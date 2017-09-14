Додано: Суб 01 лют, 2025 00:35

Бетон написав: budivelnik написав: Wirująświatła написав: Тогда зачем жертвовать собой? Тогда зачем жертвовать собой? Будеш вішатись чи переріжеш собі горло?

чи може купив вазеліну для пятої точки?

ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках.... Будеш вішатись чи переріжеш собі горло?чи може купив вазеліну для пятої точки?ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках.... Ви з якого фронту, Закарпатського?

Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку Ви з якого фронту, Закарпатського?Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку

З львівськогоправда мені пішов 60-тий...Тому особисто не вбиваюА от від мене педераційникам не один снаряд відправили.Так що ти не переживай в польщі за мене так сильноя такий самий будівельник... от тільки тобі всі винні а мені ніхто не винен, ба більше я вважаю що крім 5% військового збору треба ще 30% від власних витрат докинути щоб більш менш справедливо по відношенню до тих хто в окопах.Вся різниця між намиЗрозумів страхопудеПСпанталони поміняв чи ще тоді коли фани Карпат і Чорноморця в одній колоні дебілів в профспілки загнали- так і не міняв тому звик до мокрого?ппсна відміну від педерації - чеченців( з тих хто блатував) зі Львова ще в далеких 90-тих місцеві братки виселили... Робили просто , заходили в Жорж(тоді вони там штаб мали) і кожному вручали білет з Львова, з попередженням - імунітет діє до відходу поїзда...В один день блатних іновірців не стало.