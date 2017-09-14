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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12307123081230912310

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 04:37

  fox767676 написав:

Харе схидняцкую херню пороть )) У меня отец с самой западной-западной Украины,уроженец Ржеяипосполитой, где все это было на его глазах. Бандеровцы, коммунисты , поляки, залётные власовцы методами между собой не отличались, терроризировали местных все, и никакого робингудстсва. Там когда бывал в том селе из старшего поколения никто симпатии к ОУН не испытывал. Это чем по времени и расстояниям дальше от тех событий, тем больше диванных бандеровцев с русскими или схидняцкими фамилиями с Киева или Днепра. У меня такого комплекса нет. Советую почитать/послушать Даниила Яневского

Ляшко Ваш яневський :lol:
якже ж без підтримки власного населення можно Було до 1970 р воювати? Може Ваш батько з польськими кровями? Бандера якшо хтось забув воював з поляками. І єдина операція до якої він мав відношення це замах на польського міністра.
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  #<1 ... 12307123081230912310
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