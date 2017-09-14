detroytred написав:Отим і відрізняється, що може і вверх, і вниз, і маневрувати, але обмежено різко, може по колу, може на дерева, камінці.
смішний ти ПТУРС також може і вверх і вниз і різко і не різко(обмеження швидкість проходження сигналу по дроту і швидкість реагування елементів керування). Але ти запускаєш птурс на пряму видимість він завжди летить вперед і нитка яка завжди позаду йому не заважає Дрон же має складний рух і може(повинен) повертатись-опускатись/підніматись на місці - і саме ці рухи обмежують можливості оптоволокна. Так в катушки є якийсь мінімальний опір розмотування щоб волокно не падало під власною вагою..., але при прискорення дрона, провисше оптоволокно -натягується... і якщо воно лягло перед цим і за щось зачепилось- то виникають проблеми керування...
Для мене це очевидно бо я мають хоч початкові навики керування чимось подібним Ти ж в черговий раз надув щоки вдягнув шапку і користуючись незаслуженим званням- вийшов на арену.
budivelnik написав:ні Уявіть як нитка яку ви розмотували з висоти падає на землю( в траву/стерню) , при чому ви в процесі розмотування міняли напрямки Якщо потягнете-обовязково обірвете ( та й дрон навряд чи має підйомну силу вищу ніж сила розриву-то як не зможе обірвати то буде як пес в будці причеплений)
А як тоді додому?
Поки дроту вистарчає - летите Тому й писав що на 20 км -навіть коли висить катушка 20 км - ніхто не полетить А у випадку коли планується повернення - то діліть довжину волокна яке є в катушці на 3 ( один туди , один політати подивитись, один - вернутись)
Вырисовывается ещё одна проблема ,если действительно катушка не на дроне и не самосматывающаяся то волосінь лежащую на земле легко переріже або порве москаль
detroytred написав:За хвилину тобі чітко вкаже, як і де ти налажав по самі вуха ... зі своїми екстраполяціями мідної скрутки на оптоволокно,
Те що моя жінка розумніша від тебе і точно не буде сперичатись зі мною в питанні яке не розуміє - це ясно Ти як поясниш різницю між оптоволокном і мідним дротом...? я ж тебе питав.
Стосовно підмини предмету читай вище. Стосовно різниці --- а навіщо мені це? Мені достатньо знати факт, що вона є. І суттєва. Судячи з різниці твоїх пісень і інфи від фахівців. А причина не відміняє наслідку.
Буде потрібне знання різниці, то буду шукати інфу від фахівців в цьому. А не вигадувати, як ти відсеб'ятину.
Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?
А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»?? Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».
може спочатку дати волю, щоб відчули на собі як тяжко жити далі на захід від Ужгорода, і потім приповзли благати неньку взять обратно
Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?
А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»?? Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».
Люди тікають з України від високих податків. Не хочуть це все утримувати.
де це в Україні високі податки?
як в нас люблять штампами розмовляти, навіть не розуміючись на цьому...
budivelnik написав:Дрон же має складний рух і може(повинен) повертатись-опускатись/підніматись на місці - і саме ці рухи обмежують можливості оптоволокна. Так в катушки є якийсь мінімальний опір розмотування щоб волокно не падало під власною вагою..., але при прискорення дрона, провисше оптоволокно -натягується... і якщо воно лягло перед цим і за щось зачепилось- то виникають проблеми керування...
Для мене це очевидно бо я мають хоч початкові навики керування чимось подібним Ти ж в черговий раз надув щоки вдягнув шапку і користуючись незаслуженим званням- вийшов на арену.
Не тупкуй. І не кеп-очевиднюй.
От саме з-за легкісті (мала вага) оптоволокна і виникає нова якість. Саме якість. Яка дає змогу збільшити дальність, поражати цілі внє прямої відімості, лягати на дерева, кущі, камінці. А не оті дурниці відсеб'ятинні про "підйом на 10 метрів і як снаряд... дерева, кущі".
Hotab написав:Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться. а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.
Hotab вам уже, в общем-то, достаточно ответил. Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия. Деваться-то некуда. Вариантов нет. Остаётся вылавливать ухилянтов. Так они чуть позже становятся сзчешниками. Вечный вопрос: "Что делать?".
Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?
А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»?? Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».
Люди тікають з України від високих податків. Не хочуть це все утримувати.
де це в Україні високі податки?
як в нас люблять штампами розмовляти, навіть не розуміючись на цьому...
Да просто только дизель за пару месяцев подорожал с 54,99 до 59,99 ві в курсе на сколько повісился ВП ? Про подорожание овощей вообще говорить неприлично при дамах, тем более про мясо
1 Я ПТУРС запускав - а ти ? 2 Я навіть написав в 1988 році програмку на ПК Львів-яка імітувала запуски ПТУРСів і яка використовувалась замість штатного тренажера який жер 10квт електрики і знаходився в кунгу(займаючи там весь простір) ГАЗ-66
Тому так - я розумію недоліки і переваги а ти ж просто прочитав статейку не маючи ЖОДНОЇ практики ПС ще можу дуже фахово розглядати питання в будівництві як конструктивні так і економічні-бо також маю вищу освіту в цій галузі і 20 річний досвід будівництва Тому ти краще пальці з херами не плутай... може обклеїш одне червоною ізолентою а друге синьою Якщо не дальтонік- то допоможе.
Я про те і кажу, що: - ти запускав ПТУР, тому вирішив, що можеш відсеб'ятити про дрон на оптоволокні; - ти займаєшся дрібним бізнесом, тому вирішив, що можеш відсеб'ятити про ринок країни.
В принципі, норм. Але помилки ти робиш, ще й елементарні. В них тебе і макаю. Бо фахівці викладають інше. А помилки твої, м'яко кажучи, ну дуже наявні. Тому й кажу: якщо не помилки, то ти геній, Нобелівський лаурет тощо.