ЛАД написав:[quote="5818430:budivelnik" ............... 1 Розмотується з дрону 2 Піднявся вверх метрів на 10 - побачив що де є за пару кілометрів - і почав рух 3 З моменту коли з максимально високої точки почав маневрувати - то маневр повинен бути як в снаряда - точно в одному напрямку без вихлянь з сторони в сторону..
Просторово уявіть що вертоліт звязаний з землею катушкою яка розмотується... той самий безінерційний спінінг..поки напрямок один - ще так сяк, а як тільки верх/вниз/вправо/вліво а на землі камінці кущі пагорби - що станеться з тим що лежить? Тому те що було нормально для ПТУРС (пряма наводка) - дуже погано для дрона(ціль вибирається після того як за тобою тягнеться 1км дротику[/quote Вы и в управлении дроном специалист? Я не работал с дронами, тем более с управлением по оптоволокну. Я написал то, что прочитал в статье, на которую давал ссылку. Специально для вас поискал - https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o. Вы для начала хотя бы прочитали её, прежде чем спорить. Или подход: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"?
Або: "Інженер Максим Шеремет, який особисто багато разів керував таким дроном, в коментарі ВВС називає твердження про оптоволокно, що нібито легко рветься, "нісенітницею". За його словами, кабель під час польоту сам поступово розмотується і спокійно лягає зверху на дерева чи інші перешкоди. Обірвати його дуже важко. Єдина засторога – не бажано різко розвертатися чи знижуватися, а потім підійматися, щоб не перекрутити оптоволокно." https://espreso.tv/poyasnuemo-vidkritty ... skoi-viyni Звідти ж: "Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить близько 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). Під час використання кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому напрямку."
Воєнпенс-а ти хоч аналізуєш прочитане Порівняй виділенне в написаному мною З виділенним в цитаті від спеціаліста яку приводиш ти і знайди відмінності по суті Не знайшов - бінго-ти в черговий раз довів що ти нічого не розумієш навіть коли тобі пояснили.
Вау! Ти ще після того, як яскраво показав на даному прикладі свій такий же глупий підхід, як і з економікою, намагаєшся викрутитися?! Комедія...
Ключове слово --- *різко*. Ти спочатку дав очевидні речі, а потім почав нести відсеб'ятину..., бо не ознайомився хоча б трохи тим, що кажуть фахівці. Так само, як і з розвитком ринку.
Почав нести про підйом на 10м, "як снаряд...", камінці, кущі.
Тобі ж цитати надав про оптоволокно на дерева, політ по колу і т.д. І що обмеження торкаються саме різких маневрів.
Ти як ото ларьок екстраполював на ринок, так і тут провод ПТУРа на оптоволокно. Обтікав би вже мовчки, практик ринку та дронів....
Я хоч цікавлюсь у фахівців, бо цікаво, ти ж тупо тулиш відсеб'ятину 100 левела дурні.
З.и. Єдина засторога – не бажано різко ... Разів двадцять перечитай ключові слова -- *не бажано* і *різко*. І згадай яку дурню ти Хотабу написав і ЛАДу.
budivelnik написав:Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама. 1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном 2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль. І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею 3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.
Понятно в чём дело. Вы просто путаете "виту пару мідну" с оптоволокном. "але суть та сама". Вы знаете, не "та сама".
Це як хрєн з пальцем.
А з цього місця хочеться почути від спеців хрєна і пальця про відмінність між оптопарою і мідним дротом діаметром в 0,1мм який використовують в ПТУРС... З того що я знаю Дріт -пластичніший -це плюс для дроту Міцність на розрив в оптоволокна і дроту - однакові Єдине чим дріт гірший це більша в 3+рази вага і пропускна здатність.
Воєнпенс- то як? чи ти в житті пальці замість хрєна використовуєш і тоді я розумію твоє порівняння.
Vadim_ написав:Шо тут спорить , если летают значит могут и умеют, не только лишь все
Проти очевидного -ніхто не заперечує Дебати навколо слів - кожен пятий зможе керувати вже.... Які трактуються по різному. До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється.
detroytred написав:- *не бажано* і *різко*. І згадай яку дурню ти Хотабу написав і ЛАДу.
Те саме і писав Якщо прямою наводкою - то без проблем А якщо вверх/вниз/вправо/вліво - то проблематично Так не було слова РІЗКО... -каюсь Що там по порівнянням пальців з ..?
Обтікай, чудило. І сам почитай, яку дурню ти писав. Як будував свою відсеб'ятину у відповідях Хотабу і ЛАДу на принципі отієї мідної скрутки для ПТУРа. *Підйом на висоту і як снаряд... камінці, кущі* і т.д.
В точності сплутав хрєн з пальцем. Екстраполювавши принципи з одного на другий.
Vadim_ написав:Шо тут спорить , если летают значит могут и умеют, не только лишь все
Проти очевидного -ніхто не заперечує Дебати навколо слів - кожен пятий зможе керувати вже.... Які трактуються по різному. До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється.
Помоему , она должна автоматически самосматываться
detroytred написав:І сам почитай, яку дурню ти писав.
Що там з порівнянням тебе і клопотенка й далі залишаєшся при думці що повар який прочитав на пенсії клаузевіца може такому фаховому майоро/полковнику як ти давати тобі настанови по питанню служби? Ти ж це робиш в економічних питання по відношенню ддо мене
ПС оці обтікай і так далі - ти ж розумієш що крім тебе твої повідомленні і інші читають і коли бачать бесзвязний набір слів і відсутність аргументів - вони жд про тебе складають думку тому може якщо вже влип - то краще жувати ніж писати.. на крайняк пальці з хєром місцями міняти. в мене до речі питання ти коли сплутав в туалеті-як потім туалет від смороду відчищаєш?
budivelnik написав:До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється.
Кеп)))
До речі, про отой перший предмет вже й забули. Давно ти перейшов на своє дурне відсеб'ятинне пояснення принципів дронів на оптоволокні. Навіть не глянувши на простішу інфу від фахівців.
Vadim_ написав:Шо тут спорить , если летают значит могут и умеют, не только лишь все
Проти очевидного -ніхто не заперечує Дебати навколо слів - кожен пятий зможе керувати вже.... Які трактуються по різному. До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється.
Помоему , она должна автоматически самосматываться
ні Уявіть як нитка яку ви розмотували з висоти падає на землю( в траву/стерню) , при чому ви в процесі розмотування міняли напрямки Якщо потягнете-обовязково обірвете ( та й дрон навряд чи має підйомну силу вищу ніж сила розриву-то як не зможе обірвати то буде як пес в будці причеплений)