирскими соглашениями.

fox767676 написав: ..................

Трамп с большой вероятностью можете дать 4 мирных года, и это будет последним шансом для Украины взяться за ум и влиться в интересующие ее блоки а не одкб ..................Трамп с большой вероятностью можете дать 4 мирных года, и это будет последним шансома не одкб

Лёгкое противоречие?Или не очень лёгкое?Или есть какие-то другие блоки кроме НАТО?И если даже "Зеленский пытается заработать себе политическое алиби" - он не прав, что пытается обеспечить гарантии?"я просрал территории и много жизней" - а он мог этого не допустить?. По-моему, он сделал всё, от него зависящее, чтобы этого не случилось. Разве что мог подписать договор в 2022. Но я себе слабо представляю что было бы, если бы он подписал с теми условиями, которых хотел Путин (особенно по сокращению армии да и другие), и настроениями народа в 2022.