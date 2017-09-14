Ви з якого фронту, Закарпатського?
Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку
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Додано: Суб 01 лют, 2025 00:27
Ви з якого фронту, Закарпатського?
Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Интересно так наблюдать, как 73-х процентные хуженебудики начинают отмазывать Зю - дескать а что он мог поделать? всё что может делает и в каждый кабинет зайти не может и т.д.
Я напомню, что этот кадр скакал всю свою жизнь на сценах, корча из себя юмориста, публично сравнивал на международных конкурсах Родину с проституткой и шутил про эбонитовые палочки на протестующих, утверждал что война продолжается только из-за того что это выгодно Пороху (ведь не раша напала в 2014, сейчас прозрел, интересно?) и достаточно просто посмотреть в глаза ху"лу и перестать стрелять, закрыл ракетную программу Нептун и публично критиковал лозунг "Армія, Мова, Віра" - зачем дескать всё это, ведь достаточно что бы улица по которой тебя везут на кладбище была освещена и заасфальтирована... и мудрый нарід всё это в захлёб съел с лопаты и повизгивал от удовольствия - "Ми зробили це разом", "мы все президенты"...
В итоге: год предупреждений о большом нападении - всё отрицал, готовил население к шашлыкам, асфальтировал приграничные с кацапстаном территории от Мариуполя, Бердянска, Чонгара и до Волчанска. Не подготовил фортификации, а за два дня до войны на Чонгаре открывал экспрессы. Не предупредил приграничное население, которое массой попало в оккупацию, многие из которых подверглись репрессиям, бомбардировкам и просто погибли...
и как теперь?!? я то думал, что даже у самого недалёкого, обделённого разумом 73х процентного индивидума, что-то там ёкнуло в сером веществе - но нет, оказывается это лоботомия - "хуже не будет" (с)
Ну нельзя же быть на столько инфантильными, вы же похороните эту страну своим примитивизмом. Если еще не похоронили... "ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ"
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:35
З львівського
правда мені пішов 60-тий...
Тому особисто не вбиваю
А от від мене педераційникам не один снаряд відправили.
Так що ти не переживай в польщі за мене так сильно
я такий самий будівельник... от тільки тобі всі винні а мені ніхто не винен, ба більше я вважаю що крім 5% військового збору треба ще 30% від власних витрат докинути щоб більш менш справедливо по відношенню до тих хто в окопах.
Вся різниця між нами
Зрозумів страхопуде
ПС
панталони поміняв чи ще тоді коли фани Карпат і Чорноморця в одній колоні дебілів в профспілки загнали- так і не міняв тому звик до мокрого?
ппс
на відміну від педерації - чеченців( з тих хто блатував) зі Львова ще в далеких 90-тих місцеві братки виселили... Робили просто , заходили в Жорж(тоді вони там штаб мали) і кожному вручали білет з Львова, з попередженням - імунітет діє до відходу поїзда...
В один день блатних іновірців не стало.
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:39
Я в Києві був і є. І бачив війну.
У дворі моєї дачі стояла гаубиця.
А хлопці жили і генератор згодився.
Так шо не бзди у каністру у своєму Львові.
Моєму дядьку 58. Він після другого поранення знову воює.
По друге, твої гроші не порівняні з життям, бо життя безцінне.
Ми вижили виключно завдяки платникам податків США
"Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы" Рубио
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 01 лют, 2025 00:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:40
угу патерь нєт всє васкресли, кругом халва халва халва
будивэльнык не заканчивается, поэтому он делает вывод что и у других всё норм.
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:48
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:57
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:57
Первый абзац написан невразумительно, но ладно.
Понимание демократии у вас чисто советское.
В Союзе ты не мог высказывать мнение, сильно отличающееся от генеральной линии партии.
Право бана при несогласии с мнением человека или с его критикой твоего мнения это примерно то же, что запрет на такое высказывание и/или критику. Просто на форуме участнику это сделать невозможно. Но при таком подходе если бы этот участник был модератором, то он забанил бы не для себя, а для всех.
При демократии человек может высказать своё мнение или выступить с критикой чужого и его выслушивают.
А забанить для себя (и не только) человека за обиды и оскорбления это как раз нормально. При демократии за это можно даже к суду привлечь.
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