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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:00
_hunter написав:
Ну вот. А что 155я, что недавняя 157я -- самый 0. Поэтому соотношение рисков там совсем другое.
Но нельзя, конечно, и руководство исключать -- те, которые посмекалистее -- от фронта держаться стараются подальше.
Є така реклама: "іноді краще жувати"
Vadim_ написав:
+ наконецто
она самонаматываема?
вона саморозмотувана. Дрон назад не летить. Його задача - долетіти до цілі і самоліквідуватися...
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sashaqbl
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:01
sashaqbl написав: Wirująświatła написав:
а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.
Не все так просто.
Але погоджуюсь, це не піхота.
нахапали і Ви? Хоть всі острі вугли оминаєте і за мінуси роботи дронщиків тут більше я наговорив ніж ви.
Забавно. От спитайте замість мене.
пан психолог в групу контролю бойового стресу не хоче? Там далеко відстань більша) і психологи рукожопі, не вміють мотивувати... зара можно на контракт. Без тцк.
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Banderlog
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:06
Banderlog написав:
Забавно. От спитайте замість мене.
пан психолог в групу контролю бойового стресу не хоче? Там далеко відстань більша) і психологи рукожопі, не вміють мотивувати... зара можно на контракт. Без тцк.
Побоїться переводу в піхоту...
Та й платять замало...
Та й не любить він коли ним командують..
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:09
Banderlog написав: sashaqbl написав: Wirująświatła написав:
а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.
Не все так просто.
Але погоджуюсь, це не піхота.
нахапали і Ви? Хоть всі острі вугли оминаєте і за мінуси роботи дронщиків тут більше я наговорив ніж ви.
Забавно. От спитайте замість мене.
пан психолог в групу контролю бойового стресу не хоче? Там далеко відстань більша) і психологи рукожопі, не вміють мотивувати... зара можно на контракт. Без тцк.
так никто ж не говорит "в вас легко - я так же смогу". Говорят "есть места, где сложнее".
И "намекают", что говорить "у нас из части не бегут - значит другим и подавно нечего бежать" несколько странно. Особенно после того, как сам же написал про "переводят в пехоту". Внимание, вопрос: а пехоту чем пугают - переводом в дронщики?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:10
Banderlog написав: sashaqbl написав: Wirująświatła написав:
а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.
Не все так просто.
Але погоджуюсь, це не піхота.
нахапали і Ви? Хоть всі острі вугли оминаєте і за мінуси роботи дронщиків тут більше я наговорив ніж ви.
Забавно. От спитайте замість мене.
пан психолог в групу контролю бойового стресу не хоче? Там далеко відстань більша) і психологи рукожопі, не вміють мотивувати... зара можно на контракт. Без тцк.
Разсудите из окопа , мне 50+ , на иждевении жена и ребёнок, где Закон України шо государство Україна шо то будет ОБЯЗАНО шевелиться про них если я погибну в посадке или изойду на молекулы при детонации бк?
судиться ?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 01 лют, 2025 15:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:12
_hunter написав:
И "намекают", что говорить "у нас из части не бегут - значит другим и подавно нечего бежать" несколько странно. Особенно после того, как сам же написал про "переводят в пехоту". Внимание, вопрос: а пехоту чем пугают - переводом в дронщики?
Завжди є чим лякати. Адекватний командир знайде достатньо кнутів і пряників.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:13
Vadim_ написав:
Разсудите из окопа , мне 50+ , на иждевении жена и ребёнок, где закон шо государство шо то будет шеелиться про них если я погибну в посадке или изойду на молекулы при детонации бк?
судиться ?
В мене тоже дружина і двоє неповнолітніх дітей. Але чомусь я третій сорт а ви перший...
Чомусь ви своїх дітей бачите щодня, а я двічі в році. Хоч шанс що москалі дійдуть до Львова - значно нижчий, ніж що до вас. Пану капітану з Чернівців теж до москалів далеченько.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 01 лют, 2025 15:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:14
Vadim_ написав: sashaqbl написав: budivelnik написав:
Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама.
1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном
2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль.
І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею
3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.
Принципова різиця ПТУРом між дроном - в птура котушка на ПУ, а в дрона - на самому дроні.
+ наконецто
она самонаматываема?
Та вкотре пишу, ті дрони літають в один бік, це камікадзе, які не повертаються, нема шо наматувать більше
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:20
sashaqbl написав: _hunter написав:
И "намекают", что говорить "у нас из части не бегут - значит другим и подавно нечего бежать" несколько странно. Особенно после того, как сам же написал про "переводят в пехоту". Внимание, вопрос: а пехоту чем пугают - переводом в дронщики?
Завжди є чим лякати. Адекватний командир знайде достатньо кнутів і пряників.
Та это-то понятно. Но я же конкретно про рода войск спрашивал...
Дронщики сейчас - элита - навроде "десантуры" из предыдущей заварушки.
Из этого следует и "чуть другое" отношение властей.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 15:21
Сибарит написав: Бетон написав:
Зеленский — диктатор, — Такер Карлсон (считай, Трамп)
100%
Бетон - диктатор, - Конфуций
200%
Добрий день !
Рад бачити і читати .
Прийшов перепочити , бо сьогодні й завтра працюю .
Одні ВЕЩАТЕЛІ .
Ні одного патріота !
Якісь "піявки" що готуються до потужній подорожі до Камчатки з лопатами .
Особливо мене дратує "ігсперт з Німеччини " хуянтер .
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