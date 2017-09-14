Додано: Суб 01 лют, 2025 11:19

ЛАД написав: Ну о том, что я его виню в том, что он не попытался заключить мир, как обещал, а пошёл на поводу у радикалов - побоялся их протестов, я писал уже не раз. Но, с другой стороны, кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные. Опасность действительно была. Так же, как и при подписании договора весной 2022. Если бы активисты ещё и думать немного научились. Хотя бы на два шага вперёд.

О Бандере высказываться не буду, уже делал это. Отчасти из-за этого я "совок" и "внутренний оккупант". Это, кстати, тоже признак нашей "готовности к демократии". "Готовность" вполне советская - навесить политические ярлыки. Единственное, что изменилось, это сами ярлыки. Когда-то было проще - "враг народа" и "японский шпион". Ну о том, что я его виню в том, что он не попытался заключить мир, как обещал, а пошёл на поводу у радикалов - побоялся их протестов, я писал уже не раз. Но, с другой стороны, кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные. Опасность действительно была. Так же, как и при подписании договора весной 2022. Если бы активисты ещё и думать немного научились. Хотя бы на два шага вперёд.О Бандере высказываться не буду, уже делал это. Отчасти из-за этого я "совок" и "внутренний оккупант".Это, кстати, тоже признак нашей "готовности к демократии". "Готовность" вполне советская - навесить политические ярлыки. Единственное, что изменилось, это сами ярлыки. Когда-то было проще - "враг народа" и "японский шпион".

ти його через двері, він через вікно лізе. й свідомо дещо перекручує - але якісно. а саме - радянський світ не дуже відрізняється від західної демократії. брехня, й свідома, але перекручування не завжди помітні.вже коли людина реальних патріотів бере у лапки - треба бути уважним. патріоти думають не крок-два вперед, а на 10. по-перше, активістів завжди меншість. а більша частина просто йде туди, куди скажуть. якби не було наших активістів, жили б як біларуси при Лукашенко.а це не лякає, а я розумію, що це вирок суспільству.років сто тому не встояли перед ордою руських, яких залізною рукою скерував Троцький чи хто там. й які наслідки - колективізація, Голодомор, терор 37-38 років. людей загинуло мільйони. й хоч ЛАД про це мовчить, то розмовляючи українською потрапити під цей каток було значно простіше.в чому були неправі Бандера та Шухевич, які боролись з окупантами своєї землі? повторіть.ярлик совка на вас обгрунтовано - але ось нюанс - ви ж й далі своє бачення пропагуєте? а при радянській владі людина з ярликом хіба сокамерникам могла щось розповідати.тому ще раз - ви насправді чистий імперець, який вважає, що в імперії живеться краще. мова у вас імперська, російська, віра вам не актуальна, вибирати владу ви не бачите сенсу. тому для вас незрозуміло, чому бунтують ті, хто хоче розмовляти українською та ходити в церкву іншу, ніж РПЦ. ще й владу хочуть обирати. таких ви презирливо називаєте - "патріоти".але найцікавіше -або зробить вигляд, що не читав, або назве мене пропагандистом, й на цьому аргументи закінчаться