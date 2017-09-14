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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12317123181231912320

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 127
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
31
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:09

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:мотивация бусифицированных?
1. сцут что посадят?
2. всем довольны?
3. стали патриотами?

Мотивація проста: чим краще ти справляєшся зі своїми обов'язками, тим менше шансів, що переведуть в піхоту.

а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:10

  tumos написав:
  detroytred написав:Чел зі зброєю наближається до всл і щось починає вимагати.
Наверняка ігнорить попередження припинити, відійти, прибрати рушницю.
Для удару в голову прикладом цілком достатньо підстав. Якщо дистанція впритул.
Для самому відійти, приготувати зброю для відбиття загрози нападу теж.

Чи він очікував, що з рушницею до нього просто так підійшли та ще чогось вимагають?
Чиста загроза нападу...



Если нападающий имеет цель завладеть оружием, то сомневаюсь, что он будет приближаться без элемента внезапности.
Подход сзади, сбоку. К тому же военнослужащий совершал сопровождение, а не конвоирование.

Я виходив з інфи, яку надано -- там "підійшов...", а не підкрався тощо.

Якщо ж несподівано, підкрався, обманув, тобто приставив-навів рушницю і висунув вимогу віддати зброю, то ще дивніше --- чому всл не віддав, а відмовив?
Рятувати лише зброю (автомат) ціною власного життя --- ніде нема про це.
Віддав би.
Раз вже не угледів.
А так і зброю не врятував, ні себе.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:13

  budivelnik написав:Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама.
1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном
2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль.
І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею
3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.

Принципова різиця ПТУРом між дроном - в птура котушка на ПУ, а в дрона - на самому дроні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:16

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама.
1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном
2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль.
І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею
3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.

Принципова різиця ПТУРом між дроном - в птура котушка на ПУ, а в дрона - на самому дроні.

Та ні.
На самому снаряді катушка в ПТУРа.
В хвості.
https://m.youtube.com/watch?v=7HgWbe_MB1E
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.

Не все так просто. Екіпажі дронщиків - це пріоритетна ціль. Був випадок коли кілька КАбів прилетіло біля нашої позиції.
Позиції облаштовуються по різному, в залежності від рельєфу. Часом і дуже близько до СП піхоти.
Недавно один екіпаж змушений був вступити в стрілецький бій, по суміжники "забули" доповісти про втрату позиції.
Але погоджуюсь, це не піхота.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:33

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:
  tester7336 написав:........ а за что тогда нужно идти на фронт терять здоровье или жизнь если все общество прогнило?

К сожалению, у нас, как и при выборах президентов, выбор не между лучшим и худшим, а между плохим и ещё более плохим.


т.е. вы ответили на свой же вопрос который задавали многим?
На какой?
Я много вопросов задавал. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:35

ЛАД то що на рахунок корупції? Знову проігнорите?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:39

  detroytred написав:
  tumos написав:
  detroytred написав:Чел зі зброєю наближається до всл і щось починає вимагати.
Наверняка ігнорить попередження припинити, відійти, прибрати рушницю.
Для удару в голову прикладом цілком достатньо підстав. Якщо дистанція впритул.
Для самому відійти, приготувати зброю для відбиття загрози нападу теж.

Чи він очікував, що з рушницею до нього просто так підійшли та ще чогось вимагають?
Чиста загроза нападу...



Если нападающий имеет цель завладеть оружием, то сомневаюсь, что он будет приближаться без элемента внезапности.
Подход сзади, сбоку. К тому же военнослужащий совершал сопровождение, а не конвоирование.

Я виходив з інфи, яку надано -- там "підійшов...", а не підкрався тощо.

Якщо ж несподівано, підкрався, обманув, тобто приставив-навів рушницю і висунув вимогу віддати зброю, то ще дивніше --- чому всл не віддав, а відмовив?
Рятувати лише зброю (автомат) ціною власного життя --- ніде нема про це.
Віддав би.
Раз вже не угледів.
А так і зброю не врятував, ні себе.

Думал что это так -- "по приколу". Ну кто же у всемогущего тцкшника будет что-то требовать?
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:40

Вы меня вот хоть убейте об угол дома,
убьют , жена в ТЦК СП , хто обязан па закону и где чьоткие инструкции?
Я тебя не пасылал
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:42

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.

Не все так просто. Екіпажі дронщиків - це пріоритетна ціль. Був випадок коли кілька КАбів прилетіло біля нашої позиції.
Позиції облаштовуються по різному, в залежності від рельєфу. Часом і дуже близько до СП піхоти.
Недавно один екіпаж змушений був вступити в стрілецький бій, по суміжники "забули" доповісти про втрату позиції.
Але погоджуюсь, це не піхота.

Ну вот. А что 155я, что недавняя 157я -- самый 0. Поэтому соотношение рисков там совсем другое.
Но нельзя, конечно, и руководство исключать :) -- те, которые посмекалистее -- от фронта держаться стараются подальше.
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