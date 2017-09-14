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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1230912310123111231212313>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:[quote="5818430:budivelnik"
...............
1 Розмотується з дрону
2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух
3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..

Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить?
Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику[/quote
Вы и в управлении дроном специалист?
Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал - https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o.
Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"?


Кому вірити: пілоту Будівельнику з ? нальоту з його розповідями про кущі, камінці чи відео, де наземний дрон розмотує за собою по землі оптоволокно серед сухостою
https://texty.org.ua/fragments/114091/v ... bot-video/

Або:
"Інженер Максим Шеремет, який особисто багато разів керував таким дроном, в коментарі ВВС називає твердження про оптоволокно, що нібито легко рветься, "нісенітницею". За його словами, кабель під час польоту сам поступово розмотується і спокійно лягає зверху на дерева чи інші перешкоди. Обірвати його дуже важко. Єдина засторога – не бажано різко розвертатися чи знижуватися, а потім підійматися, щоб не перекрутити оптоволокно."
https://espreso.tv/poyasnuemo-vidkritty ... skoi-viyni
Звідти ж:
"Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить близько 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). Під час використання кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому напрямку."
Воєнпенс-а ти хоч аналізуєш прочитане
Порівняй виділенне в написаному мною
З виділенним в цитаті від спеціаліста яку приводиш ти
і знайди відмінності по суті
Не знайшов - бінго-ти в черговий раз довів що ти нічого не розумієш навіть коли тобі пояснили.


Вау! Ти ще після того, як яскраво показав на даному прикладі свій такий же глупий підхід, як і з економікою, намагаєшся викрутитися?!
Комедія...

Ключове слово --- *різко*.
Ти спочатку дав очевидні речі, а потім почав нести відсеб'ятину..., бо не ознайомився хоча б трохи тим, що кажуть фахівці.
Так само, як і з розвитком ринку.

Почав нести про підйом на 10м, "як снаряд...", камінці, кущі.

Тобі ж цитати надав про оптоволокно на дерева, політ по колу і т.д.
І що обмеження торкаються саме різких маневрів.

Ти як ото ларьок екстраполював на ринок, так і тут провод ПТУРа на оптоволокно.
Обтікав би вже мовчки, практик ринку та дронів....

Я хоч цікавлюсь у фахівців, бо цікаво, ти ж тупо тулиш відсеб'ятину 100 левела дурні.

З.и. Єдина засторога – не бажано різко ...
Разів двадцять перечитай ключові слова -- *не бажано* і *різко*.
І згадай яку дурню ти Хотабу написав і ЛАДу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:42

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама.
1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном
2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль.
І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею
3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.
Понятно в чём дело.
Вы просто путаете "виту пару мідну" с оптоволокном.
"але суть та сама". Вы знаете, не "та сама".
Це як хрєн з пальцем.
А з цього місця хочеться почути від спеців хрєна і пальця про відмінність між оптопарою і мідним дротом діаметром в 0,1мм який використовують в ПТУРС...
З того що я знаю
Дріт -пластичніший -це плюс для дроту
Міцність на розрив в оптоволокна і дроту - однакові
Єдине чим дріт гірший це більша в 3+рази вага і пропускна здатність.

Воєнпенс- то як?
чи ти в житті пальці замість хрєна використовуєш і тоді я розумію твоє порівняння.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:- *не бажано* і *різко*.
І згадай яку дурню ти Хотабу написав і ЛАДу.
Те саме і писав
Якщо прямою наводкою - то без проблем
А якщо вверх/вниз/вправо/вліво - то проблематично
Так не було слова РІЗКО... -каюсь
Що там по порівнянням пальців з ..?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:47

Шо тут спорить , если летают значит могут и умеют, не только лишь все
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:51

  Vadim_ написав:Шо тут спорить , если летают значит могут и умеют, не только лишь все
Проти очевидного -ніхто не заперечує
Дебати навколо слів - кожен пятий зможе керувати вже....
Які трактуються по різному.
До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:55

  budivelnik написав:
  detroytred написав:- *не бажано* і *різко*.
І згадай яку дурню ти Хотабу написав і ЛАДу.
Те саме і писав
Якщо прямою наводкою - то без проблем
А якщо вверх/вниз/вправо/вліво - то проблематично
Так не було слова РІЗКО... -каюсь
Що там по порівнянням пальців з ..?

Обтікай, чудило.
І сам почитай, яку дурню ти писав.
Як будував свою відсеб'ятину у відповідях Хотабу і ЛАДу на принципі отієї мідної скрутки для ПТУРа.
*Підйом на висоту і як снаряд... камінці, кущі* і т.д.

В точності сплутав хрєн з пальцем.
Екстраполювавши принципи з одного на другий.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 10:57

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Шо тут спорить , если летают значит могут и умеют, не только лишь все
Проти очевидного -ніхто не заперечує
Дебати навколо слів - кожен пятий зможе керувати вже....
Які трактуються по різному.
До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється.

Помоему , она должна автоматически самосматываться
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І сам почитай, яку дурню ти писав.
Що там з порівнянням тебе і клопотенка
й далі залишаєшся при думці що повар який прочитав на пенсії клаузевіца може такому фаховому майоро/полковнику як ти давати тобі настанови по питанню служби?
Ти ж це робиш в економічних питання по відношенню ддо мене

ПС
оці обтікай і так далі - ти ж розумієш що крім тебе твої повідомленні і інші читають
і коли бачать бесзвязний набір слів і відсутність аргументів - вони жд про тебе складають думку
тому може якщо вже влип - то краще жувати ніж писати..
на крайняк пальці з хєром місцями міняти.
в мене до речі питання
ти коли сплутав в туалеті-як потім туалет від смороду відчищаєш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:01

  budivelnik написав:До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється.

Кеп)))

До речі, про отой перший предмет вже й забули.
Давно ти перейшов на своє дурне відсеб'ятинне пояснення принципів дронів на оптоволокні.
Навіть не глянувши на простішу інфу від фахівців.

Практик....))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:03

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Шо тут спорить , если летают значит могут и умеют, не только лишь все
Проти очевидного -ніхто не заперечує
Дебати навколо слів - кожен пятий зможе керувати вже....
Які трактуються по різному.
До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється.

Помоему , она должна автоматически самосматываться
ні
Уявіть як нитка яку ви розмотували з висоти падає на землю( в траву/стерню) , при чому ви в процесі розмотування міняли напрямки
Якщо потягнете-обовязково обірвете ( та й дрон навряд чи має підйомну силу вищу ніж сила розриву-то як не зможе обірвати то буде як пес в будці причеплений)
budivelnik
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