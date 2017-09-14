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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:44
sashaqbl написав:
Letusrock написав:
я думав що приклад з 155-ю бригадою чітко показав що продовжувати мобілізацію подібним чином це провал, навіть якщо здається
що інших способів крім насильницького пакування, нема
Кожен робить висновки, які вигідні йому особисто.
Ситуація зі 155 бригадою слабо повязанана з методами мобілізації.Зараз в моєму взводі більшість - бусифіковані.
В батальйоні є екіпажі, які на 100% складаються з бусифікованих. І дуже багато - де тільки пілот не бусифікований. І всі воюють.
Кільскість СЗЧ не зашкалює.
І в піхоті поки що не зашкалює, хоча звісно більше, ніж в нас.
Проблеми більше з командуванням, з офіцерським і сержантським складом. Коли формуються нові бригади - в них йдуть або мобіки, або неліквід. Бо толкового офіцера жодна нормальна бригада не відпустить.
А напомните -- вы же, вроде, где-то на ЗУ воюете?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:45
Бетон написав:
Озирніться.
Жінки, бабусі бьють поліціантів і віськових, обзивають останніми прокльонами, вириваючи з їх лап хлопців.
2 тижні тому у Львові посеред білого дня людолови намагались заштовхати кур"єра Рокет до своєї чортопхайки
Його відбили бабці, деякі були з костурами
трагікомедія
п.с.
бусифікатори в офіційному коментарі опісля звісно написали, що кур"єр сам напав на них бідолашних, шарпав за одяг і проклинав
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:54
detroytred написав: tumos написав: detroytred написав:
Такого звісно не буде.
А от прописати, що і без поліції самі можуть затримувати та доставляти, запросто.
Можуть кайданки видавати. Балончики.
Офіційно...
Исходя из текста - сопровождение было при доставке в учебный центр. Ситуации задержания при отказе прибыть в ТЦК не было. Автомат на предохранителе. Думаю, что шансов не было. ИМХО.
Чел зі зброєю наближається до всл і щось починає вимагати.
Наверняка ігнорить попередження припинити, відійти, прибрати рушницю.
Для удару в голову прикладом цілком достатньо підстав. Якщо дистанція впритул.Для самому відійти, приготувати зброю для відбиття загрози нападу теж.
Чи він очікував, що з рушницею до нього просто так підійшли та ще чогось вимагають?
Чиста загроза нападу...
ну оно примерно так и есть: "не ожидал". Это называется "разрыв шаблона" -- привык, что все, кого он буссифицировал или кричали "люди, спасайте" или убегали. Поэтому да -- скорее всего даже намека на осознание, что может и так все закончиться -- у него не было.
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2
Додано: Суб 01 лют, 2025 13:55
detroytred написав:
Чел зі зброєю наближається до всл і щось починає вимагати.
Наверняка ігнорить попередження припинити, відійти, прибрати рушницю.
Для удару в голову прикладом цілком достатньо підстав. Якщо дистанція впритул.
Для самому відійти, приготувати зброю для відбиття загрози нападу теж.
Чи він очікував, що з рушницею до нього просто так підійшли та ще чогось вимагають?
Чиста загроза нападу...
Если нападающий имеет цель завладеть оружием, то сомневаюсь, что он будет приближаться без элемента внезапности.
Подход сзади, сбоку. К тому же военнослужащий совершал сопровождение, а не конвоирование.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 13:55
konstantin kirovograd написав:
У 110-й окремій механізованій бригаді, яка нещодавно втратила контроль над Великою Новосілкою, виявлені факти багатомільйонних поборів з військових. Хмельницький суд передав Національному агентству з розшуку та управління активами близько 7 мільйонів гривень, вилучених під час слідчих дій у бригаді.
Гроші були знайдені в рамках кримінального розслідування щодо поборів із солдатів. Крім того, накладено арешт на майно одного з командирів бригади, яке він придбав після початку повномасштабного вторгнення.
