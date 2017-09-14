За словами Келлога, США розглядають можливість «тиснути не тільки на Москву, а й на Київ», а також висунути позитивні ініціативи для обох сторін.
«Він [Трамп] знає, де натиснути, де не тиснути, але що ще важливіше, він створить важелі як для українців, так і для росіян… І ви можете прочитати між рядків, що саме так, власне, і створюється цей важіль. Він дуже важливий… І це надає президенту США важіль тиску, що дозволяє завершити [війну]», — заявив він. ... «Ми говоримо про місяці, а не про роки. Хотілося б вірити, що ми зможемо чогось досягти в короткостроковій перспективі. Я хотів би бачити за 100 днів або перемир’я, або тривалий мир. Але це не повинно бути схоже на те, що ми бачили в Афганістані, де процес затягнувся на чотири роки. Рішення має бути хорошим для всього світу», — сказав він.
Скоріше це намагання. Виконати обіцяне.
Саме рішення прийдеться приймати у випадку, якщо спроба виявиться невдалою. Тоді Трампу прийдеться вирішувати: або кидати напризволяще (чи на Європу), або вписуватися за Україну ще сильніше, ніж Байден.
А поки - *спробуємо, вийде не вийде, подивимось*.
Але оте згадування Афганістану насторожує. Як його можна трактувати інакше, ніж "ми не будемо тягнути чотири роки з умиванням рук, як ото було в Афганістані, а зробимо це швидко", якщо не вдасться з перемир'ям? Ха! Так це і є примусом нашої влади до перемир'я!
Трамп дійсно мастер угод. Але він може й помилитися стосовно менталітету наших можновладців ... там Британія і до останньої верби.
50\50 Гра в казіно.
Трампу воно що так, що сяк, не він починав, і США за океаном, може сказати як про Сирію. А "пристібнутися до потяга що на шляху в прірву", воно йому нащо?
приятно, конечно, но, к сожалению нет. лукашенко и путин.
я выбачаюсь, что вашего вождя назвал диктатором. простите что сказал факт правды
Дикта́тор (лат. dictator, от dicto — диктую, предписываю): Человек, стоящий во главе диктаторского режима (см. диктатура), единоличный правитель государства, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом[1].
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 01 лют, 2025 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Сегодня на заправке в Пирятине во время сопровождения военнообязанных к учебному центру неизвестный в пиксельных брюках подошел к военнослужащему РТЦК, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник застрелил военнослужащего.
Злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных.
Vadim_ написав:Как можно договариваться с тем кто решил тебя віебать и иніх претендентов у него на разі нема?Или убить или
а как с ним договариваются грузия, казахстан, армения и прочая азия? Трудно задать себе такой вопрос? может желание "віебать" появилось против нежелания договариваться? не имел желания договариваться Зеленский, хихикая в Париже и наезжая на бизнесы Медведчука. А ебут за это гречкосеев до останьої верби.
Я не специалист , похоже просто покупают за какието плюшки
jump написав: На Полтавщині невідомий застрелив співробітника ТЦК під час супроводу військовозобов’язаних
Дослівно: "1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)".
Деталі: Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.
Це сюр сьогодення. Коли всл тцк має повне право і фактично зобов'язаний застосовувати силу-зброю (проти нападу озброєної особи, загрози здоров'ю та життю всл та цивільних), він не застосовує... і отримує постріл в себе.
А коли всл не має права і не має ніяких загроз, то всл тцк запросто застосовують силу.
Скоріше за все після цієї події всл тцк отримають додаткові повноваження...
Вряд ли: как и в случае с ростом СОЧ -- это показатель того, что лягушка уже почти сварилась...