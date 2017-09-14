Значит надо было решать в рамках минского процесса , или предложить свое видение. В контактной группе было 2 спикера Фокин с сильно соглашательской позицией , его убрали моментально, и Кравчук не допускавший никаких компромиссов - " вот бюджетная децентрализация в рамках ОТГ, как по всей остальной Украине, что вам ещё надо??" Сам же Зеленский свое видение процесса урегулирования нигде не высказывал. Т.е у него не было ни видения, ни каких-либо идей. Зачем он тогда во власть шел, с какой миссией?? Ипать всем мозги справедливостью ?, " пусть от Украины камня на камня не останется, но зато все запомнят меня как борца за справедливость"
Опять же 2021 - бесполезные авиаучения, батько наш Бандера поет каждая Сердючка и... вместо минирования перешейком запускают "шатлы "
Ну о том, что я его виню в том, что он не попытался заключить мир, как обещал, а пошёл на поводу у радикалов - побоялся их протестов, я писал уже не раз. Но, с другой стороны, кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные. Опасность действительно была. Так же, как и при подписании договора весной 2022. Если бы активисты ещё и думать немного научились. Хотя бы на два шага вперёд. О Бандере высказываться не буду, уже делал это. Отчасти из-за этого я "совок" и "внутренний оккупант". Это, кстати, тоже признак нашей "готовности к демократии". "Готовность" вполне советская - навесить политические ярлыки. Единственное, что изменилось, это сами ярлыки. Когда-то было проще - "враг народа" и "японский шпион".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 01 лют, 2025 01:27, всього редагувалось 2 разів.
🦉 Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження
Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.
По перше я в тебе каструлю не брала,по друге вона и була трiснута,по трете я тобi давно ее вiддала.
ЛАД написав:кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные
Тот кто сильно открутил американский краник который сейчас прикручивает Трамп на кормежку грантоедов. И это хорошо - за воплями активистов не было слышно голоса обычного народа. Активистам понятно не понравится - это ж надо работать идти - а стране будет только на пользу.
fox767676 написав:............ А вы что школьник ? Политика 90х-нулевыз мимо вас прошла ? Про ГУАМ не слышали ? А про то что Европа развивает собственные оборонные инициативы не знаете ? И Турция на ближайшем историческом горизонте тоже будет
1. Думаю, Путин не дурак и там запишут не конкретно НАТО, а что-нибудь типа "постоянного нейтралитета". 2. После всех событий кто-то сильно захочет заключать с нами военные союзы? В 90-е хотели многие, веря в силу Украины и рассматривая её как противовес РФ. Но это уже давно прошло.
budivelnik написав:............... 1 Розмотується з дрону 2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух 3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..
Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить? Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику
Вы и в управлении дроном специалист? Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал - https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o. Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"?
Або: "Інженер Максим Шеремет, який особисто багато разів керував таким дроном, в коментарі ВВС називає твердження про оптоволокно, що нібито легко рветься, "нісенітницею". За його словами, кабель під час польоту сам поступово розмотується і спокійно лягає зверху на дерева чи інші перешкоди. Обірвати його дуже важко. Єдина засторога – не бажано різко розвертатися чи знижуватися, а потім підійматися, щоб не перекрутити оптоволокно." https://espreso.tv/poyasnuemo-vidkritty ... skoi-viyni Звідти ж: "Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить близько 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). Під час використання кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому напрямку."
І про обмеження: ""Перше - зниження швидкісних та маневрових можливостей дрона. Через те, що БПЛА має розмотувати за собою оптоволокно, існують обмеження на кривизну віражів та потреба у плавніших прискореннях чи гальмуваннях. " ___________________________________ Звідки отой практик польотів на дроні з оптоволокном Будівельник взяв оті свої оці вище міркування, нехай розповість. Особливо оце: "3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону.." _________________________________ Хоча і у вашому посиланні достатньо інформації.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 лют, 2025 01:50, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:............ Hotab вам уже, в общем-то, достаточно ответил. Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия. Деваться-то некуда. Вариантов нет. Остаётся вылавливать ухилянтов. Так они чуть позже становятся сзчешниками. Вечный вопрос: "Что делать?".
А просто посадить -- ну как Закон "рекомендует" -- совсем не вариант? -- недостаточно простое решение для Офиса?
Можно и посадить. В принципе. Через пару лет судебных разбирательств. + взятки у нас берут не только начальники ТЦК. Бывает, даже судьи. Представляете?
Faceless написав:........... Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні
Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама. 1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном 2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль. І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею 3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.
Понятно в чём дело. Вы просто путаете "виту пару мідну" с оптоволокном. "але суть та сама". Вы знаете, не "та сама".
Faceless написав:........... Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні
Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама. 1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном 2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль. І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею 3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.
Понятно в чём дело. Вы просто путаете "виту пару мідну" с оптоволокном. "але суть та сама". Вы знаете, не "та сама".