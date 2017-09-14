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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:30
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Скоріше за все після цієї події всл тцк отримають додаткові повноваження...
стрелять в каждого подозрительного на поражение. полез рукой в карман, а вдруг там пистолет?!
Такого звісно не буде.
А от прописати, що і без поліції самі можуть затримувати та доставляти, запросто.
Можуть кайданки видавати. Балончики.
Офіційно...
Исходя из текста - сопровождение было при доставке в учебный центр. Ситуации задержания при отказе прибыть в ТЦК не было. Автомат на предохранителе. Думаю, что шансов не было. ИМХО.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:33
flyman написав:
що ще трохи і різьба зірветься
у соцмережах ейфорія
нападник-герой...
це ж як треба було довести свій нарід до такого стану?!
хоча нічого дивного...
безкарніст, садизм та корупція бусифікаторів досягли неймовірних масштабів
а людська ненависть - страшна
Востаннє редагувалось jump
в Суб 01 лют, 2025 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:35
Походу янки ещё те боягузы
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:36
Letusrock написав:
я думав що приклад з 155-ю бригадою чітко показав що продовжувати мобілізацію подібним чином це провал, навіть якщо здається
що інших способів крім насильницького пакування, нема
Кожен робить висновки, які вигідні йому особисто.
Ситуація зі 155 бригадою слабо повязанана з методами мобілізації.
Зараз в моєму взводі більшість - бусифіковані.
В батальйоні є екіпажі, які на 100% складаються з бусифікованих. І дуже багато - де тільки пілот не бусифікований. І всі воюють.
Кільскість СЗЧ не зашкалює.
І в піхоті поки що не зашкалює, хоча звісно більше, ніж в нас.
Проблеми більше з командуванням, з офіцерським і сержантським складом. Коли формуються нові бригади - в них йдуть або мобіки, або неліквід. Бо толкового офіцера жодна нормальна бригада не відпустить.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:37
У 110-й окремій механізованій бригаді, яка нещодавно втратила контроль над Великою Новосілкою, виявлені факти багатомільйонних поборів з військових. Хмельницький суд передав Національному агентству з розшуку та управління активами близько 7 мільйонів гривень, вилучених під час слідчих дій у бригаді.
Гроші були знайдені в рамках кримінального розслідування щодо поборів із солдатів. Крім того, накладено арешт на майно одного з командирів бригади, яке він придбав після початку повномасштабного вторгнення.
Серед арештованого майна:
Елітна квартира в Одесі (60 кв. м) біля моря.
Гараж (40 кв. м).
Квартира в Хмельницькому (75 кв. м).
Дві земельні ділянки біля гірськолижного курорту «Буковель».
Автомобіль Mercedes-Benz преміумкласу.
Банківські рахунки і цінні папери майже на 4 мільйони гривень.
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і це майно майно одного з командирів бригади,просто бригади
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:39
tumos написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
стрелять в каждого подозрительного на поражение. полез рукой в карман, а вдруг там пистолет?!
Такого звісно не буде.
А от прописати, що і без поліції самі можуть затримувати та доставляти, запросто.
Можуть кайданки видавати. Балончики.
Офіційно...
Исходя из текста - сопровождение было при доставке в учебный центр. Ситуации задержания при отказе прибыть в ТЦК не было. Автомат на предохранителе. Думаю, что шансов не было. ИМХО.
Чел зі зброєю наближається до всл і щось починає вимагати.
Наверняка ігнорить попередження припинити, відійти, прибрати рушницю.
Для удару в голову прикладом цілком достатньо підстав. Якщо дистанція впритул.
Для самому відійти, приготувати зброю для відбиття загрози нападу теж.
Чи він очікував, що з рушницею до нього просто так підійшли та ще чогось вимагають?
Чиста загроза нападу...
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:42
sashaqbl написав:
Зараз в моєму взводі більшість - бусифіковані.
В батальйоні є екіпажі, які на 100% складаються з бусифікованих. І дуже багато - де тільки пілот не бусифікований. І всі воюють.
Кільскість СЗЧ не зашкалює.
мотивация бусифицированных?
1. сцут что посадят?
2. всем довольны?
3. стали патриотами?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:42
jump написав: flyman написав:
що ще трохи і різьба зірветься
у соцмережах ейфорія
нападник-герой...
це ж як треба було довести свій нарід до такого стану?!
хоча нічого дивного...
безкарніст, садизм та корупція бусифікаторів досягли неймовірних масштабів
а людська ненависть - страшна
Озирніться.
Жінки, бабусі бьють поліціантів і віськових, обзивають останніми прокльонами, вириваючи з їх лап хлопців.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:42
jump написав: flyman написав:
що ще трохи і різьба зірветься
у соцмережах ейфорія
нападник-герой...
це ж як треба було довести свій нарід до такого стану?!
хоча нічого дивного...
безкарніст, садизм та корупція бусифікаторів досягли неймовірних масштабів
а людська ненависть - страшна
Супроводження зі зброєю не арештованих тощо ...
Тому не дивно.
Але те, що герой -- це теж за гранню.
Всі сторони перегибають дуже.
І кожна має свою правду.
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