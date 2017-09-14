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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12313123141231512316>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:12

Неужели решение уже приняли?
За словами Келлога, США розглядають можливість «тиснути не тільки на Москву, а й на Київ», а також висунути позитивні ініціативи для обох сторін.

«Він [Трамп] знає, де натиснути, де не тиснути, але що ще важливіше, він створить важелі як для українців, так і для росіян… І ви можете прочитати між рядків, що саме так, власне, і створюється цей важіль. Він дуже важливий… І це надає президенту США важіль тиску, що дозволяє завершити [війну]», — заявив він.
...
«Ми говоримо про місяці, а не про роки. Хотілося б вірити, що ми зможемо чогось досягти в короткостроковій перспективі. Я хотів би бачити за 100 днів або перемир’я, або тривалий мир. Але це не повинно бути схоже на те, що ми бачили в Афганістані, де процес затягнувся на чотири роки. Рішення має бути хорошим для всього світу», — сказав він.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:16

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться.
а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.

Hotab вам уже, в общем-то, достаточно ответил.
Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия.
Деваться-то некуда. Вариантов нет. Остаётся вылавливать ухилянтов. Так они чуть позже становятся сзчешниками.
Вечный вопрос: "Что делать?".

Лі Куан Ю не тільки знав
https://inspired.com.ua/practice/people/lee-kuan-yew-quotes/

Если он в теме а по другому не может біть от слова совсем то чего ему где то стоять?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:23

  _hunter написав:Неужели решение уже приняли?
За словами Келлога, США розглядають можливість «тиснути не тільки на Москву, а й на Київ», а також висунути позитивні ініціативи для обох сторін.

«Він [Трамп] знає, де натиснути, де не тиснути, але що ще важливіше, він створить важелі як для українців, так і для росіян… І ви можете прочитати між рядків, що саме так, власне, і створюється цей важіль. Він дуже важливий… І це надає президенту США важіль тиску, що дозволяє завершити [війну]», — заявив він.
...
«Ми говоримо про місяці, а не про роки. Хотілося б вірити, що ми зможемо чогось досягти в короткостроковій перспективі. Я хотів би бачити за 100 днів або перемир’я, або тривалий мир. Але це не повинно бути схоже на те, що ми бачили в Афганістані, де процес затягнувся на чотири роки. Рішення має бути хорошим для всього світу», — сказав він.

Скоріше це намагання. Виконати обіцяне.

Саме рішення прийдеться приймати у випадку, якщо спроба виявиться невдалою.
Тоді Трампу прийдеться вирішувати: або кидати напризволяще (чи на Європу), або вписуватися за Україну ще сильніше, ніж Байден.

А поки - *спробуємо, вийде не вийде, подивимось*.

Але оте згадування Афганістану насторожує.
Як його можна трактувати інакше, ніж "ми не будемо тягнути чотири роки з умиванням рук, як ото було в Афганістані, а зробимо це швидко", якщо не вдасться з перемир'ям?
Ха!
Так це і є примусом нашої влади до перемир'я!

Трамп дійсно мастер угод.
Але він може й помилитися стосовно менталітету наших можновладців ... там Британія і до останньої верби.

50\50
Гра в казіно.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 лют, 2025 12:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:32

Ще незрозуміло, спецпенсії скасували чи ні. В ЗМІ проскакувала інфа, що скасовують на час війни, але якось нечітко, щось тут явно не те. До того ж, суддям точно нічого не скасовують - у них не пенсії, а вони собі зробили довічне утримання, ми їх маємо довічно утримувати за те, що вони над нами знущаються (по нашій очевидній справі суд триває вже 5 років, домогтися нічого неможливо, все куплено!). Ця судова система має бути зруйнована, має бути повна люстрація, а всі судді хабарники мають відповісти перед законом. Зараз на довічне утримання цих пристосуванців, кумів і хапуг іде 6 млрд. гривен на 4000 ртів! І це під час війни, коли країна стікає кров ю.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:38

  detroytred написав:Тоді Трампу прийдеться вирішувати: або кидати напризволяще (чи на Європу), або вписуватися за Україну ще сильніше, ніж Байден.
критика Байдена на которой Трамп выехал предполагает либо прикрутить помощь (типа Украина это проект Байдена который Америке нахер не нужен), либо её удвоить (типа Байден дурак мало помогал). Но последнее несёт больше рисков, в этом случае проигрыш Украины станет проигрышем США и лично Трампа.

