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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12310123111231212313

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:23

  katso написав:
  ЛАД написав:кто виноват, что у нас слишком много "активистов"-патриотов (патриотов и в кавычках и без) и они чересчур активные

Тот кто сильно открутил американский краник который сейчас прикручивает Трамп на кормежку грантоедов. И это хорошо - за воплями активистов не было слышно голоса обычного народа. Активистам понятно не понравится - это ж надо работать идти - а стране будет только на пользу.

а хто такі "обычный народ"? у будь-якому суспільстві вирішують активісти - це не розуміють, хто звик, щоб за нього хтось вирішував.

країна без активістів - Біларусь. дуже "корисно" для країни. й для місцевих баранів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:24

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:ні
Уявіть як нитка яку ви розмотували з висоти падає на землю( в траву/стерню) , при чому ви в процесі розмотування міняли напрямки
Якщо потягнете-обовязково обірвете ( та й дрон навряд чи має підйомну силу вищу ніж сила розриву-то як не зможе обірвати то буде як пес в будці причеплений)
А як тоді додому?
Поки дроту вистарчає - летите :D
Тому й писав що на 20 км -навіть коли висить катушка 20 км - ніхто не полетить
А у випадку коли планується повернення - то діліть довжину волокна яке є в катушці на 3 ( один туди , один політати подивитись, один - вернутись)

А ти прикинув, що може щось є на випадок обриву оптоволокна (або закінчення)?

Це до того, що треба взнавати в фахівців.
Бо можуть бути резервний канал зв'язку або запрограмування на повернення в якусь точку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Отим і відрізняється, що може і вверх, і вниз, і маневрувати, але обмежено різко, може по колу, може на дерева, камінці.
смішний ти
ПТУРС також може і вверх і вниз і різко і не різко(обмеження швидкість проходження сигналу по дроту і швидкість реагування елементів керування).
Але ти запускаєш птурс на пряму видимість він завжди летить вперед і нитка яка завжди позаду йому не заважає
Дрон же має складний рух і може(повинен) повертатись-опускатись/підніматись на місці - і саме ці рухи обмежують можливості оптоволокна.
Так в катушки є якийсь мінімальний опір розмотування щоб волокно не падало під власною вагою..., але при прискорення дрона, провисше оптоволокно -натягується... і якщо воно лягло перед цим і за щось зачепилось- то виникають проблеми керування...

Для мене це очевидно бо я мають хоч початкові навики керування чимось подібним
Ти ж в черговий раз надув щоки вдягнув шапку і користуючись незаслуженим званням- вийшов на арену.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:28

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:ні
Уявіть як нитка яку ви розмотували з висоти падає на землю( в траву/стерню) , при чому ви в процесі розмотування міняли напрямки
Якщо потягнете-обовязково обірвете ( та й дрон навряд чи має підйомну силу вищу ніж сила розриву-то як не зможе обірвати то буде як пес в будці причеплений)
А як тоді додому?
Поки дроту вистарчає - летите :D
Тому й писав що на 20 км -навіть коли висить катушка 20 км - ніхто не полетить
А у випадку коли планується повернення - то діліть довжину волокна яке є в катушці на 3 ( один туди , один політати подивитись, один - вернутись)

Вырисовывается ещё одна проблема ,если действительно катушка не на дроне и не самосматывающаяся то волосінь лежащую на земле легко переріже або порве москаль
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:29

  budivelnik написав:
  detroytred написав:За хвилину тобі чітко вкаже, як і де ти налажав по самі вуха ... зі своїми екстраполяціями мідної скрутки на оптоволокно,
Те що моя жінка розумніша від тебе і точно не буде сперичатись зі мною в питанні яке не розуміє - це ясно
Ти як поясниш різницю між оптоволокном і мідним дротом...?
я ж тебе питав.

Стосовно підмини предмету читай вище.
Стосовно різниці --- а навіщо мені це? Мені достатньо знати факт, що вона є. І суттєва. Судячи з різниці твоїх пісень і інфи від фахівців.
А причина не відміняє наслідку.

Буде потрібне знання різниці, то буду шукати інфу від фахівців в цьому.
А не вигадувати, як ти відсеб'ятину.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:30

  Hotab написав:_hunter

чуть потеряют в комфорте.


БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»

Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?

А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».

може спочатку дати волю, щоб відчули на собі як тяжко жити далі на захід від Ужгорода, і потім приповзли благати неньку взять обратно
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:31

  UA написав:
  Hotab написав:БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»

Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?

А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».

Люди тікають з України від високих податків.
Не хочуть це все утримувати.

де це в Україні високі податки? :lol:

як в нас люблять штампами розмовляти, навіть не розуміючись на цьому...
Shaman
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