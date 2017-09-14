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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12306123071230812309

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 02:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД, а чем вам не нравятся Шухевич с Бандерой?
Рейды по базам НКВД под Мерефой и Изюмом они не проводили.
Доносы на своих соседей, что корову и петухов неучтённых, в 46году завести с голодухи решили, не писали.
Воевали за крестьян и средний класс, у которых весьма быстро в 40м году всё отняли и поделили, а то и в Магадан с Дудинкой определили.
24-25 июня 41го УПА или хто то другой, с книжечкой со звездой, в целях скорейшей эвакуации львовских СИЗО, или как там они тогда назывались, в каждую камеру по гранате, а потом пару очередей, без решений троек и подписей "вышинских", чтоб ни один враг советов врагу не достался?
Вам больше нравятся улицы Косиора и Хатаевича и проспект Мацковский и 50летия ВЛКСМ с парадом пионеров с перегаром три раза в год?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 01 лют, 2025 02:04, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 02:04

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:............
А вы что школьник ? Политика 90х-нулевыз мимо вас прошла ? Про ГУАМ не слышали ? А про то что Европа :| развивает собственные оборонные инициативы не знаете ? И Турция на ближайшем историческом горизонте тоже будет

1. Думаю, Путин не дурак и там запишут не конкретно НАТО, а что-нибудь типа "постоянного нейтралитета".
2. После всех событий кто-то сильно захочет заключать с нами военные союзы?
В 90-е хотели многие, веря в силу Украины и рассматривая её как противовес РФ. Но это уже давно прошло.


Ну так и зачем тот цирк с требованием гарантий от Америки ? Трамп даст личные устные гарантии на время своего срока.Фиксировать он ничего не будет, не интересно, и сложно. А там как его срок подойдет к концу может и в РФ что-то поменяется в лучшую для нас сторону
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 02:09

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/1/7496257/

А как же потужный? Потужного спросили?Шо они там решают без володимира свет александровича?
Ну ниче,он им покажет кузькину мать.
Трампа обзовет наверное "дебилом" и скажет что это,"вибачте х*йня и вкид рассеян"
И еще в прямом эфире достанет куклу хуйла и подвергнет ее анальной пентерации.
Аудитория будет хлопать, кричать про репарации и требовать освободить исконно украинские города Курск,Белгород и Воронеж.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 02:13

  Hotab написав:_hunter

чуть потеряют в комфорте.


БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»

Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?

А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».

Люди тікають з України від високих податків.
Не хочуть це все утримувати.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 02:14

  барабашов написав:ЛАД, а чем вам не нравятся Шухевич с Бандерой?
Рейды по базам НКВД под Мерефой и Изюмом они не проводили.
Доносы на своих соседей, что корову и петухов неучтённых, в 46году завести с голодухи решили, не писали.
Воевали за крестьян и средний класс, у которых весьма быстро в 40м году всё отняли и поделили, а то и в Магадан с Дудинкой определили.
24-25 июня 41го УПА или хто то другой, с книжечкой со звездой, в целях скорейшей эвакуации львовских СИЗО, или как там они тогда назывались, в каждую камеру по гранате, а потом пару очередей, без решений троек и подписей "вышинских", чтоб ни один враг советов врагу не достался?
Вам больше нравятся улицы Косиора и Хатаевича и проспект Мацковский и 50летия ВЛКСМ с парадом пионеров с перегаром три раза в год?


Харе схидняцкую херню пороть )) У меня отец с самой западной-западной Украины,уроженец Ржеяипосполитой, где все это было на его глазах. Бандеровцы, коммунисты , поляки, залётные власовцы методами между собой не отличались, терроризировали местных все, и никакого робингудстсва. Там когда бывал в том селе из старшего поколения никто симпатии к ОУН не испытывал. Это чем по времени и расстояниям дальше от тех событий, тем больше диванных бандеровцев с русскими или схидняцкими фамилиями с Киева или Днепра. У меня такого комплекса нет. Советую почитать/послушать Даниила Яневского
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 02:19

  fox767676 написав:Харе схидняцкую херню пороть ))


Ша.
Френдлифаер.
Барабашов свой, про нас бы и войны не было. Нам вообще пох на эти заморочки.
Миру дайте! Гешефт крутить надо.Бабло понад усе.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 02:24

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:........ а за что тогда нужно идти на фронт терять здоровье или жизнь если все общество прогнило?

К сожалению, у нас, как и при выборах президентов, выбор не между лучшим и худшим, а между плохим и ещё более плохим.


т.е. вы ответили на свой же вопрос который задавали многим?
tester7336
 
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