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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123111231212313123141231512316>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Отим і відрізняється, що може і вверх, і вниз, і маневрувати, але обмежено різко, може по колу, може на дерева, камінці.
смішний ти
ПТУРС також може і вверх і вниз і різко і не різко(обмеження швидкість проходження сигналу по дроту і швидкість реагування елементів керування).
Але ти запускаєш птурс на пряму видимість він завжди летить вперед і нитка яка завжди позаду йому не заважає
Дрон же має складний рух і може(повинен) повертатись-опускатись/підніматись на місці - і саме ці рухи обмежують можливості оптоволокна.
Так в катушки є якийсь мінімальний опір розмотування щоб волокно не падало під власною вагою..., але при прискорення дрона, провисше оптоволокно -натягується... і якщо воно лягло перед цим і за щось зачепилось- то виникають проблеми керування...

Для мене це очевидно бо я мають хоч початкові навики керування чимось подібним
Ти ж в черговий раз надув щоки вдягнув шапку і користуючись незаслуженим званням- вийшов на арену.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:28

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:ні
Уявіть як нитка яку ви розмотували з висоти падає на землю( в траву/стерню) , при чому ви в процесі розмотування міняли напрямки
Якщо потягнете-обовязково обірвете ( та й дрон навряд чи має підйомну силу вищу ніж сила розриву-то як не зможе обірвати то буде як пес в будці причеплений)
А як тоді додому?
Поки дроту вистарчає - летите :D
Тому й писав що на 20 км -навіть коли висить катушка 20 км - ніхто не полетить
А у випадку коли планується повернення - то діліть довжину волокна яке є в катушці на 3 ( один туди , один політати подивитись, один - вернутись)

Вырисовывается ещё одна проблема ,если действительно катушка не на дроне и не самосматывающаяся то волосінь лежащую на земле легко переріже або порве москаль
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:29

  budivelnik написав:
  detroytred написав:За хвилину тобі чітко вкаже, як і де ти налажав по самі вуха ... зі своїми екстраполяціями мідної скрутки на оптоволокно,
Те що моя жінка розумніша від тебе і точно не буде сперичатись зі мною в питанні яке не розуміє - це ясно
Ти як поясниш різницю між оптоволокном і мідним дротом...?
я ж тебе питав.

Стосовно підмини предмету читай вище.
Стосовно різниці --- а навіщо мені це? Мені достатньо знати факт, що вона є. І суттєва. Судячи з різниці твоїх пісень і інфи від фахівців.
А причина не відміняє наслідку.

Буде потрібне знання різниці, то буду шукати інфу від фахівців в цьому.
А не вигадувати, як ти відсеб'ятину.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:30

  Hotab написав:_hunter

чуть потеряют в комфорте.


БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»

Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?

А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».

може спочатку дати волю, щоб відчули на собі як тяжко жити далі на захід від Ужгорода, і потім приповзли благати неньку взять обратно
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:31

  UA написав:
  Hotab написав:БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»

Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?

А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».

Люди тікають з України від високих податків.
Не хочуть це все утримувати.

де це в Україні високі податки? :lol:

як в нас люблять штампами розмовляти, навіть не розуміючись на цьому...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:39

  budivelnik написав:Дрон же має складний рух і може(повинен) повертатись-опускатись/підніматись на місці - і саме ці рухи обмежують можливості оптоволокна.
Так в катушки є якийсь мінімальний опір розмотування щоб волокно не падало під власною вагою..., але при прискорення дрона, провисше оптоволокно -натягується... і якщо воно лягло перед цим і за щось зачепилось- то виникають проблеми керування...

Для мене це очевидно бо я мають хоч початкові навики керування чимось подібним
Ти ж в черговий раз надув щоки вдягнув шапку і користуючись незаслуженим званням- вийшов на арену.

Не тупкуй.
І не кеп-очевиднюй.

От саме з-за легкісті (мала вага) оптоволокна і виникає нова якість.
Саме якість.
Яка дає змогу збільшити дальність, поражати цілі внє прямої відімості, лягати на дерева, кущі, камінці.
А не оті дурниці відсеб'ятинні про "підйом на 10 метрів і як снаряд... дерева, кущі".

Обтікай вже...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:44

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав: Тогда зачем жертвовать собой?

https://m.youtube.com/watch?v=4gzR_gK8cc0

Замість "чєловєчєства" підставляється що завгодно.

Дежавю....

От тільки зп все ж таки прийшлося підняти...
Бо ідея без відповідного грошзабезпечення ну ніяк не "заходить". Патріотам.

ніт, слова з пісні не викинеш, будь-що не підставиш
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:47

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  Hotab написав:Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.


навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться.
а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.

Hotab вам уже, в общем-то, достаточно ответил.
Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия.
Деваться-то некуда. Вариантов нет. Остаётся вылавливать ухилянтов. Так они чуть позже становятся сзчешниками.
Вечный вопрос: "Что делать?".

Лі Куан Ю не тільки знав
https://inspired.com.ua/practice/people/lee-kuan-yew-quotes/
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 лют, 2025 11:48, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:47

  Shaman написав:
  UA написав:
  Hotab написав:БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»

Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?

А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».

Люди тікають з України від високих податків.
Не хочуть це все утримувати.

де це в Україні високі податки? :lol:

як в нас люблять штампами розмовляти, навіть не розуміючись на цьому...

Да просто только дизель за пару месяцев подорожал с 54,99 до 59,99
ві в курсе на сколько повісился ВП ? Про подорожание овощей вообще говорить неприлично при дамах, тем более про мясо
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Практик....))
1 Я ПТУРС запускав - а ти ?
2 Я навіть написав в 1988 році програмку на ПК Львів-яка імітувала запуски ПТУРСів
і яка використовувалась замість штатного тренажера який жер 10квт електрики і знаходився в кунгу(займаючи там весь простір) ГАЗ-66

Тому так - я розумію недоліки і переваги
а ти ж просто прочитав статейку не маючи ЖОДНОЇ практики
ПС
ще можу дуже фахово розглядати питання в будівництві як конструктивні так і економічні-бо також маю вищу освіту в цій галузі і 20 річний досвід будівництва
Тому ти краще пальці з херами не плутай... може обклеїш одне червоною ізолентою а друге синьою
Якщо не дальтонік- то допоможе.

Я про те і кажу, що:
- ти запускав ПТУР, тому вирішив, що можеш відсеб'ятити про дрон на оптоволокні;
- ти займаєшся дрібним бізнесом, тому вирішив, що можеш відсеб'ятити про ринок країни.

В принципі, норм.
Але помилки ти робиш, ще й елементарні.
В них тебе і макаю.
Бо фахівці викладають інше.
А помилки твої, м'яко кажучи, ну дуже наявні.
Тому й кажу: якщо не помилки, то ти геній, Нобелівський лаурет тощо.

Сам розумієш, що більш ймовірно хто ти))
detroytred
 
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