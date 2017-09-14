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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12313123141231512316

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:53

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
а как с ним договариваются грузия, казахстан, армения и прочая азия? Трудно задать себе такой вопрос? может желание "віебать" появилось против нежелания договариваться? не имел желания договариваться Зеленский, хихикая в Париже и наезжая на бизнесы Медведчука. А ебут за это гречкосеев до останьої верби.

А как договорилась грузия , никак , изнасиловари и купили
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:55

В результате атаки на Полтаву погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, в их числе ребенок — ГСЧС Украины

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

https://t.me/astrapress/73604?single
https://t.me/astrapress/73601?single

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 12:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:55

Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:[quote="5818169:ЛАД"]Верно.
Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
Ви хоч розумієте що оптоволокно не може вигинатись паралельно землі?
А раз так- то про які 10-20 км дальності польоту йде мова?
Чи у вас дронщик на повітряній кулі НАД землею?
Кожен 1м висоти над землею -це приблизно 2 км прямої видимості....
Тому
або запускаєте з висоти
або не далі ніж на 2 км.....
Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп
Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні

Но она тем не менее має вагу і на 5 км може легко за щось зачепитись при маневруванні і при поверненні додому, при поверненні катушка у оператора має електродвигун для змотування чі катушка на дроні?[/quote]Це камікадзе, вони не повертаються
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:56

На Полтавщині невідомий застрелив співробітника ТЦК під час супроводу військовозобов’язаних

Дослівно: "1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)".

Деталі: Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/1/7496294/
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:57

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
а как с ним договариваются грузия, казахстан, армения и прочая азия? Трудно задать себе такой вопрос? может желание "віебать" появилось против нежелания договариваться? не имел желания договариваться Зеленский, хихикая в Париже и наезжая на бизнесы Медведчука. А ебут за это гречкосеев до останьої верби.

А как договорилась грузия , никак , изнасиловари и купили

Якщо зараз Штати примусять Україну піти на поступки і перемирничати, то це як буде називатися?

Теж саме.
Тільки ще й без грошей.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:58

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
а как с ним договариваются грузия, казахстан, армения и прочая азия? Трудно задать себе такой вопрос? может желание "віебать" появилось против нежелания договариваться? не имел желания договариваться Зеленский, хихикая в Париже и наезжая на бизнесы Медведчука. А ебут за это гречкосеев до останьої верби.

Я не специалист , похоже просто покупают за какието плюшки
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:59

  fox767676 написав:
  барабашов написав:ЛАД, а чем вам не нравятся Шухевич с Бандерой?
Рейды по базам НКВД под Мерефой и Изюмом они не проводили.
Доносы на своих соседей, что корову и петухов неучтённых, в 46году завести с голодухи решили, не писали.
Воевали за крестьян и средний класс, у которых весьма быстро в 40м году всё отняли и поделили, а то и в Магадан с Дудинкой определили.
24-25 июня 41го УПА или хто то другой, с книжечкой со звездой, в целях скорейшей эвакуации львовских СИЗО, или как там они тогда назывались, в каждую камеру по гранате, а потом пару очередей, без решений троек и подписей "вышинских", чтоб ни один враг советов врагу не достался?
Вам больше нравятся улицы Косиора и Хатаевича и проспект Мацковский и 50летия ВЛКСМ с парадом пионеров с перегаром три раза в год?


Харе схидняцкую херню пороть )) У меня отец с самой западной-западной Украины,уроженец Ржеяипосполитой, где все это было на его глазах. Бандеровцы, коммунисты , поляки, залётные власовцы методами между собой не отличались, терроризировали местных все, и никакого робингудстсва. Там когда бывал в том селе из старшего поколения никто симпатии к ОУН не испытывал. Это чем по времени и расстояниям дальше от тех событий, тем больше диванных бандеровцев с русскими или схидняцкими фамилиями с Киева или Днепра. У меня такого комплекса нет. Советую почитать/послушать Даниила Яневского


Ничего нового - никогда от активистов пользы не было, только вред, никто из них не физик и не математик и ракету не создал и ядерную бомбу не изобрел, для этого ж нужно нудные интегралы учить, что не их стиль, их стиль все по быстрому только разломать.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:07

  jump написав: На Полтавщині невідомий застрелив співробітника ТЦК під час супроводу військовозобов’язаних

Дослівно: "1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)".

Деталі: Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/1/7496294/

Це сюр сьогодення.
Коли всл тцк має повне право і фактично зобов'язаний застосовувати силу-зброю (проти нападу озброєної особи, загрози здоров'ю та життю всл та цивільних), він не застосовує... і отримує постріл в себе.

А коли всл не має права і не має ніяких загроз, то всл тцк запросто застосовують силу.

Скоріше за все після цієї події всл тцк отримають додаткові повноваження...
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:09

  Бетон написав:Зеленский — диктатор, — Такер Карлсон (считай, Трамп)

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Бетон - диктатор, - Конфуций

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