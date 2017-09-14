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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12306123071230812309>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:22

  fox767676 написав:ЛАД

Значит надо было решать в рамках минского процесса , или предложить свое видение. В контактной группе было 2 спикера Фокин с сильно соглашательской позицией , его убрали моментально, и Кравчук не допускавший никаких компромиссов - " вот бюджетная децентрализация в рамках ОТГ, как по всей остальной Украине, что вам ещё надо??" Сам же Зеленский свое видение процесса урегулирования нигде не высказывал. Т.е у него не было ни видения, ни каких-либо идей. Зачем он тогда во власть шел, с какой миссией?? Ипать всем мозги справедливостью ?, " пусть от Украины камня на камня не останется, но зато все запомнят меня как борца за справедливость"

Опять же 2021 - бесполезные авиаучения, батько наш Бандера поет каждая Сердючка и... вместо минирования перешейком запускают "шатлы "

Ну о том, что я его виню в том, что он не попытался заключить мир, как обещал, а пошёл на поводу у радикалов - побоялся их протестов, я писал уже не раз. Но, с другой стороны, кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные. Опасность действительно была. Так же, как и при подписании договора весной 2022. Если бы активисты ещё и думать немного научились. Хотя бы на два шага вперёд.
О Бандере высказываться не буду, уже делал это. Отчасти из-за этого я "совок" и "внутренний оккупант". :) Это, кстати, тоже признак нашей "готовности к демократии". "Готовность" вполне советская - навесить политические ярлыки. Единственное, что изменилось, это сами ярлыки. Когда-то было проще - "враг народа" и "японский шпион". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 01 лют, 2025 01:27, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:24

  Wirująświatła написав:
🦉 Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження

Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.


По перше я в тебе каструлю не брала,по друге вона и була трiснута,по трете я тобi давно ее вiддала.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:35

  ЛАД написав:кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные


Тот кто сильно открутил американский краник который сейчас прикручивает Трамп на кормежку грантоедов. И это хорошо - за воплями активистов не было слышно голоса обычного народа. Активистам понятно не понравится - это ж надо работать идти - а стране будет только на пользу.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:39

  fox767676 написав:............
А вы что школьник ? Политика 90х-нулевыз мимо вас прошла ? Про ГУАМ не слышали ? А про то что Европа :| развивает собственные оборонные инициативы не знаете ? И Турция на ближайшем историческом горизонте тоже будет

1. Думаю, Путин не дурак и там запишут не конкретно НАТО, а что-нибудь типа "постоянного нейтралитета".
2. После всех событий кто-то сильно захочет заключать с нами военные союзы?
В 90-е хотели многие, веря в силу Украины и рассматривая её как противовес РФ. Но это уже давно прошло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:40

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...............
1 Розмотується з дрону
2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух
3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..

Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить?
Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику

Вы и в управлении дроном специалист?
Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал - https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o.
Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"?


Кому вірити: пілоту Будівельнику з ? нальоту з його розповідями про кущі, камінці чи відео, де наземний дрон розмотує за собою по землі оптоволокно серед сухостою
https://texty.org.ua/fragments/114091/v ... bot-video/

Або:
"Інженер Максим Шеремет, який особисто багато разів керував таким дроном, в коментарі ВВС називає твердження про оптоволокно, що нібито легко рветься, "нісенітницею". За його словами, кабель під час польоту сам поступово розмотується і спокійно лягає зверху на дерева чи інші перешкоди. Обірвати його дуже важко. Єдина засторога – не бажано різко розвертатися чи знижуватися, а потім підійматися, щоб не перекрутити оптоволокно."
https://espreso.tv/poyasnuemo-vidkritty ... skoi-viyni
Звідти ж:
"Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить близько 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). Під час використання кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому напрямку."

І про обмеження:
""Перше - зниження швидкісних та маневрових можливостей дрона. Через те, що БПЛА має розмотувати за собою оптоволокно, існують обмеження на кривизну віражів та потреба у плавніших прискореннях чи гальмуваннях. "
___________________________________
Звідки отой практик польотів на дроні з оптоволокном Будівельник взяв оті свої оці вище міркування, нехай розповість.
Особливо оце:
"3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону.."
_________________________________
Хоча і у вашому посиланні достатньо інформації.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 лют, 2025 01:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:43

  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Hotab вам уже, в общем-то, достаточно ответил.
Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия.
Деваться-то некуда. Вариантов нет. Остаётся вылавливать ухилянтов. Так они чуть позже становятся сзчешниками.
Вечный вопрос: "Что делать?".

А просто посадить -- ну как Закон "рекомендует" -- совсем не вариант? -- недостаточно простое решение для Офиса? :wink:
Можно и посадить.
В принципе.
Через пару лет судебных разбирательств.
+ взятки у нас берут не только начальники ТЦК. Бывает, даже судьи. Представляете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:47

  tester7336 написав:........ а за что тогда нужно идти на фронт терять здоровье или жизнь если все общество прогнило?

К сожалению, у нас, как и при выборах президентов, выбор не между лучшим и худшим, а между плохим и ещё более плохим.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:49

  Господар Вельзевула написав:https://www.facebook.com/share/r/12DWxCkzbrb/

Пацан сказал, пацан сделал.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:50

  budivelnik написав:
  Faceless написав:...........
Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп
Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні
Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама.
1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном
2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль.
І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею
3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.

Понятно в чём дело.
Вы просто путаете "виту пару мідну" с оптоволокном.
"але суть та сама". Вы знаете, не "та сама".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 01:52

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Faceless написав:...........
Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп
Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні
Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама.
1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном
2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль.
І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею
3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.

Понятно в чём дело.
Вы просто путаете "виту пару мідну" с оптоволокном.
"але суть та сама". Вы знаете, не "та сама".

Це як хрєн з пальцем.
detroytred
 
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