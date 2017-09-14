Я вже веду дуже серйозні переговори з рф щодо завершення війни в Україні, — Трамп
«Я поговорю з путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне», - заявив Трамп
🦉 Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження
Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.
Джерело: СБУ в коментарі "Українській правді", головна редакторка УП Севгіль Мусаєва
Деталі: Як наголошують у пресслужбі СБУ, відповідне провадження, відкрите 28 січня, стосується осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України.
Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?
А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»?? Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».
може спочатку дати волю, щоб відчули на собі як тяжко жити далі на захід від Ужгорода, і потім приповзли благати неньку взять обратно
Опасно - "внезапно" может оказаться, что надзусилля нужны не такие уж и большие..
В російських тюрмах за різними даними перебуває понад 500 тис. осіб, що є серйозним мобілізаційним ресурсом для Кремля
До того ж спецслужби РФ будуть вирішувати для себе кілька питань одночасно. По-перше, зниження фінансового навантаження на ФСІН. По-друге, розвантаження російських колоній і зменшення криміногенної ситуації, як на російських вулицях і безпосередньо у місцях позбавлення волі. По-третє, звичайна утилізація кримінальників руками Сил оборони України. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-duz ... enikh-u-rf
jump написав:В російських тюрмах за різними даними перебуває понад 500 тис. осіб, що є серйозним мобілізаційним ресурсом для Кремля
До того ж спецслужби РФ будуть вирішувати для себе кілька питань одночасно. По-перше, зниження фінансового навантаження на ФСІН. По-друге, розвантаження російських колоній і зменшення криміногенної ситуації, як на російських вулицях і безпосередньо у місцях позбавлення волі. По-третє, звичайна утилізація кримінальників руками Сил оборони України. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-duz ... enikh-u-rf