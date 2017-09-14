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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:05
Vadim_ написав: budivelnik написав: Vadim_ написав:
Шо тут спорить , если летают значит могут и умеют, не только лишь все
Проти очевидного -ніхто не заперечує
Дебати навколо слів - кожен пятий зможе керувати вже
....
Які трактуються по різному.
До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється
.
Помоему , она должна автоматически самосматываться
Да відкрийте посилання, які тут є.
І подивіться відео.
Або почитайте ... про оті купи оптоволокна, які валяються-залишаються.
Ніхто його не змотує.
Закуповуються або запасні, або великі барабани на 50 км., а потім самі намотують на менші котушки.
Все ж є.
Впритул до ціни котушок, переобладнання.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:08
detroytred написав:
Практик....))
1 Я ПТУРС запускав - а ти ?
2 Я навіть написав в 1988 році програмку на ПК Львів-яка імітувала запуски ПТУРСів
і яка використовувалась замість штатного тренажера який жер 10квт електрики і знаходився в кунгу(займаючи там весь простір) ГАЗ-66
Тому так - я розумію недоліки і переваги
а ти ж просто прочитав статейку не маючи ЖОДНОЇ практики
ПС
ще можу дуже фахово розглядати питання в будівництві як конструктивні так і економічні-бо також маю вищу освіту в цій галузі і 20 річний досвід будівництва
Тому ти краще пальці з херами не плутай... може обклеїш одне червоною ізолентою а друге синьою
Якщо не дальтонік- то допоможе.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:09
budivelnik написав: Vadim_ написав: budivelnik написав:
Проти очевидного -ніхто не заперечує
Дебати навколо слів - кожен пятий зможе керувати вже
....
Які трактуються по різному.
До речі-якщо котушка на 10 км - то ефективна відстань завжди буде менше...адже дрон не летить по найкоротшій відстані і не може(точніше не повинен) тягати за собою оптоволокно -а раз так - то підлетівши до ймовірної цілі і ставши в коло щоб краще розгледіти -волосінь витрачається -а відстань не змінюється
.
Помоему , она должна автоматически самосматываться
ні
Уявіть як нитка яку ви розмотували з висоти падає на землю( в траву/стерню) , при чому ви в процесі розмотування міняли напрямкиЯкщо потягнете-обовязково обірвете
( та й дрон навряд чи має підйомну силу вищу ніж сила розриву-то як не зможе обірвати то буде як пес в будці причеплений)
А як тоді додому?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:11
detroytred написав:
Ти як ото ларьок екстраполював на ринок, так і тут провод ПТУРа на оптоволокно.
Ще раз
в чому відрізняється оптоволокно від мідної витої пари в 0,1мм яка використовується при керуванні ПТУРСом?
крім ваги (в міді вона в 3+рази вища) і обєму інформації яку можна передати( в оптоволокна вища)
На просте запитання-дай просту відповідь
Не можеш
То може й по ларьку ти так само помилився( та й ларьок в порівнянні з тим що досяг -таке собі порівняння)
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:11
budivelnik написав:
ПС
оці обтікай і так далі - ти ж розумієш що крім тебе твої повідомленні і інші читають
і коли бачать бесзвязний набір слів і відсутність аргументів - вони жд про тебе складають думку
тому може якщо вже влип - то краще жувати ніж писати..
До дружини підійди.
Вона в тебе кандидат наук.
За хвилину тобі чітко вкаже, як і де ти налажав по самі вуха ... зі своїми екстраполяціями мідної скрутки на оптоволокно, ПТУРа на дрон з оптоволокном.
Про хрєн і палець вона ж тобі пояснила...діти є.
Практик-дроновод практик-реформатор ринку країни.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:14
Vadim_ написав: budivelnik написав: Vadim_ написав:
Помоему , она должна автоматически самосматываться
ні
Уявіть як нитка яку ви розмотували з висоти падає на землю( в траву/стерню) , при чому ви в процесі розмотування міняли напрямкиЯкщо потягнете-обовязково обірвете
( та й дрон навряд чи має підйомну силу вищу ніж сила розриву-то як не зможе обірвати то буде як пес в будці причеплений)
А як тоді додому?
