Додано: Суб 01 лют, 2025 00:33

Интересно так наблюдать, как 73-х процентные хуженебудики начинают отмазывать Зю - дескать а что он мог поделать? всё что может делает и в каждый кабинет зайти не может и т.д.Я напомню, что этот кадр скакал всю свою жизнь на сценах, корча из себя юмориста, публично сравнивал на международных конкурсах Родину с проституткой и шутил про эбонитовые палочки на протестующих, утверждал что война продолжается только из-за того что это выгодно Пороху (ведь не раша напала в 2014, сейчас прозрел, интересно?) и достаточно просто посмотреть в глаза ху"лу и перестать стрелять, закрыл ракетную программу Нептун и публично критиковал лозунг "Армія, Мова, Віра" - зачем дескать всё это, ведь достаточно что бы улица по которой тебя везут на кладбище была освещена и заасфальтирована... и мудрый нарід всё это в захлёб съел с лопаты и повизгивал от удовольствия - "Ми зробили це разом", "мы все президенты"...В итоге: год предупреждений о большом нападении - всё отрицал, готовил население к шашлыкам, асфальтировал приграничные с кацапстаном территории от Мариуполя, Бердянска, Чонгара и до Волчанска. Не подготовил фортификации, а за два дня до войны на Чонгаре открывал экспрессы. Не предупредил приграничное население, которое массой попало в оккупацию, многие из которых подверглись репрессиям, бомбардировкам и просто погибли...и как теперь?!? я то думал, что даже у самого недалёкого, обделённого разумом 73х процентного индивидума, что-то там ёкнуло в сером веществе - но нет, оказывается это лоботомия - "хуже не будет" (с)Ну нельзя же быть на столько инфантильными, вы же похороните эту страну своим примитивизмом. Если еще не похоронили... "ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ"