Wirująświatła написав:а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.
Не все так просто. Екіпажі дронщиків - це пріоритетна ціль. Був випадок коли кілька КАбів прилетіло біля нашої позиції. Позиції облаштовуються по різному, в залежності від рельєфу. Часом і дуже близько до СП піхоти. Недавно один екіпаж змушений був вступити в стрілецький бій, по суміжники "забули" доповісти про втрату позиції. Але погоджуюсь, це не піхота.
detroytred написав:Чел зі зброєю наближається до всл і щось починає вимагати. Наверняка ігнорить попередження припинити, відійти, прибрати рушницю. Для удару в голову прикладом цілком достатньо підстав. Якщо дистанція впритул. Для самому відійти, приготувати зброю для відбиття загрози нападу теж.
Чи він очікував, що з рушницею до нього просто так підійшли та ще чогось вимагають? Чиста загроза нападу...
Если нападающий имеет цель завладеть оружием, то сомневаюсь, что он будет приближаться без элемента внезапности. Подход сзади, сбоку. К тому же военнослужащий совершал сопровождение, а не конвоирование.
Я виходив з інфи, яку надано -- там "підійшов...", а не підкрався тощо.
Якщо ж несподівано, підкрався, обманув, тобто приставив-навів рушницю і висунув вимогу віддати зброю, то ще дивніше --- чому всл не віддав, а відмовив? Рятувати лише зброю (автомат) ціною власного життя --- ніде нема про це. Віддав би. Раз вже не угледів. А так і зброю не врятував, ні себе.
Думал что это так -- "по приколу". Ну кто же у всемогущего тцкшника будет что-то требовать?
Wirująświatła написав:а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.
Не все так просто. Екіпажі дронщиків - це пріоритетна ціль. Був випадок коли кілька КАбів прилетіло біля нашої позиції. Позиції облаштовуються по різному, в залежності від рельєфу. Часом і дуже близько до СП піхоти. Недавно один екіпаж змушений був вступити в стрілецький бій, по суміжники "забули" доповісти про втрату позиції. Але погоджуюсь, це не піхота.
Ну вот. А что 155я, что недавняя 157я -- самый 0. Поэтому соотношение рисков там совсем другое. Но нельзя, конечно, и руководство исключать -- те, которые посмекалистее -- от фронта держаться стараются подальше.
budivelnik написав:Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама. 1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном 2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль. І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею 3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.
Принципова різиця ПТУРом між дроном - в птура котушка на ПУ, а в дрона - на самому дроні.
_hunter написав:Ну вот. А что 155я, что недавняя 157я -- самый 0. Поэтому соотношение рисков там совсем другое. Но нельзя, конечно, и руководство исключать -- те, которые посмекалистее -- от фронта держаться стараются подальше.
Витратьте час, подивіться оцей треш, де головний сержант штурмовик свідомий вмотивований з 10 роками війни і нагородами МОУ, тобто один з найкращих вояків, трошки)) розповідає і про як оті виходи на завдання відбуваються, відмовників, 157 бригаду та інше. https://m.youtube.com/watch?v=7aOiKDZJeMw
Ключова фраза там -- а як тоді з не найкращими бійцями?