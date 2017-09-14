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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1231212313123141231512316>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:50

  Господар Вельзевула написав:https://www.facebook.com/share/r/12DWxCkzbrb/

там ще було про курс 45, війну ...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:53

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав: Тогда зачем жертвовать собой?

https://m.youtube.com/watch?v=4gzR_gK8cc0

Замість "чєловєчєства" підставляється що завгодно.

Дежавю....

От тільки зп все ж таки прийшлося підняти...
Бо ідея без відповідного грошзабезпечення ну ніяк не "заходить". Патріотам.

ніт, слова з пісні не викинеш, будь-що не підставиш

Ну і що тобі заважає підставити "захист Батьківщини"?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:59

  Wirująświatła написав:
Я вже веду дуже серйозні переговори з рф щодо завершення війни в Україні, — Трамп

«Я поговорю з путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне», - заявив Трамп


🦉 Слова Буданова і розголошення держтаємниці: СБУ відкрила кримінальне провадження

Після виходу матеріалу "Української правди", де згадувалися слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.

Джерело: СБУ в коментарі "Українській правді", головна редакторка УП Севгіль Мусаєва

Деталі: Як наголошують у пресслужбі СБУ, відповідне провадження, відкрите 28 січня, стосується осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України.


було спростування що не казав
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:02

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:https://www.facebook.com/share/r/12DWxCkzbrb/

там ще було про курс 45, війну ...


Таргетування в дії
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:02

  flyman написав:
  Hotab написав:_hunter

чуть потеряют в комфорте.


БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»

Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?

А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».

може спочатку дати волю, щоб відчули на собі як тяжко жити далі на захід від Ужгорода, і потім приповзли благати неньку взять обратно

Опасно :D - "внезапно" может оказаться, что надзусилля нужны не такие уж и большие..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:03

  detroytred написав:Ну і що тобі заважає підставити "захист Батьківщини"?

Куля в лоба в посадці, пастор набиває набої під Курахово? юлля у шпиталі медсестрой? Кравчук с Кучьмой повесились ? нет , но вступили в батальон Монако
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:09

В російських тюрмах за різними даними перебуває понад 500 тис. осіб, що є серйозним мобілізаційним ресурсом для Кремля

До того ж спецслужби РФ будуть вирішувати для себе кілька питань одночасно. По-перше, зниження фінансового навантаження на ФСІН. По-друге, розвантаження російських колоній і зменшення криміногенної ситуації, як на російських вулицях і безпосередньо у місцях позбавлення волі. По-третє, звичайна утилізація кримінальників руками Сил оборони України.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-duz ... enikh-u-rf
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский — диктатор, — Такер Карлсон (считай, Трамп)

100%
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:11

  jump написав:В російських тюрмах за різними даними перебуває понад 500 тис. осіб, що є серйозним мобілізаційним ресурсом для Кремля

До того ж спецслужби РФ будуть вирішувати для себе кілька питань одночасно. По-перше, зниження фінансового навантаження на ФСІН. По-друге, розвантаження російських колоній і зменшення криміногенної ситуації, як на російських вулицях і безпосередньо у місцях позбавлення волі. По-третє, звичайна утилізація кримінальників руками Сил оборони України.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-duz ... enikh-u-rf

Чем ответят наши? повісят до 75 ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:12

Тероризм як він є...

  pesikot написав:1) Росіяни вдарили балістикою по середмістю Одеси: є постраждалі – фото
Багато пошкоджень та руйнувань зазнали будівлі в охоронній зоні ЮНЕСКО, заявив Геннадій Труханов


2) Запоріжжя атакували рекордні два десятки "шахедів" – багато фото наслідків
За його словами, цієї ночі ворог спрямував на Запоріжжя 18 "шахедів". Внаслідок удару понівечені автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад.

Ще Полтава до цього списку руйнувань житла мирного населення. :cry:
https://rubryka.com/2025/02/01/u-poltav ... -poraneni/
fler
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