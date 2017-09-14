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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:35
fox767676 написав:Господар Вельзевула
.......
Тогда все у кого Сталин резервировал больше 40%
вошли в орбиту Москвы, только Югославия благодаря Тито соскочила
Что вы имеете ввиду?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:40
fox767676 написав:ЛАД
Зеленский пытается заработать себе политическое алиби - " я просрал территории и много жизней , но добыл равнозначные НАТО гарантии". Трампу этот пиар не интересен. Не будет никаких гарантий, Путин вообще будет настаивать на демилитаризации , сойдутся по середине - ракеты не дальше 300 км, в таком духе. НАТО само примет акт о не расширении на восток"
,плюс ещё сокращение американского контингента в Европе а Украину с ее законодательством поставят на счетчик, как было с мирскими соглашениями.
fox767676 написав:
..................
Трамп с большой вероятностью можете дать 4 мирных года, и это будет последним шансом для Украины взяться за ум и влиться в интересующие ее блоки
а не одкб
Лёгкое противоречие?
Или не очень лёгкое?
Или есть какие-то другие блоки кроме НАТО?
И если даже "Зеленский пытается заработать себе политическое алиби" - он не прав, что пытается обеспечить гарантии?
"я просрал территории и много жизней" - а он мог этого не допустить?. По-моему, он сделал всё, от него зависящее, чтобы этого не случилось. Разве что мог подписать договор в 2022. Но я себе слабо представляю что было бы, если бы он подписал с теми условиями, которых хотел Путин (особенно по сокращению армии да и другие), и настроениями народа в 2022.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 31 січ, 2025 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:42
Вельзевулыч
Так Трамп это и сделал, при нем 2017-2020 народ прожил спокойно, набрался жирку да так подразложился что в 2019 прикололся по полной. Если бы с умом то в добаво[url][url][/url][/url]к к безвиза могли бы стартануть кандидатство ЕС, и ВПК разогреть. А вместо этого записали в конституцию одностороннее обязательство идти в НАТО . Но власть тогда в контрах была с Вашингтоном. Вспомните выпады Генплокулола против американского посла. , молодость комсомольскую вспомнил. А как пришел Байден - бессмысленные авиаучения , "батько наш Бандера" от верок-сердючок и прочее сотрясение воздуха
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 31 січ, 2025 23:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:42
ЛАД написав:
Hotab
tester7336 написав: Hotab написав:
Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться.
а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.
вам уже, в общем-то, достаточно ответил.
Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия.
Деваться-то некуда. Вариантов нет. Остаётся вылавливать ухилянтов. Так они чуть позже становятся сзчешниками.
Вечный вопрос: "Что делать?".
А просто посадить -- ну как Закон "рекомендует" -- совсем не вариант? -- недостаточно простое решение для Офиса?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:42
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:49
_hunter написав:
А просто посадить -- ну как Закон "рекомендует" -- совсем не вариант? -- недостаточно простое решение для Офиса?
нет. либо расстрелять, либо простить.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:50
ЛАД написав: fox767676 написав:ЛАД
Зеленский пытается заработать себе политическое алиби - " я просрал территории и много жизней , но добыл равнозначные НАТО гарантии". Трампу этот пиар не интересен. Не будет никаких гарантий, Путин вообще будет настаивать на демилитаризации , сойдутся по середине - ракеты не дальше 300 км, в таком духе. НАТО само примет акт о не расширении на восток"
,плюс ещё сокращение американского контингента в Европе а Украину с ее законодательством поставят на счетчик, как было с мирскими соглашениями.
fox767676 написав:
..................
Трамп с большой вероятностью можете дать 4 мирных года, и это будет последним шансом для Украины взяться за ум и влиться в интересующие ее блоки
а не одкб
Лёгкое противоречие?
Или не очень лёгкое?
Или есть какие-то другие блоки кроме НАТО?
А вы что школьник ? Политика 90х-нулевыз мимо вас прошла ? Про ГУАМ не слышали ? А про то что Европа
развивает собственные оборонные инициативы не знаете ? И Турция на ближайшем историческом горизонте тоже будет
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:51
Faceless написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Верно.
Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
Ви хоч розумієте що оптоволокно не може вигинатись паралельно землі?
А раз так- то про які 10-20 км дальності польоту йде мова?
Чи у вас дронщик на повітряній кулі НАД землею?
Кожен 1м висоти над землею -це приблизно 2 км прямої видимості....
Тому
або запускаєте з висоти
або не далі ніж на 2 км.....
Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп
Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні
Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама.
1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном
2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль.
І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею
3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:54
ЛАД написав:
Hotab
tester7336 написав: Hotab написав:
Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться.
а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.
вам уже, в общем-то, достаточно ответил.
Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия.
Деваться-то некуда. Вариантов нет. Остаётся вылавливать ухилянтов. Так они чуть позже становятся сзчешниками.
Вечный вопрос: "Что делать?".
ну во первых как расстрелять пару-тройку упырей так у нас демократия и может не помочь а как бусифицировать так у нас забывают про демократию и точно поможет? что то напомнило трусы-крестик. или как хотаб грил что под бусик попадают 1%, но когда я предложил 1% упырей ломать руки-ноги и сжигать их имущество - промолчал.
а во вторых - а за что тогда нужно идти на фронт терять здоровье или жизнь если все общество прогнило?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:55
ЛАД написав: fox767676 написав:Господар Вельзевула
.......
Тогда все у кого Сталин резервировал больше 40%
вошли в орбиту Москвы, только Югославия благодаря Тито соскочила
Что вы имеете ввиду?
"Соглашение о прцентах"
Я уже постил тут статью из Википедии, как Сталин и Черчилль делили восточную Европу в 1944. Например Польша на 50 советская на 50 Британская, Греция на 30 советская, на 70 британская и т.д.
Я так подозреваю что-то подобное было в начале 90х в отношение Прибалтики, Белоруссии,Украины, Молодовы
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