Поки дроту вистарчає - летите
Тому й писав що на 20 км -навіть коли висить катушка 20 км - ніхто не полетить
А у випадку коли планується повернення - то діліть довжину волокна яке є в катушці на 3 ( один туди , один політати подивитись, один - вернутись)
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:15
detroytred написав:
За хвилину тобі чітко вкаже, як і де ти налажав по самі вуха ... зі своїми екстраполяціями мідної скрутки на оптоволокно,
Те що моя жінка розумніша від тебе і точно не буде сперичатись зі мною в питанні яке не розуміє - це ясно
Ти як поясниш різницю між оптоволокном і мідним дротом...?
я ж тебе питав.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:18
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти як ото ларьок екстраполював на ринок, так і тут провод ПТУРа на оптоволокно.
Ще раз
в чому відрізняється оптоволокно від мідної витої пари в 0,1мм яка використовується при керуванні ПТУРСом?
крім ваги (в міді вона в 3+рази вища) і обєму інформації яку можна передати( в оптоволокна вища)
На просте запитання-дай просту відповідь
Не можеш
То може й по ларьку ти так само помилився( та й ларьок в порівнянні з тим що досяг -таке собі порівняння)
Ти підмінив предмет.
Я тобі вказував на те чим відрізняються твоя відсеб'ятина (на базі твоєї практики ПТУРа на мідній скрутці) про дрон на оптоволокні (пійом на висоту, а далі як снаряд... камінці, кущі) від ІНФИ від фахівців практиків роботи з дронами на оптоволокні.
Отим і відрізняється, що може і вверх, і вниз, і маневрувати, але обмежено різко, може по колу, може на дерева, камінці.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:19
ЛАД написав:
Ну о том, что я его виню в том, что он не попытался заключить мир, как обещал, а пошёл на поводу у радикалов - побоялся их протестов, я писал уже не раз. Но, с другой стороны, кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные. Опасность действительно была. Так же, как и при подписании договора весной 2022. Если бы активисты ещё и думать немного научились. Хотя бы на два шага вперёд.
О Бандере высказываться не буду, уже делал это. Отчасти из-за этого я "совок" и "внутренний оккупант".
Это, кстати, тоже признак нашей "готовности к демократии". "Готовность" вполне советская - навесить политические ярлыки. Единственное, что изменилось, это сами ярлыки. Когда-то было проще - "враг народа" и "японский шпион".
ти його через двері, він через вікно лізе. й свідомо дещо перекручує - але якісно. а саме - радянський світ не дуже відрізняється від західної демократії. брехня, й свідома, але перекручування не завжди помітні.
вже коли людина реальних патріотів бере у лапки - треба бути уважним. патріоти думають не крок-два вперед, а на 10. по-перше, активістів завжди меншість. а більша частина просто йде туди, куди скажуть. якби не було наших активістів, жили б як біларуси при Лукашенко. ЛАД
а це не лякає, а я розумію, що це вирок суспільству.
років сто тому не встояли перед ордою руських, яких залізною рукою скерував Троцький чи хто там. й які наслідки - колективізація, Голодомор, терор 37-38 років. людей загинуло мільйони. й хоч ЛАД про це мовчить, то розмовляючи українською потрапити під цей каток було значно простіше.
в чому були неправі Бандера та Шухевич, які боролись з окупантами своєї землі? повторіть.
ярлик совка на вас обгрунтовано - але ось нюанс - ви ж й далі своє бачення пропагуєте? а при радянській владі людина з ярликом хіба сокамерникам могла щось розповідати.
тому ще раз - ви насправді чистий імперець, який вважає, що в імперії живеться краще. мова у вас імперська, російська, віра вам не актуальна, вибирати владу ви не бачите сенсу. тому для вас незрозуміло, чому бунтують ті, хто хоче розмовляти українською та ходити в церкву іншу, ніж РПЦ. ще й владу хочуть обирати. таких ви презирливо називаєте - "патріоти".
але найцікавіше - ЛАД
або зробить вигляд, що не читав, або назве мене пропагандистом, й на цьому аргументи закінчаться
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:20
budivelnik написав:
1 Я ПТУРС запускав - а ти ?
2 Я навіть написав в 1988 році програмку на ПК Львів-яка імітувала запуски ПТУРСів
Круто, я в это время впервые подержал в руках программируемый калькулятор и постоял рядом с ПК, посмотрел на него и монитор
budivelnik написав:
і яка використовувалась замість штатного тренажера який жер 10квт електрики і знаходився в кунгу
(займаючи там весь простір) ГАЗ-66
А в соседнем кунге дизельгенератор
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