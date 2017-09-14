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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1230512306123071230812309>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:27

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Тогда зачем жертвовать собой?
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло?
чи може купив вазеліну для пятої точки?
ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....

Ви з якого фронту, Закарпатського?
Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно так наблюдать, как 73-х процентные хуженебудики начинают отмазывать Зю - дескать а что он мог поделать? всё что может делает и в каждый кабинет зайти не может и т.д.

Я напомню, что этот кадр скакал всю свою жизнь на сценах, корча из себя юмориста, публично сравнивал на международных конкурсах Родину с проституткой и шутил про эбонитовые палочки на протестующих, утверждал что война продолжается только из-за того что это выгодно Пороху (ведь не раша напала в 2014, сейчас прозрел, интересно?) и достаточно просто посмотреть в глаза ху"лу и перестать стрелять, закрыл ракетную программу Нептун и публично критиковал лозунг "Армія, Мова, Віра" - зачем дескать всё это, ведь достаточно что бы улица по которой тебя везут на кладбище была освещена и заасфальтирована... и мудрый нарід всё это в захлёб съел с лопаты и повизгивал от удовольствия - "Ми зробили це разом", "мы все президенты"...

В итоге: год предупреждений о большом нападении - всё отрицал, готовил население к шашлыкам, асфальтировал приграничные с кацапстаном территории от Мариуполя, Бердянска, Чонгара и до Волчанска. Не подготовил фортификации, а за два дня до войны на Чонгаре открывал экспрессы. Не предупредил приграничное население, которое массой попало в оккупацию, многие из которых подверглись репрессиям, бомбардировкам и просто погибли...

и как теперь?!? я то думал, что даже у самого недалёкого, обделённого разумом 73х процентного индивидума, что-то там ёкнуло в сером веществе - но нет, оказывается это лоботомия - "хуже не будет" (с)

Ну нельзя же быть на столько инфантильными, вы же похороните эту страну своим примитивизмом. Если еще не похоронили... "ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ" :evil:
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:35

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Тогда зачем жертвовать собой?
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло?
чи може купив вазеліну для пятої точки?
ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....
Ви з якого фронту, Закарпатського?
Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку
З львівського
правда мені пішов 60-тий...
Тому особисто не вбиваю
А от від мене педераційникам не один снаряд відправили.
Так що ти не переживай в польщі за мене так сильно
я такий самий будівельник... от тільки тобі всі винні а мені ніхто не винен, ба більше я вважаю що крім 5% військового збору треба ще 30% від власних витрат докинути щоб більш менш справедливо по відношенню до тих хто в окопах.
Вся різниця між нами
Зрозумів страхопуде
ПС
панталони поміняв чи ще тоді коли фани Карпат і Чорноморця в одній колоні дебілів в профспілки загнали- так і не міняв тому звик до мокрого?
ппс
на відміну від педерації - чеченців( з тих хто блатував) зі Львова ще в далеких 90-тих місцеві братки виселили... Робили просто , заходили в Жорж(тоді вони там штаб мали) і кожному вручали білет з Львова, з попередженням - імунітет діє до відходу поїзда...
В один день блатних іновірців не стало.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:39

  budivelnik написав:
  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:Тогда зачем жертвовать собой?
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло?
чи може купив вазеліну для пятої точки?
ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....Ви з якого фронту, Закарпатського?
Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку
З львівського
правда мені пішов 60-тий...
Тому особисто не вбиваю
А от від мене педераційникам не один снаряд відправили.
Так що ти не переживай в польщі за мене так сильно
я такий самий будівельник... от тільки тобі всі винні а мені ніхто не винен, ба більше я вважаю що крім 5% військового збору треба ще 30% від власних витрат докинути щоб більш менш справедливо по відношенню до тих хто в окопах.
Вся різниця між нами
Зрозумів страхопуде
ПС
панталони поміняв чи ще тоді коли фани Карпат і Чорноморця в одній колоні дебілів в профспілки загнали- так і не міняв тому звик до мокрого?


Я в Києві був і є. І бачив війну.
У дворі моєї дачі стояла гаубиця.
А хлопці жили і генератор згодився.
Так шо не бзди у каністру у своєму Львові.

Моєму дядьку 58. Він після другого поранення знову воює.

По друге, твої гроші не порівняні з життям, бо життя безцінне.

Ми вижили виключно завдяки платникам податків США

"Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы" Рубио
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 01 лют, 2025 00:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:40

  budivelnik написав:А в мене ситуація з прогнозом що найгірше пройшли - тому я вибираю між тим кому і чим допомогти
Ось і вся між нами різниця
угу патерь нєт всє васкресли, кругом халва халва халва
  Бетон написав:"Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы" Рубио
будивэльнык не заканчивается, поэтому он делает вывод что и у других всё норм.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:48

  Wirująświatła написав:будивэльнык не заканчивается, поэтому он делает вывод что и у других всё норм.


Закончится,не переживайте.
Причем гораздо быстрее чем он думает.
Аннушка уже разлила масло :mrgreen: :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:57

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:будивэльнык не заканчивается, поэтому он делает вывод что и у других всё норм.


Закончится,не переживайте.
Причем гораздо быстрее чем он думает.
Аннушка уже разлила масло :mrgreen: :mrgreen:

та пусть 300 лет живёт как черепаха, я не желаю здесь никому закончиться.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:57

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А в Европе нам явно не место. Не дозрели. Если человек банит другого, не по каким-то принципиальным соображениям или хотя бы из обиды, а просто из-за несогласия с его необоснованными прогнозами и за их критику. И это относительно молодой человек, "не испорченный совком".
Якесь дивне масло/маслянисте
В чому відмінність між
принциповими міркуваннями і незгода з прогнозами
чи заборона бану того хто з чиєїсь точки зору -образив?

Як на мене то це все нормально і логічно
Совок тому і відрізнявся від демократій що в демократіях ти мав право на принципову незгоду і право не слухати того кого не хочеш(без пояснень чого не хочеш)
в совку це було заборонено всі повинні були думати так як сказала партія устами генсека....
Первый абзац написан невразумительно, но ладно.
Понимание демократии у вас чисто советское.
В Союзе ты не мог высказывать мнение, сильно отличающееся от генеральной линии партии.
Право бана при несогласии с мнением человека или с его критикой твоего мнения это примерно то же, что запрет на такое высказывание и/или критику. Просто на форуме участнику это сделать невозможно. Но при таком подходе если бы этот участник был модератором, то он забанил бы не для себя, а для всех.
При демократии человек может высказать своё мнение или выступить с критикой чужого и его выслушивают.
А забанить для себя (и не только) человека за обиды и оскорбления это как раз нормально. При демократии за это можно даже к суду привлечь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:01

Я вже веду дуже серйозні переговори з рф щодо завершення війни в Україні, — Трамп

«Я поговорю з путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне», - заявив Трамп


🦉 Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження

Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.

Джерело: СБУ в коментарі "Українській правді", головна редакторка УП Севгіль Мусаєва

Деталі: Як наголошують у пресслужбі СБУ, відповідне провадження, відкрите 28 січня, стосується осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України.

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:06

  budivelnik написав:...............
1 Розмотується з дрону
2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух
3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..

Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить?
Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику

Вы и в управлении дроном специалист?
Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал - https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o.
Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"?
ЛАД
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