RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 123191232012321123221232312324>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 127
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
31
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну вот. А что 155я, что недавняя 157я -- самый 0. Поэтому соотношение рисков там совсем другое.
Но нельзя, конечно, и руководство исключать -- те, которые посмекалистее -- от фронта держаться стараются подальше.

Є така реклама: "іноді краще жувати"
  Vadim_ написав:+ наконецто
она самонаматываема?

вона саморозмотувана. Дрон назад не летить. Його задача - долетіти до цілі і самоліквідуватися...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:01

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.

Не все так просто.
Але погоджуюсь, це не піхота.
нахапали і Ви? Хоть всі острі вугли оминаєте і за мінуси роботи дронщиків тут більше я наговорив ніж ви.
:lol:
Забавно. От спитайте замість мене.
пан психолог в групу контролю бойового стресу не хоче? Там далеко відстань більша) і психологи рукожопі, не вміють мотивувати... зара можно на контракт. Без тцк.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Забавно. От спитайте замість мене.
пан психолог в групу контролю бойового стресу не хоче? Там далеко відстань більша) і психологи рукожопі, не вміють мотивувати... зара можно на контракт. Без тцк.

Побоїться переводу в піхоту...
Та й платять замало...
Та й не любить він коли ним командують..
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:09

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.

Не все так просто.
Але погоджуюсь, це не піхота.
нахапали і Ви? Хоть всі острі вугли оминаєте і за мінуси роботи дронщиків тут більше я наговорив ніж ви.
:lol:
Забавно. От спитайте замість мене.
пан психолог в групу контролю бойового стресу не хоче? Там далеко відстань більша) і психологи рукожопі, не вміють мотивувати... зара можно на контракт. Без тцк.

так никто ж не говорит "в вас легко - я так же смогу". Говорят "есть места, где сложнее".
И "намекают", что говорить "у нас из части не бегут - значит другим и подавно нечего бежать" несколько странно. Особенно после того, как сам же написал про "переводят в пехоту". Внимание, вопрос: а пехоту чем пугают - переводом в дронщики? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:10

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.

Не все так просто.
Але погоджуюсь, це не піхота.
нахапали і Ви? Хоть всі острі вугли оминаєте і за мінуси роботи дронщиків тут більше я наговорив ніж ви.
:lol:
Забавно. От спитайте замість мене.
пан психолог в групу контролю бойового стресу не хоче? Там далеко відстань більша) і психологи рукожопі, не вміють мотивувати... зара можно на контракт. Без тцк.

Разсудите из окопа , мне 50+ , на иждевении жена и ребёнок, где Закон України шо государство Україна шо то будет ОБЯЗАНО шевелиться про них если я погибну в посадке или изойду на молекулы при детонации бк?
судиться ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 01 лют, 2025 15:18, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3655
З нами з: 23.05.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:И "намекают", что говорить "у нас из части не бегут - значит другим и подавно нечего бежать" несколько странно. Особенно после того, как сам же написал про "переводят в пехоту". Внимание, вопрос: а пехоту чем пугают - переводом в дронщики?

Завжди є чим лякати. Адекватний командир знайде достатньо кнутів і пряників.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Разсудите из окопа , мне 50+ , на иждевении жена и ребёнок, где закон шо государство шо то будет шеелиться про них если я погибну в посадке или изойду на молекулы при детонации бк?
судиться ?

В мене тоже дружина і двоє неповнолітніх дітей. Але чомусь я третій сорт а ви перший...
Чомусь ви своїх дітей бачите щодня, а я двічі в році. Хоч шанс що москалі дійдуть до Львова - значно нижчий, ніж що до вас. Пану капітану з Чернівців теж до москалів далеченько.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 01 лют, 2025 15:15, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Я не те мав на увазі ( в армії запускав ПТУРС , там не опто волокно а вита пара мідна... але суть та сама.
1 Оптоволокно буде постійно натягнуте між дроноводом і дроном
2 На відміну від ПТУРс який летить ПРЯМОЮ наводкою - дрон спочатку піднімається вверх , звідти оператор обирає ціль і направляє дрон в ціль.
І що тоді з оптоволокном? Воно ж не зависне в верхній точці, а значить буде опускатись на землю і опускаючись на землю отримує ймовірність що буде порване в звязку з зустрічами чогось що стирчить над землею
3 Дрон на оптоволокні навряд чи зможе кразити ціль на зворотній стороні якогось підвищення -бо оптоволокно тоді змушене лягти на землю і будь-які маневри підвищують ймовірність його обриву.

Принципова різиця ПТУРом між дроном - в птура котушка на ПУ, а в дрона - на самому дроні.

+ наконецто
она самонаматываема?
Та вкотре пишу, ті дрони літають в один бік, це камікадзе, які не повертаються, нема шо наматувать більше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35741
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 8128 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:20

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:И "намекают", что говорить "у нас из части не бегут - значит другим и подавно нечего бежать" несколько странно. Особенно после того, как сам же написал про "переводят в пехоту". Внимание, вопрос: а пехоту чем пугают - переводом в дронщики?

Завжди є чим лякати. Адекватний командир знайде достатньо кнутів і пряників.

Та это-то понятно. Но я же конкретно про рода войск спрашивал...
Дронщики сейчас - элита - навроде "десантуры" из предыдущей заварушки.
Из этого следует и "чуть другое" отношение властей.
_hunter
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:21

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Зеленский — диктатор, — Такер Карлсон (считай, Трамп)

100%

Бетон - диктатор, - Конфуций

200%


Добрий день !
Рад бачити і читати .
Прийшов перепочити , бо сьогодні й завтра працюю .
Одні ВЕЩАТЕЛІ .
Ні одного патріота !
Якісь "піявки" що готуються до потужній подорожі до Камчатки з лопатами .
Особливо мене дратує "ігсперт з Німеччини " хуянтер .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5062
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
  #<1 ... 123191232012321123221232312324>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84322
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 903479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2528)
01.02.2025 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.