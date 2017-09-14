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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12307123081230912310

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 04:37

  fox767676 написав:

Харе схидняцкую херню пороть )) У меня отец с самой западной-западной Украины,уроженец Ржеяипосполитой, где все это было на его глазах. Бандеровцы, коммунисты , поляки, залётные власовцы методами между собой не отличались, терроризировали местных все, и никакого робингудстсва. Там когда бывал в том селе из старшего поколения никто симпатии к ОУН не испытывал. Это чем по времени и расстояниям дальше от тех событий, тем больше диванных бандеровцев с русскими или схидняцкими фамилиями с Киева или Днепра. У меня такого комплекса нет. Советую почитать/послушать Даниила Яневского

Ляшко Ваш яневський :lol:
якже ж без підтримки власного населення можно Було до 1970 р воювати? Може Ваш батько з польськими кровями? Бандера якшо хтось забув воював з поляками. І єдина операція до якої він мав відношення це замах на польського міністра.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 05:32

  Господар Вельзевула написав:https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/1/7496257/

А как же потужный? Потужного спросили?Шо они там решают без володимира свет александровича?
Ну ниче,он им покажет кузькину мать.
Трампа обзовет наверное "дебилом" и скажет что это,"вибачте х*йня и вкид рассеян"
И еще в прямом эфире достанет куклу хуйла и подвергнет ее анальной пентерации.
Аудитория будет хлопать, кричать про репарации и требовать освободить исконно украинские города Курск,Белгород и Воронеж.
ви занадто хорошої думки за трампа.
в тім то і цимус що рішати за нас вони нічого не будуть. В них свої теми.
А за україну трамп домовиться про те що вмішуватись не буде.
Добре ще якщо захист україни перекине на європу але і там він може він може пустити на самотьок...
Ми занадто сконцентровані на собі, для світу ми не пуп землі, не ізраїль.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 08:53

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Росіяни вдарили балістикою по середмістю Одеси: є постраждалі – фото
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pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:02

барабашов

Эта уверенность за простату исходит сугубо из личного опыта?


Как и отличия в запахах «дагестанского» и «негритянского». ФОП «замкомбат», позивной «нюхач» :P
Hotab
 
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