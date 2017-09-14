За словами Келлога, США розглядають можливість «тиснути не тільки на Москву, а й на Київ», а також висунути позитивні ініціативи для обох сторін.



«Він [Трамп] знає, де натиснути, де не тиснути, але що ще важливіше, він створить важелі як для українців, так і для росіян… І ви можете прочитати між рядків, що саме так, власне, і створюється цей важіль. Він дуже важливий… І це надає президенту США важіль тиску, що дозволяє завершити [війну]», — заявив він.

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«Ми говоримо про місяці, а не про роки. Хотілося б вірити, що ми зможемо чогось досягти в короткостроковій перспективі. Я хотів би бачити за 100 днів або перемир’я, або тривалий мир. Але це не повинно бути схоже на те, що ми бачили в Афганістані, де процес затягнувся на чотири роки. Рішення має бути хорошим для всього світу», — сказав він.