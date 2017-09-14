RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12304123051230612307>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А в Европе нам явно не место. Не дозрели. Если человек банит другого, не по каким-то принципиальным соображениям или хотя бы из обиды, а просто из-за несогласия с его необоснованными прогнозами и за их критику. И это относительно молодой человек, "не испорченный совком".
Якесь дивне масло/маслянисте
В чому відмінність між
принциповими міркуваннями і незгода з прогнозами
чи заборона бану того хто з чиєїсь точки зору -образив?

Як на мене то це все нормально і логічно
Совок тому і відрізнявся від демократій що в демократіях ти мав право на принципову незгоду і право не слухати того кого не хочеш(без пояснень чого не хочеш)
в совку це було заборонено всі повинні були думати так як сказала партія устами генсека....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27189
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:00

Господар Вельзевула

Заканчивайте истерику, выпейте водички
Психовать надо было 11 лет назад
fox767676
 
Повідомлень: 2734
З нами з: 13.06.20
Подякував: 350 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:08

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
у нас было 3 года, в 2022 толпы добровольцев, военная помощь запада. Результат на табло. Какой ты хочешь результат от немотивированных к войне ухылянтов и при вероятном падении западной помощи в 2025? Там же не дураки. Видят что всё равно ресурсов не хватает. Зачем тогда вообще их расходовать.
Як для такої кількості неадекватів яким всі винні а вони нікому...
Чи для тих хто збільшення з 1,5 до 5% військового збору - це тотожно повному виконанню своїх обовязків....

То ми ще добре тримаємось.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27189
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Тогда зачем жертвовать собой?
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло?
чи може купив вазеліну для пятої точки?
ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27189
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:13

budivelnik

бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.


Воно там часом не з самого дрона розматується?
Тоді все що «позаду» , воно сміливо лягає на землю і лежить. І пройдені перешкоди вже не страшні.
Hotab
 
Повідомлень: 14222
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:16

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 00:40, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27611
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:17

ЛАД

Значит надо было решать в рамках минского процесса , или предложить свое видение. В контактной группе было 2 спикера Фокин с сильно соглашательской позицией , его убрали моментально, и Кравчук не допускавший никаких компромиссов - " вот бюджетная децентрализация в рамках ОТГ, как по всей остальной Украине, что вам ещё надо??" Сам же Зеленский свое видение процесса урегулирования нигде не высказывал. Т.е у него не было ни видения, ни каких-либо идей. Зачем он тогда во власть шел, с какой миссией?? Ипать всем мозги справедливостью ?, " пусть от Украины камня на камня не останется, но зато все запомнят меня как борца за справедливость"

Опять же 2021 - бесполезные авиаучения, батько наш Бандера поет каждая Сердючка и... вместо минирования перешейком запускают "шатлы "
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 01 лют, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2734
З нами з: 13.06.20
Подякував: 350 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:21

  Hotab написав:budivelnik
бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.

Воно там часом не з самого дрона розматується?
Тоді все що «позаду» , воно сміливо лягає на землю і лежить. І пройдені перешкоди вже не страшні.
1 Розмотується з дрону
2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух
3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..

Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить?
Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27189
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:23

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Тогда зачем жертвовать собой?
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло?
чи може купив вазеліну для пятої точки?
ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....
ты придурок в такой же ситуации долбоёб хренов, 1,5 извилины
Ти головне не нервуйся
Це ж в тебе всьо пропало, тому ти й вибирай між гіллякою/ножем і зміною орієнтації...
А в мене ситуація з прогнозом що найгірше пройшли - тому я вибираю між тим кому і чим допомогти
Ось і вся між нами різниця
макаковєд хєрів....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27189
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:24

  fox767676 написав:Господар Вельзевула

Заканчивайте истерику, выпейте водички
Психовать надо было 11 лет назад


Та я спокоен.Но за совет спасибо.
Майна жалко и прошлой жизни.
Но тут уж выбор невелик- либо в гроб либо в эмиграцию.
А 11 лет назад кто психовал-того загнали в многоэтажку и сожгли с помощью коктейлей Молотова.До сих пор помню ,как бабы видос снимали,как они эти коктейли делали.
Я еще тогда заметил что психовать и ходить в места массового скопления людей вредно для здоровья.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12304123051230612307>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84302
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258169
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 903386
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13558)
31.01.2025 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.