Идеальный вариант заморозить, ни мира ни войны. На этом фоне прикрутить помощь. Непонятно согласиться ли путин. То что зеленского и спрашивать не будут думаю понятно. Кроме того заморозка это шанс (для всех) сменить зеленского на более адекватного, который был бы в состоянии договориться с путиным.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:42

  jump написав:В російських тюрмах за різними даними перебуває понад 500 тис. осіб, що є серйозним мобілізаційним ресурсом для Кремля

До того ж спецслужби РФ будуть вирішувати для себе кілька питань одночасно. По-перше, зниження фінансового навантаження на ФСІН. По-друге, розвантаження російських колоній і зменшення криміногенної ситуації, як на російських вулицях і безпосередньо у місцях позбавлення волі. По-третє, звичайна утилізація кримінальників руками Сил оборони України.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-duz ... enikh-u-rf

уже писал одна из ВОЗМОЖНЫХ причин войны - утилизация преступного мира рф. Сильно расплрдился. И потенциальной аудитории преступного мира - мужиков нищебродов из мелких населенных пунктов, где нет работы. А также желающих быстро срубить бабло . Собственно война это тоже преступление. В этом смысле путин собрал в кучу всю преступность и возглавил её.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:43

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тоді Трампу прийдеться вирішувати: або кидати напризволяще (чи на Європу), або вписуватися за Україну ще сильніше, ніж Байден.
критика Байдена на которой Трамп выехал предполагает либо прикрутить помощь (типа Украина это проект Байдена который Америке нахер не нужен), либо её удвоить (типа Байден дурак мало помогал). Но последнее несёт больше рисков, в этом случае проигрыш Украины станет проигрышем США и лично Трампа.

Идеальный вариант заморозить, ни мира ни войны. На этом фоне прикрутить помощь. Непонятно согласиться ли путин. То что зеленского и спрашивать не будут думаю понятно. Кроме того заморозка это шанс (для всех) сменить зеленского на более адекватного, который был бы в состоянии договориться с путиным.

"Я хотів би бачити за 100 днів або перемир’я, або тривалий мир. Але це не повинно бути схоже на те, що ми бачили в Афганістані, де процес затягнувся на чотири роки."

Я там вище дописав трохи з цього приводу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:43

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тоді Трампу прийдеться вирішувати: або кидати напризволяще (чи на Європу), або вписуватися за Україну ще сильніше, ніж Байден.
критика Байдена на которой Трамп выехал предполагает либо прикрутить помощь (типа Украина это проект Байдена который Америке нахер не нужен), либо её удвоить (типа Байден дурак мало помогал). Но последнее несёт больше рисков, в этом случае проигрыш Украины станет проигрышем США и лично Трампа.

Идеальный вариант заморозить, ни мира ни войны. На этом фоне прикрутить помощь. Непонятно согласиться ли путин. То что зеленского и спрашивать не будут думаю понятно. Кроме того заморозка это шанс (для всех) сменить зеленского на более адекватного, который был бы в состоянии договориться с путиным.

Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:47

  Vadim_ написав:Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
а как с ним договариваются грузия, казахстан, армения и прочая азия? Трудно задать себе такой вопрос? может желание "віебать" появилось против нежелания договариваться? не имел желания договариваться Зеленский, хихикая в Париже и наезжая на бизнесы Медведчука. А ебут за это гречкосеев до останьої верби.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:budivelnik

бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.


Воно там часом не з самого дрона розматується?
Тоді все що «позаду» , воно сміливо лягає на землю і лежить. І пройдені перешкоди вже не страшні.
Так і є
Faceless
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