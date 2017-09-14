Харе схидняцкую херню пороть )) У меня отец с самой западной-западной Украины,уроженец Ржеяипосполитой, где все это было на его глазах. Бандеровцы, коммунисты , поляки, залётные власовцы методами между собой не отличались, терроризировали местных все, и никакого робингудстсва. Там когда бывал в том селе из старшего поколения никто симпатии к ОУН не испытывал. Это чем по времени и расстояниям дальше от тех событий, тем больше диванных бандеровцев с русскими или схидняцкими фамилиями с Киева или Днепра. У меня такого комплекса нет. Советую почитать/послушать Даниила Яневского
Ляшко Ваш яневський якже ж без підтримки власного населення можно Було до 1970 р воювати? Може Ваш батько з польськими кровями? Бандера якшо хтось забув воював з поляками. І єдина операція до якої він мав відношення це замах на польського міністра.
А как же потужный? Потужного спросили?Шо они там решают без володимира свет александровича? Ну ниче,он им покажет кузькину мать. Трампа обзовет наверное "дебилом" и скажет что это,"вибачте х*йня и вкид рассеян" И еще в прямом эфире достанет куклу хуйла и подвергнет ее анальной пентерации. Аудитория будет хлопать, кричать про репарации и требовать освободить исконно украинские города Курск,Белгород и Воронеж.
ви занадто хорошої думки за трампа. в тім то і цимус що рішати за нас вони нічого не будуть. В них свої теми. А за україну трамп домовиться про те що вмішуватись не буде. Добре ще якщо захист україни перекине на європу але і там він може він може пустити на самотьок... Ми занадто сконцентровані на собі, для світу ми не пуп землі, не ізраїль.
ЛАД написав:Верно. Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
Ви хоч розумієте що оптоволокно не може вигинатись паралельно землі? А раз так- то про які 10-20 км дальності польоту йде мова? Чи у вас дронщик на повітряній кулі НАД землею? Кожен 1м висоти над землею -це приблизно 2 км прямої видимості.... Тому або запускаєте з висоти або не далі ніж на 2 км.....
Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні
Но она тем не менее має вагу і на 5 км може легко за щось зачепитись при маневруванні і при поверненні додому, при поверненні катушка у оператора має електродвигун для змотування чі катушка на дроні?
budivelnik написав:............... 1 Розмотується з дрону 2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух 3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..
Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить? Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику
Вы и в управлении дроном специалист? Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал - https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o. Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"?
Або: "Інженер Максим Шеремет, який особисто багато разів керував таким дроном, в коментарі ВВС називає твердження про оптоволокно, що нібито легко рветься, "нісенітницею". За його словами, кабель під час польоту сам поступово розмотується і спокійно лягає зверху на дерева чи інші перешкоди. Обірвати його дуже важко. Єдина засторога – не бажано різко розвертатися чи знижуватися, а потім підійматися, щоб не перекрутити оптоволокно." https://espreso.tv/poyasnuemo-vidkritty ... skoi-viyni Звідти ж: "Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить близько 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). Під час використання кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому напрямку."
Воєнпенс-а ти хоч аналізуєш прочитане Порівняй виділенне в написаному мною З виділенним в цитаті від спеціаліста яку приводиш ти і знайди відмінності по суті Не знайшов - бінго-ти в черговий раз довів що ти нічого не розумієш навіть коли тобі пояснили.
Vadim_ написав:при поверненні катушка у оператора має електродвигун для змотування чі катушка на дроні?
В мій час- не було Думаю що й зараз не має , адже змотування тоді має бути інтелектуальним + якщо волосінь лягла - то вона має лежати і не переміщатись - а будь яке змотування це тягнути по землі(оператор же на землі, тобто одна точка волосіні завжди прикута до землі)
Значит надо было решать в рамках минского процесса , или предложить свое видение. В контактной группе было 2 спикера Фокин с сильно соглашательской позицией , его убрали моментально, и Кравчук не допускавший никаких компромиссов - " вот бюджетная децентрализация в рамках ОТГ, как по всей остальной Украине, что вам ещё надо??" Сам же Зеленский свое видение процесса урегулирования нигде не высказывал. Т.е у него не было ни видения, ни каких-либо идей. Зачем он тогда во власть шел, с какой миссией?? Ипать всем мозги справедливостью ?, " пусть от Украины камня на камня не останется, но зато все запомнят меня как борца за справедливость"
Опять же 2021 - бесполезные авиаучения, батько наш Бандера поет каждая Сердючка и... вместо минирования перешейком запускают "шатлы "
Ну о том, что я его виню в том, что он не попытался заключить мир, как обещал, а пошёл на поводу у радикалов - побоялся их протестов, я писал уже не раз. Но, с другой стороны, кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные. Опасность действительно была. Так же, как и при подписании договора весной 2022. Если бы активисты ещё и думать немного научились. Хотя бы на два шага вперёд. О Бандере высказываться не буду, уже делал это. Отчасти из-за этого я "совок" и "внутренний оккупант". Это, кстати, тоже признак нашей "готовности к демократии". "Готовность" вполне советская - навесить политические ярлыки. Единственное, что изменилось, это сами ярлыки. Когда-то было проще - "враг народа" и "японский шпион".
Зе это проект Бени
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 01 лют, 2025 10:43, всього редагувалось 1 раз.