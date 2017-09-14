Vadim_ написав:Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
а как с ним договариваются грузия, казахстан, армения и прочая азия? Трудно задать себе такой вопрос? может желание "віебать" появилось против нежелания договариваться? не имел желания договариваться Зеленский, хихикая в Париже и наезжая на бизнесы Медведчука. А ебут за это гречкосеев до останьої верби.
А как договорилась грузия , никак , изнасиловари и купили
budivelnik написав:[quote="5818169:ЛАД"]Верно. Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
Ви хоч розумієте що оптоволокно не може вигинатись паралельно землі? А раз так- то про які 10-20 км дальності польоту йде мова? Чи у вас дронщик на повітряній кулі НАД землею? Кожен 1м висоти над землею -це приблизно 2 км прямої видимості.... Тому або запускаєте з висоти або не далі ніж на 2 км.....
Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні
Но она тем не менее має вагу і на 5 км може легко за щось зачепитись при маневруванні і при поверненні додому, при поверненні катушка у оператора має електродвигун для змотування чі катушка на дроні?[/quote]Це камікадзе, вони не повертаються
На Полтавщині невідомий застрелив співробітника ТЦК під час супроводу військовозобов’язаних
Дослівно: "1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)".
Деталі: Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.
Vadim_ написав:Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
а как с ним договариваются грузия, казахстан, армения и прочая азия? Трудно задать себе такой вопрос? может желание "віебать" появилось против нежелания договариваться? не имел желания договариваться Зеленский, хихикая в Париже и наезжая на бизнесы Медведчука. А ебут за это гречкосеев до останьої верби.
А как договорилась грузия , никак , изнасиловари и купили
Якщо зараз Штати примусять Україну піти на поступки і перемирничати, то це як буде називатися?
Vadim_ написав:Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
а как с ним договариваются грузия, казахстан, армения и прочая азия? Трудно задать себе такой вопрос? может желание "віебать" появилось против нежелания договариваться? не имел желания договариваться Зеленский, хихикая в Париже и наезжая на бизнесы Медведчука. А ебут за это гречкосеев до останьої верби.
Я не специалист , похоже просто покупают за какието плюшки
барабашов написав:ЛАД, а чем вам не нравятся Шухевич с Бандерой? Рейды по базам НКВД под Мерефой и Изюмом они не проводили. Доносы на своих соседей, что корову и петухов неучтённых, в 46году завести с голодухи решили, не писали. Воевали за крестьян и средний класс, у которых весьма быстро в 40м году всё отняли и поделили, а то и в Магадан с Дудинкой определили. 24-25 июня 41го УПА или хто то другой, с книжечкой со звездой, в целях скорейшей эвакуации львовских СИЗО, или как там они тогда назывались, в каждую камеру по гранате, а потом пару очередей, без решений троек и подписей "вышинских", чтоб ни один враг советов врагу не достался? Вам больше нравятся улицы Косиора и Хатаевича и проспект Мацковский и 50летия ВЛКСМ с парадом пионеров с перегаром три раза в год?
Харе схидняцкую херню пороть )) У меня отец с самой западной-западной Украины,уроженец Ржеяипосполитой, где все это было на его глазах. Бандеровцы, коммунисты , поляки, залётные власовцы методами между собой не отличались, терроризировали местных все, и никакого робингудстсва. Там когда бывал в том селе из старшего поколения никто симпатии к ОУН не испытывал. Это чем по времени и расстояниям дальше от тех событий, тем больше диванных бандеровцев с русскими или схидняцкими фамилиями с Киева или Днепра. У меня такого комплекса нет. Советую почитать/послушать Даниила Яневского
Ничего нового - никогда от активистов пользы не было, только вред, никто из них не физик и не математик и ракету не создал и ядерную бомбу не изобрел, для этого ж нужно нудные интегралы учить, что не их стиль, их стиль все по быстрому только разломать.
jump написав: На Полтавщині невідомий застрелив співробітника ТЦК під час супроводу військовозобов’язаних
Дослівно: "1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)".
Деталі: Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.
Це сюр сьогодення. Коли всл тцк має повне право і фактично зобов'язаний застосовувати силу-зброю (проти нападу озброєної особи, загрози здоров'ю та життю всл та цивільних), він не застосовує... і отримує постріл в себе.
А коли всл не має права і не має ніяких загроз, то всл тцк запросто застосовують силу.
Скоріше за все після цієї події всл тцк отримають додаткові повноваження...