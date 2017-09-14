Додано: Суб 01 лют, 2025 11:24

detroytred написав: Отим і відрізняється, що може і вверх, і вниз, і маневрувати, але обмежено різко, може по колу, може на дерева, камінці. Отим і відрізняється, що може і вверх, і вниз, і маневрувати, але обмежено різко, може по колу, може на дерева, камінці.

смішний тиПТУРС також може і вверх і вниз і різко і не різко(обмеження швидкість проходження сигналу по дроту і швидкість реагування елементів керування).Але ти запускаєш птурс на пряму видимість він завжди летить вперед і нитка яка завжди позаду йому не заважаєДрон же має складний рух і може(повинен) повертатись-опускатись/підніматись на місці - і саме ці рухи обмежують можливості оптоволокна.Так в катушки є якийсь мінімальний опір розмотування щоб волокно не падало під власною вагою..., але при прискорення дрона, провисше оптоволокно -натягується... і якщо воно лягло перед цим і за щось зачепилось- то виникають проблеми керування...Для мене це очевидно бо я мають хоч початкові навики керування чимось подібнимТи ж в черговий раз надув щоки вдягнув шапку і користуючись незаслуженим званням- вийшов на арену.