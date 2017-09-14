ЛАД, а чем вам не нравятся Шухевич с Бандерой? Рейды по базам НКВД под Мерефой и Изюмом они не проводили. Доносы на своих соседей, что корову и петухов неучтённых, в 46году завести с голодухи решили, не писали. Воевали за крестьян и средний класс, у которых весьма быстро в 40м году всё отняли и поделили, а то и в Магадан с Дудинкой определили. 24-25 июня 41го УПА или хто то другой, с книжечкой со звездой, в целях скорейшей эвакуации львовских СИЗО, или как там они тогда назывались, в каждую камеру по гранате, а потом пару очередей, без решений троек и подписей "вышинских", чтоб ни один враг советов врагу не достался? Вам больше нравятся улицы Косиора и Хатаевича и проспект Мацковский и 50летия ВЛКСМ с парадом пионеров с перегаром три раза в год?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 01 лют, 2025 02:04, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:............ А вы что школьник ? Политика 90х-нулевыз мимо вас прошла ? Про ГУАМ не слышали ? А про то что Европа развивает собственные оборонные инициативы не знаете ? И Турция на ближайшем историческом горизонте тоже будет
1. Думаю, Путин не дурак и там запишут не конкретно НАТО, а что-нибудь типа "постоянного нейтралитета". 2. После всех событий кто-то сильно захочет заключать с нами военные союзы? В 90-е хотели многие, веря в силу Украины и рассматривая её как противовес РФ. Но это уже давно прошло.
Ну так и зачем тот цирк с требованием гарантий от Америки ? Трамп даст личные устные гарантии на время своего срока.Фиксировать он ничего не будет, не интересно, и сложно. А там как его срок подойдет к концу может и в РФ что-то поменяется в лучшую для нас сторону
А как же потужный? Потужного спросили?Шо они там решают без володимира свет александровича? Ну ниче,он им покажет кузькину мать. Трампа обзовет наверное "дебилом" и скажет что это,"вибачте х*йня и вкид рассеян" И еще в прямом эфире достанет куклу хуйла и подвергнет ее анальной пентерации. Аудитория будет хлопать, кричать про репарации и требовать освободить исконно украинские города Курск,Белгород и Воронеж.
Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?
А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»?? Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».
Люди тікають з України від високих податків. Не хочуть це все утримувати.
барабашов написав:ЛАД, а чем вам не нравятся Шухевич с Бандерой? Рейды по базам НКВД под Мерефой и Изюмом они не проводили. Доносы на своих соседей, что корову и петухов неучтённых, в 46году завести с голодухи решили, не писали. Воевали за крестьян и средний класс, у которых весьма быстро в 40м году всё отняли и поделили, а то и в Магадан с Дудинкой определили. 24-25 июня 41го УПА или хто то другой, с книжечкой со звездой, в целях скорейшей эвакуации львовских СИЗО, или как там они тогда назывались, в каждую камеру по гранате, а потом пару очередей, без решений троек и подписей "вышинских", чтоб ни один враг советов врагу не достался? Вам больше нравятся улицы Косиора и Хатаевича и проспект Мацковский и 50летия ВЛКСМ с парадом пионеров с перегаром три раза в год?
Харе схидняцкую херню пороть )) У меня отец с самой западной-западной Украины,уроженец Ржеяипосполитой, где все это было на его глазах. Бандеровцы, коммунисты , поляки, залётные власовцы методами между собой не отличались, терроризировали местных все, и никакого робингудстсва. Там когда бывал в том селе из старшего поколения никто симпатии к ОУН не испытывал. Это чем по времени и расстояниям дальше от тех событий, тем больше диванных бандеровцев с русскими или схидняцкими фамилиями с Киева или Днепра. У меня такого комплекса нет. Советую почитать/послушать Даниила Яневского
Ша. Френдлифаер. Барабашов свой, про нас бы и войны не было. Нам вообще пох на эти заморочки. Миру дайте! Гешефт крутить надо.Бабло понад усе.
Не , это культпросвет. Учите историю не от ж/д бандеровцев из Днепра , а от тех кто ближе к источникам - Позняк, Яневский. Или уже несколько раз слышал заклинание типа пророчество "наступит день и миллионы ответят героям слава" Я в начале 90х подростком начитался националистической литературы ОУН УПА,КУН, УНаУнсо, но там такого не было . Зато было у Юлиана Семёнова в диалоге Мюллера-Штирлица " настанет день и миллионы ответят Хайль".Так это какой-то новодел, это "бандеровское пророчество " наверняка придумал какой-нибудь Самуил шиферман с кривбасса. Но только ж как люди не осознают в какую подставу они подыгрывают, воспроизводя тоталитарные лозунги
Будеш вішатись чи переріжеш собі горло? чи може купив вазеліну для пятої точки? ахматокадирівці про айкю слухати не будуть , вони перейдуть до перевірки простати під лагідне твоє бурмотіння про поведінку макак в таких випадках....
Эта уверенность за простату исходит сугубо из личного опыта?
Ша. Френдлифаер. Барабашов свой, про нас бы и войны не было. Нам вообще пох на эти заморочки. Миру дайте! Гешефт крутить надо.Бабло понад усе.
Не , это культпросвет. Учите историю не от ж/д бандеровцев из Днепра , а от тех кто ближе к источникам - Позняк, Яневский. Или уже несколько раз слышал заклинание типа пророчество "наступит день и миллионы ответят героям слава" Я в начале 90х подростком начитался националистической литературы ОУН УПА,КУН, УНаУнсо, но там такого не было . Зато было у Юлиана Семёнова в диалоге Мюллера-Штирлица " настанет день и миллионы ответят Хайль".Так это какой-то новодел, это "бандеровское пророчество " наверняка придумал какой-нибудь Самуил шиферман с кривбасса. Но только ж как люди не осознают в какую подставу они подыгрывают, воспроизводя тоталитарные лозунги
На моменте наш главный тоталитарный "биндеровец" это пан Корчинский В 60+ гавкать начал громче Скабеевой, сын в самом соку штурмовика на фронте защиты идеалов и мицнысти тыла, как не услышишь таракана - чистый "адвокат дьявола(ТЦК)" Насколько он по "форме обрезу" шиферман-кацапович - не в курсе. Но кого то он мне бурного из 10% суперуспишных пенсов напоминает.