Додано: Суб 01 лют, 2025 02:03

ЛАД, а чем вам не нравятся Шухевич с Бандерой?

Рейды по базам НКВД под Мерефой и Изюмом они не проводили.

Доносы на своих соседей, что корову и петухов неучтённых, в 46году завести с голодухи решили, не писали.

Воевали за крестьян и средний класс, у которых весьма быстро в 40м году всё отняли и поделили, а то и в Магадан с Дудинкой определили.

24-25 июня 41го УПА или хто то другой, с книжечкой со звездой, в целях скорейшей эвакуации львовских СИЗО, или как там они тогда назывались, в каждую камеру по гранате, а потом пару очередей, без решений троек и подписей "вышинских", чтоб ни один враг советов врагу не достался?

Вам больше нравятся улицы Косиора и Хатаевича и проспект Мацковский и 50летия ВЛКСМ с парадом пионеров с перегаром три раза в год?