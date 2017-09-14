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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:56
ЛАД написав:
А в Европе нам явно не место. Не дозрели. Если человек банит другого, не по каким-то принципиальным соображениям или хотя бы из обиды, а просто из-за несогласия с его необоснованными прогнозами и за их критику. И это относительно молодой человек, "не испорченный совком".
Якесь дивне масло/маслянисте
В чому відмінність між принциповими міркуваннями і незгода з прогнозами
чи заборона бану того хто з чиєїсь точки зору -образив?
Як на мене то це все нормально і логічно
Совок тому і відрізнявся від демократій що в демократіях ти мав право на принципову незгоду і право не слухати того кого не хочеш(без пояснень чого не хочеш)
в совку це було заборонено всі повинні були думати так як сказала партія устами генсека....
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:00
Господар Вельзевула
Заканчивайте истерику, выпейте водички
Психовать надо было 11 лет назад
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fox767676
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:08
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
у нас было 3 года, в 2022 толпы добровольцев, военная помощь запада. Результат на табло. Какой ты хочешь результат от немотивированных к войне ухылянтов и при вероятном падении западной помощи в 2025? Там же не дураки. Видят что всё равно ресурсов не хватает. Зачем тогда вообще их расходовать.
Як для такої кількості неадекватів яким всі винні а вони нікому...
Чи для тих хто збільшення з 1,5 до 5% військового збору - це тотожно повному виконанню своїх обовязків....
То ми ще добре тримаємось.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:11
Wirująświatła написав:
Тогда зачем жертвовать собой?
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло?
чи може купив вазеліну для пятої точки?
ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:13
budivelnik
бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.
Воно там часом не з самого дрона розматується?
Тоді все що «позаду» , воно сміливо лягає на землю і лежить. І пройдені перешкоди вже не страшні.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:16
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 01 лют, 2025 00:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:17
ЛАД
Значит надо было решать в рамках минского процесса , или предложить свое видение. В контактной группе было 2 спикера Фокин с сильно соглашательской позицией , его убрали моментально, и Кравчук не допускавший никаких компромиссов - " вот бюджетная децентрализация в рамках ОТГ, как по всей остальной Украине, что вам ещё надо??" Сам же Зеленский свое видение процесса урегулирования нигде не высказывал. Т.е у него не было ни видения, ни каких-либо идей. Зачем он тогда во власть шел, с какой миссией?? Ипать всем мозги справедливостью ?, " пусть от Украины камня на камня не останется, но зато все запомнят меня как борца за справедливость"
Опять же 2021 - бесполезные авиаучения, батько наш Бандера поет каждая Сердючка и... вместо минирования перешейком запускают "шатлы "
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 01 лют, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:21
Hotab написав:budivelnik
бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.
Воно там часом не з самого дрона розматується?
Тоді все що «позаду» , воно сміливо лягає на землю і лежить. І пройдені перешкоди вже не страшні.
1 Розмотується з дрону
2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух
3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..
Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить?
Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:23
Wirująświatła написав: budivelnik написав: Wirująświatła написав:
Тогда зачем жертвовать собой?
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло?
чи може купив вазеліну для пятої точки?
ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....
ты придурок в такой же ситуации долбоёб хренов, 1,5 извилины
Ти головне не нервуйся
Це ж в тебе всьо пропало, тому ти й вибирай між гіллякою/ножем і зміною орієнтації...
А в мене ситуація з прогнозом що найгірше пройшли - тому я вибираю між тим кому і чим допомогти
Ось і вся між нами різниця
макаковєд хєрів....
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:24
fox767676 написав:
Господар Вельзевула
Заканчивайте истерику, выпейте водички
Психовать надо было 11 лет назад
Та я спокоен.Но за совет спасибо.
Майна жалко и прошлой жизни.
Но тут уж выбор невелик- либо в гроб либо в эмиграцию.
А 11 лет назад кто психовал-того загнали в многоэтажку и сожгли с помощью коктейлей Молотова.До сих пор помню ,как бабы видос снимали,как они эти коктейли делали.
Я еще тогда заметил что психовать и ходить в места массового скопления людей вредно для здоровья.
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