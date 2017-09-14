RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 123151231612317123181231912320>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 127
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
31
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:11

  detroytred написав:Скоріше за все після цієї події всл тцк отримають додаткові повноваження...
стрелять в каждого подозрительного на поражение. полез рукой в карман, а вдруг там пистолет?!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27621
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:11

  detroytred написав:
  _hunter написав:Неужели решение уже приняли?
За словами Келлога, США розглядають можливість «тиснути не тільки на Москву, а й на Київ», а також висунути позитивні ініціативи для обох сторін.

«Він [Трамп] знає, де натиснути, де не тиснути, але що ще важливіше, він створить важелі як для українців, так і для росіян… І ви можете прочитати між рядків, що саме так, власне, і створюється цей важіль. Він дуже важливий… І це надає президенту США важіль тиску, що дозволяє завершити [війну]», — заявив він.
...
«Ми говоримо про місяці, а не про роки. Хотілося б вірити, що ми зможемо чогось досягти в короткостроковій перспективі. Я хотів би бачити за 100 днів або перемир’я, або тривалий мир. Але це не повинно бути схоже на те, що ми бачили в Афганістані, де процес затягнувся на чотири роки. Рішення має бути хорошим для всього світу», — сказав він.

Скоріше це намагання. Виконати обіцяне.

Саме рішення прийдеться приймати у випадку, якщо спроба виявиться невдалою.
Тоді Трампу прийдеться вирішувати: або кидати напризволяще (чи на Європу), або вписуватися за Україну ще сильніше, ніж Байден.

А поки - *спробуємо, вийде не вийде, подивимось*.

Але оте згадування Афганістану насторожує.
Як його можна трактувати інакше, ніж "ми не будемо тягнути чотири роки з умиванням рук, як ото було в Афганістані, а зробимо це швидко", якщо не вдасться з перемир'ям?
Ха!
Так це і є примусом нашої влади до перемир'я!

Трамп дійсно мастер угод.
Але він може й помилитися стосовно менталітету наших можновладців ... там Британія і до останньої верби.

50\50
Гра в казіно.

Трампу воно що так, що сяк, не він починав, і США за океаном, може сказати як про Сирію. А "пристібнутися до потяга що на шляху в прірву", воно йому нащо?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:12

  detroytred написав:Якщо зараз Штати примусять Україну піти на поступки і перемирничати, то це як буде називатися?
это у вадюли другое)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27621
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:13

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Зеленский — диктатор, — Такер Карлсон (считай, Трамп)

100%

Бетон - диктатор, - Конфуций

200%

приятно, конечно, но, к сожалению нет.
лукашенко и путин.

я выбачаюсь, что вашего вождя назвал диктатором. простите что сказал факт правды


Дикта́тор (лат. dictator, от dicto — диктую, предписываю):
Человек, стоящий во главе диктаторского режима (см. диктатура), единоличный правитель государства, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом[1].
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 01 лют, 2025 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4469
З нами з: 17.12.22
Подякував: 127 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Скоріше за все після цієї події всл тцк отримають додаткові повноваження...
стрелять в каждого подозрительного на поражение. полез рукой в карман, а вдруг там пистолет?!

Такого звісно не буде.
А от прописати, що і без поліції самі можуть затримувати та доставляти, запросто.
Можуть кайданки видавати. Балончики.
Офіційно...
detroytred
 
Повідомлень: 29943
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мужчина в балаклаве застрелил военнослужащего ТЦК из охотничьего ружья и скрылся в Полтавской области , — Сухопутные войска (https://t.me/landforcesofukraine/22454)

Сегодня на заправке в Пирятине во время сопровождения военнообязанных к учебному центру неизвестный в пиксельных брюках подошел к военнослужащему РТЦК, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник застрелил военнослужащего.

Злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных.

героя уже к сожалению задержали
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4469
З нами з: 17.12.22
Подякував: 127 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:20

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
а как с ним договариваются грузия, казахстан, армения и прочая азия? Трудно задать себе такой вопрос? может желание "віебать" появилось против нежелания договариваться? не имел желания договариваться Зеленский, хихикая в Париже и наезжая на бизнесы Медведчука. А ебут за это гречкосеев до останьої верби.

Я не специалист , похоже просто покупают за какието плюшки

хоча би не дразнять медведя
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:22

  flyman написав: А "пристібнутися до потяга що на шляху в прірву", воно йому нащо?

Будь-кого можна поставити в лижню-колію.
Саме просте - введенням в оману.
Або вибором отримати щось власне собі за рахунок інших (країни).

Деми та частина респів можуть знайти для угоди! з погодженням Трампа на "замочити рфію" щось в якості достойної пропозиції.
detroytred
 
Повідомлень: 29943
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:23

  detroytred написав:Скоріше за все після цієї події всл тцк отримають додаткові повноваження...

WAT?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 13:29

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  jump написав: На Полтавщині невідомий застрелив співробітника ТЦК під час супроводу військовозобов’язаних

Дослівно: "1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)".

Деталі: Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/1/7496294/

Це сюр сьогодення.
Коли всл тцк має повне право і фактично зобов'язаний застосовувати силу-зброю (проти нападу озброєної особи, загрози здоров'ю та життю всл та цивільних), він не застосовує... і отримує постріл в себе.

А коли всл не має права і не має ніяких загроз, то всл тцк запросто застосовують силу.

Скоріше за все після цієї події всл тцк отримають додаткові повноваження...


Вряд ли: как и в случае с ростом СОЧ -- это показатель того, что лягушка уже почти сварилась...

що ще трохи і різьба зірветься
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 123151231612317123181231912320>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84315
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 903469
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3180)
01.02.2025 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.