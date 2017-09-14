Додано: Суб 01 лют, 2025 01:40

ЛАД написав: budivelnik написав: ...............

1 Розмотується з дрону

2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух

3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..



Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить?

Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику ...............1 Розмотується з дрону2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить?Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику

Вы и в управлении дроном специалист?

Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал - https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o .

Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"? Вы и в управлении дроном специалист?Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал -Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"?

Кому вірити: пілоту Будівельнику з ? нальоту з його розповідями про кущі, камінці чи відео, де наземний дрон розмотує за собою по землі оптоволокно серед сухостоюАбо:"Інженер Максим Шеремет, який особисто багато разів керував таким дроном, в коментарі ВВС називає твердження про оптоволокно, що нібито легко рветься, "нісенітницею". За його словами, кабель під час польоту сам поступово розмотується і спокійно лягає зверху на дерева чи інші перешкоди. Обірвати його дуже важко. Єдина засторога – не бажано різко розвертатися чи знижуватися, а потім підійматися, щоб не перекрутити оптоволокно."Звідти ж:"Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить близько 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). Під час використання кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому напрямку."І про обмеження:""Перше - зниження швидкісних та маневрових можливостей дрона. Через те, що БПЛА має розмотувати за собою оптоволокно, існують обмеження на кривизну віражів та потреба у плавніших прискореннях чи гальмуваннях. "___________________________________Звідки отой практик польотів на дроні з оптоволокном Будівельник взяв оті свої оці вище міркування, нехай розповість.Особливо оце:"3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону.."_________________________________Хоча і у вашому посиланні достатньо інформації.