Серед арештованого майна:
Елітна квартира в Одесі (60 кв. м) біля моря.
Гараж (40 кв. м).
Квартира в Хмельницькому (75 кв. м).
Дві земельні ділянки біля гірськолижного курорту «Буковель».
Автомобіль Mercedes-Benz преміумкласу.
Банківські рахунки і цінні папери майже на 4 мільйони гривень.
----------
і це майно майно одного з командирів бригади,просто бригади
Потужно , у буцугарню пыдуть усі з конфіскацією чі ізбранніе.
Хто суддья?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 14:00
Vadim_ написав: konstantin kirovograd написав:
У 110-й окремій механізованій бригаді, яка нещодавно втратила контроль над Великою Новосілкою, виявлені факти багатомільйонних поборів з військових. Хмельницький суд передав Національному агентству з розшуку та управління активами близько 7 мільйонів гривень, вилучених під час слідчих дій у бригаді.
Гроші були знайдені в рамках кримінального розслідування щодо поборів із солдатів. Крім того, накладено арешт на майно одного з командирів бригади, яке він придбав після початку повномасштабного вторгнення.
Серед арештованого майна:
Елітна квартира в Одесі (60 кв. м) біля моря.
Гараж (40 кв. м).
Квартира в Хмельницькому (75 кв. м).
Дві земельні ділянки біля гірськолижного курорту «Буковель».
Автомобіль Mercedes-Benz преміумкласу.
Банківські рахунки і цінні папери майже на 4 мільйони гривень.
----------
і це майно майно одного з командирів бригади,просто бригади
Потужно , у буцугарню пыдуть усі з конфіскацією чі ізбранніе.
Хто суддья?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 14:00
ту ЛАД спрашивал что делать?
держите рецепт и от меня
провести открытый референдум среди оставшихся с 2мя вопросами
1. продолжение войны до ....
2. мир любой ценой
далее все проголосовавшие за пп.1 идут в тцк, проходят полигон и на фронт, независимо от возраста и пола. За своё решение пора научиться отвечать. Все судьи, прокуроры, депутаты, офисы президента в т.ч. Кто за войну - на фронт
иначе справедливость не восстановить. одни хотят чтобы воевали другие. Ещё может гражданская война от таких хотелок вспыхнуть. А после референдума всё четко и понятно - кто что хочет, тот то и получает
только не надо говорить что 74л дедушка патриот не может обвязать себя взрывчаткой и прыгнуть под танк орков. Для настоящего зепатриота это не должно быть проблемой.
забегая наперёд, здесь нет правильного варианта, это как в казино какая то ставка выиграет, остальные - проиграют. Если мира можно достичь выполнив условия Стамбула тогда все эти и будущие жертвы были напрасны. Но может быть и так что "мир любой ценой" будет хуже сидения в окопе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 01 лют, 2025 14:13, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 14:02
ЛАД написав:
Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия.
Я ледь стримуюсь, щоб не сказати вам все, що я про вас думаю.
Коли майже 3 року тому говорилось, що гундосий, користуючись воєнною необхідністю, каструє БЕБ, ДБР і НАБУ - то ви скромно мовчали. А тепер "не може стояти в кожному кабінеті".
Звісно що не може. Але він призначає голову СБУ, голову ДБР. Його монобільшість призначає кабмін, який призначає директора НАБУ. Невже цих повноважень НЕДОСТАТНЬО для приведення корупції хоча б до того рівня, щов був при попереднику?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 14:04
_hunter написав:
А напомните -- вы же, вроде, где-то на ЗУ воюете?
В мене дружина у Львові.
Але якщо хочете мені Мавіка прислати, то найближча Нова Пошта - м. Добропілля.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 01 лют, 2025 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 14:08
Wirująświatła написав:
мотивация бусифицированных?
1. сцут что посадят?
2. всем довольны?
3. стали патриотами?
Мотивація проста: чим краще ти справляєшся зі своїми обов'язками, тим менше шансів, що переведуть в піхоту.
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