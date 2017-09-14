Харе схидняцкую херню пороть )) У меня отец с самой западной-западной Украины,уроженец Ржеяипосполитой, где все это было на его глазах. Бандеровцы, коммунисты , поляки, залётные власовцы методами между собой не отличались, терроризировали местных все, и никакого робингудстсва. Там когда бывал в том селе из старшего поколения никто симпатии к ОУН не испытывал. Это чем по времени и расстояниям дальше от тех событий, тем больше диванных бандеровцев с русскими или схидняцкими фамилиями с Киева или Днепра. У меня такого комплекса нет. Советую почитать/послушать Даниила Яневского
Ляшко Ваш яневський якже ж без підтримки власного населення можно Було до 1970 р воювати? Може Ваш батько з польськими кровями? Бандера якшо хтось забув воював з поляками. І єдина операція до якої він мав відношення це замах на польського міністра.
А как же потужный? Потужного спросили?Шо они там решают без володимира свет александровича? Ну ниче,он им покажет кузькину мать. Трампа обзовет наверное "дебилом" и скажет что это,"вибачте х*йня и вкид рассеян" И еще в прямом эфире достанет куклу хуйла и подвергнет ее анальной пентерации. Аудитория будет хлопать, кричать про репарации и требовать освободить исконно украинские города Курск,Белгород и Воронеж.
ви занадто хорошої думки за трампа. в тім то і цимус що рішати за нас вони нічого не будуть. В них свої теми. А за україну трамп домовиться про те що вмішуватись не буде. Добре ще якщо захист україни перекине на європу але і там він може він може пустити на самотьок... Ми занадто сконцентровані на собі, для світу ми не пуп землі, не ізраїль.