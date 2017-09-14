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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123081230912310123111231212313>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 04:37

  fox767676 написав:

Харе схидняцкую херню пороть )) У меня отец с самой западной-западной Украины,уроженец Ржеяипосполитой, где все это было на его глазах. Бандеровцы, коммунисты , поляки, залётные власовцы методами между собой не отличались, терроризировали местных все, и никакого робингудстсва. Там когда бывал в том селе из старшего поколения никто симпатии к ОУН не испытывал. Это чем по времени и расстояниям дальше от тех событий, тем больше диванных бандеровцев с русскими или схидняцкими фамилиями с Киева или Днепра. У меня такого комплекса нет. Советую почитать/послушать Даниила Яневского

Ляшко Ваш яневський :lol:
якже ж без підтримки власного населення можно Було до 1970 р воювати? Може Ваш батько з польськими кровями? Бандера якшо хтось забув воював з поляками. І єдина операція до якої він мав відношення це замах на польського міністра.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 05:32

  Господар Вельзевула написав:https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/1/7496257/

А как же потужный? Потужного спросили?Шо они там решают без володимира свет александровича?
Ну ниче,он им покажет кузькину мать.
Трампа обзовет наверное "дебилом" и скажет что это,"вибачте х*йня и вкид рассеян"
И еще в прямом эфире достанет куклу хуйла и подвергнет ее анальной пентерации.
Аудитория будет хлопать, кричать про репарации и требовать освободить исконно украинские города Курск,Белгород и Воронеж.
ви занадто хорошої думки за трампа.
в тім то і цимус що рішати за нас вони нічого не будуть. В них свої теми.
А за україну трамп домовиться про те що вмішуватись не буде.
Добре ще якщо захист україни перекине на європу але і там він може він може пустити на самотьок...
Ми занадто сконцентровані на собі, для світу ми не пуп землі, не ізраїль.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 08:53

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:02

барабашов

Эта уверенность за простату исходит сугубо из личного опыта?


Как и отличия в запахах «дагестанского» и «негритянского». ФОП «замкомбат», позивной «нюхач» :P
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:23

  Faceless написав:
budivelnik написав:
  ЛАД написав:Верно.
Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
Ви хоч розумієте що оптоволокно не може вигинатись паралельно землі?
А раз так- то про які 10-20 км дальності польоту йде мова?
Чи у вас дронщик на повітряній кулі НАД землею?
Кожен 1м висоти над землею -це приблизно 2 км прямої видимості....
Тому
або запускаєте з висоти
або не далі ніж на 2 км.....
Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп
Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні

Но она тем не менее має вагу і на 5 км може легко за щось зачепитись при маневруванні і при поверненні додому, при поверненні катушка у оператора має електродвигун для змотування чі катушка на дроні?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:25


Послухав поки перші 10 хв.
Якийсь трешак...
Чи може підставний вояк і чисте ІПСО?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:26

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...............
1 Розмотується з дрону
2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух
3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..

Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить?
Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику

Вы и в управлении дроном специалист?
Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал - https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o.
Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"?


Кому вірити: пілоту Будівельнику з ? нальоту з його розповідями про кущі, камінці чи відео, де наземний дрон розмотує за собою по землі оптоволокно серед сухостою
https://texty.org.ua/fragments/114091/v ... bot-video/

Або:
"Інженер Максим Шеремет, який особисто багато разів керував таким дроном, в коментарі ВВС називає твердження про оптоволокно, що нібито легко рветься, "нісенітницею". За його словами, кабель під час польоту сам поступово розмотується і спокійно лягає зверху на дерева чи інші перешкоди. Обірвати його дуже важко. Єдина засторога – не бажано різко розвертатися чи знижуватися, а потім підійматися, щоб не перекрутити оптоволокно."
https://espreso.tv/poyasnuemo-vidkritty ... skoi-viyni
Звідти ж:
"Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить близько 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). Під час використання кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому напрямку."
Воєнпенс-а ти хоч аналізуєш прочитане
Порівняй виділенне в написаному мною
З виділенним в цитаті від спеціаліста яку приводиш ти
і знайди відмінності по суті
Не знайшов - бінго-ти в черговий раз довів що ти нічого не розумієш навіть коли тобі пояснили.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:при поверненні катушка у оператора має електродвигун для змотування чі катушка на дроні?
В мій час- не було
Думаю що й зараз не має , адже змотування тоді має бути інтелектуальним + якщо волосінь лягла - то вона має лежати і не переміщатись - а будь яке змотування це тягнути по землі(оператор же на землі, тобто одна точка волосіні завжди прикута до землі)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:36

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД

Значит надо было решать в рамках минского процесса , или предложить свое видение. В контактной группе было 2 спикера Фокин с сильно соглашательской позицией , его убрали моментально, и Кравчук не допускавший никаких компромиссов - " вот бюджетная децентрализация в рамках ОТГ, как по всей остальной Украине, что вам ещё надо??" Сам же Зеленский свое видение процесса урегулирования нигде не высказывал. Т.е у него не было ни видения, ни каких-либо идей. Зачем он тогда во власть шел, с какой миссией?? Ипать всем мозги справедливостью ?, " пусть от Украины камня на камня не останется, но зато все запомнят меня как борца за справедливость"

Опять же 2021 - бесполезные авиаучения, батько наш Бандера поет каждая Сердючка и... вместо минирования перешейком запускают "шатлы "

Ну о том, что я его виню в том, что он не попытался заключить мир, как обещал, а пошёл на поводу у радикалов - побоялся их протестов, я писал уже не раз. Но, с другой стороны, кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные. Опасность действительно была. Так же, как и при подписании договора весной 2022. Если бы активисты ещё и думать немного научились. Хотя бы на два шага вперёд.
О Бандере высказываться не буду, уже делал это. Отчасти из-за этого я "совок" и "внутренний оккупант". :) Это, кстати, тоже признак нашей "готовности к демократии". "Готовность" вполне советская - навесить политические ярлыки. Единственное, что изменилось, это сами ярлыки. Когда-то было проще - "враг народа" и "японский шпион". :)

Зе это проект Бени
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 01 лют, 2025 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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