Будеш вішатись чи переріжеш собі горло? чи може купив вазеліну для пятої точки? ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....
Ви з якого фронту, Закарпатського? Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку
Интересно так наблюдать, как 73-х процентные хуженебудики начинают отмазывать Зю - дескать а что он мог поделать? всё что может делает и в каждый кабинет зайти не может и т.д.
Я напомню, что этот кадр скакал всю свою жизнь на сценах, корча из себя юмориста, публично сравнивал на международных конкурсах Родину с проституткой и шутил про эбонитовые палочки на протестующих, утверждал что война продолжается только из-за того что это выгодно Пороху (ведь не раша напала в 2014, сейчас прозрел, интересно?) и достаточно просто посмотреть в глаза ху"лу и перестать стрелять, закрыл ракетную программу Нептун и публично критиковал лозунг "Армія, Мова, Віра" - зачем дескать всё это, ведь достаточно что бы улица по которой тебя везут на кладбище была освещена и заасфальтирована... и мудрый нарід всё это в захлёб съел с лопаты и повизгивал от удовольствия - "Ми зробили це разом", "мы все президенты"...
В итоге: год предупреждений о большом нападении - всё отрицал, готовил население к шашлыкам, асфальтировал приграничные с кацапстаном территории от Мариуполя, Бердянска, Чонгара и до Волчанска. Не подготовил фортификации, а за два дня до войны на Чонгаре открывал экспрессы. Не предупредил приграничное население, которое массой попало в оккупацию, многие из которых подверглись репрессиям, бомбардировкам и просто погибли...
и как теперь?!? я то думал, что даже у самого недалёкого, обделённого разумом 73х процентного индивидума, что-то там ёкнуло в сером веществе - но нет, оказывается это лоботомия - "хуже не будет" (с)
Ну нельзя же быть на столько инфантильными, вы же похороните эту страну своим примитивизмом. Если еще не похоронили... "ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ"
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло? чи може купив вазеліну для пятої точки? ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....
Ви з якого фронту, Закарпатського? Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку
З львівського правда мені пішов 60-тий... Тому особисто не вбиваю А от від мене педераційникам не один снаряд відправили. Так що ти не переживай в польщі за мене так сильно я такий самий будівельник... от тільки тобі всі винні а мені ніхто не винен, ба більше я вважаю що крім 5% військового збору треба ще 30% від власних витрат докинути щоб більш менш справедливо по відношенню до тих хто в окопах. Вся різниця між нами Зрозумів страхопуде ПС панталони поміняв чи ще тоді коли фани Карпат і Чорноморця в одній колоні дебілів в профспілки загнали- так і не міняв тому звик до мокрого? ппс на відміну від педерації - чеченців( з тих хто блатував) зі Львова ще в далеких 90-тих місцеві братки виселили... Робили просто , заходили в Жорж(тоді вони там штаб мали) і кожному вручали білет з Львова, з попередженням - імунітет діє до відходу поїзда... В один день блатних іновірців не стало.
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло? чи може купив вазеліну для пятої точки? ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....Ви з якого фронту, Закарпатського? Кадирівців Багато перебили? Бо боїтесь їх, як діти бабайку
З львівського правда мені пішов 60-тий... Тому особисто не вбиваю А от від мене педераційникам не один снаряд відправили. Так що ти не переживай в польщі за мене так сильно я такий самий будівельник... от тільки тобі всі винні а мені ніхто не винен, ба більше я вважаю що крім 5% військового збору треба ще 30% від власних витрат докинути щоб більш менш справедливо по відношенню до тих хто в окопах. Вся різниця між нами Зрозумів страхопуде ПС панталони поміняв чи ще тоді коли фани Карпат і Чорноморця в одній колоні дебілів в профспілки загнали- так і не міняв тому звик до мокрого?
Я в Києві був і є. І бачив війну. У дворі моєї дачі стояла гаубиця. А хлопці жили і генератор згодився. Так шо не бзди у каністру у своєму Львові.
Моєму дядьку 58. Він після другого поранення знову воює.
По друге, твої гроші не порівняні з життям, бо життя безцінне.
Ми вижили виключно завдяки платникам податків США
"Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы" Рубио
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 01 лют, 2025 00:44, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:А в Европе нам явно не место. Не дозрели. Если человек банит другого, не по каким-то принципиальным соображениям или хотя бы из обиды, а просто из-за несогласия с его необоснованными прогнозами и за их критику. И это относительно молодой человек, "не испорченный совком".
Якесь дивне масло/маслянисте В чому відмінність між принциповими міркуваннями і незгода з прогнозами чи заборона бану того хто з чиєїсь точки зору -образив?
Як на мене то це все нормально і логічно Совок тому і відрізнявся від демократій що в демократіях ти мав право на принципову незгоду і право не слухати того кого не хочеш(без пояснень чого не хочеш) в совку це було заборонено всі повинні були думати так як сказала партія устами генсека....
Первый абзац написан невразумительно, но ладно. Понимание демократии у вас чисто советское. В Союзе ты не мог высказывать мнение, сильно отличающееся от генеральной линии партии. Право бана при несогласии с мнением человека или с его критикой твоего мнения это примерно то же, что запрет на такое высказывание и/или критику. Просто на форуме участнику это сделать невозможно. Но при таком подходе если бы этот участник был модератором, то он забанил бы не для себя, а для всех. При демократии человек может высказать своё мнение или выступить с критикой чужого и его выслушивают. А забанить для себя (и не только) человека за обиды и оскорбления это как раз нормально. При демократии за это можно даже к суду привлечь.
Я вже веду дуже серйозні переговори з рф щодо завершення війни в Україні, — Трамп
«Я поговорю з путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне», - заявив Трамп
🦉 Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження
Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.
Джерело: СБУ в коментарі "Українській правді", головна редакторка УП Севгіль Мусаєва
Деталі: Як наголошують у пресслужбі СБУ, відповідне провадження, відкрите 28 січня, стосується осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 01:10, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:............... 1 Розмотується з дрону 2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух 3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..
Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить? Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику
Вы и в управлении дроном специалист? Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал - https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o. Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"?