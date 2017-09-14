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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1232012321123221232312324>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 127
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
31
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:24

  холява написав:
  Сибарит написав:
  Бетон написав:Зеленский — диктатор, — Такер Карлсон (считай, Трамп)

100%

Бетон - диктатор, - Конфуций

200%


Добрий день !
Рад бачити і читати .
Прийшов перепочити , бо сьогодні й завтра працюю .
Одні ВЕЩАТЕЛІ .
Ні одного патріота !
Якісь "піявки" що готуються до потужній подорожі до Камчатки з лопатами .
Особливо мене дратує "ігсперт з Німеччини " хуянтер .

Обоснуй.
Или у тебя кроме блевоты другие буквы не лезут?
В чём патриотизм не называть диктатора диктатором?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:25

  Banderlog написав:Забавно. От спитайте замість мене.
пан психолог в групу контролю бойового стресу не хоче? Там далеко відстань більша) і психологи рукожопі, не вміють мотивувати... зара можно на контракт. Без тцк
а вы в акушер гинекологи не хотите? Или думаете психолог это как священник в любом приходе как дома. Наша дебильная система выкачки денег сделала психологию чем то вроде курсов массажа, любая девочка может без особого напряга прочитать про 6 органов чувств и получить диплом. А потом говорят что психология не наука, конечно если так всё упрощать. Пойдите к стоматологу полечить простатит. Вы мне тоже самое предлагаете. Если кем то и пойду, скорее водителем на внедорожник. Это единственное что я умею из списка ВОС
  sashaqbl написав:Та й не любить він коли ним командують
жаль не могу поставить + за наблюдательность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 15:29, всього редагувалось 4 разів.
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3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В первый раз в жизни вижу что патриотизмом называют культ личности диктатора.
Вы вообще кто-то школу окончил?
Культ личности Сталина проходили или в квн играли вместо уроков?

"Культ личности Ста́лина — возвеличивание личности Иосифа Сталина средствами массовой пропаганды, в произведениях культуры и искусства, государственных документах. Культ личности Сталина начался в середине 1930-х годов и продолжался до 1956 года, когда на XX съезде КПСС произошло его официальное развенчание."
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:31

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Практик....))
1 Я ПТУРС запускав - а ти ?
2 Я навіть написав в 1988 році програмку на ПК Львів-яка імітувала запуски ПТУРСів
і яка використовувалась замість штатного тренажера який жер 10квт електрики і знаходився в кунгу(займаючи там весь простір) ГАЗ-66

Тому так - я розумію недоліки і переваги
а ти ж просто прочитав статейку не маючи ЖОДНОЇ практики
ПС
ще можу дуже фахово розглядати питання в будівництві як конструктивні так і економічні-бо також маю вищу освіту в цій галузі і 20 річний досвід будівництва
Тому ти краще пальці з херами не плутай... може обклеїш одне червоною ізолентою а друге синьою
Якщо не дальтонік- то допоможе.

ПТУРС и дрон несколько отличаются. Так же, как медная жила и оптоволокно. И 1988 не 2025.
Так же, как АН-2 и F-16. Хотя и то, и другое самолёты.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:34

  budivelnik написав:....... моя жінка розумніша від тебе і точно не буде сперичатись зі мною ....

:)
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:34

  Бетон написав:
  Бетон написав:Зеленский — диктатор, — Такер Карлсон (считай, Трамп)

100%

Бетон - диктатор, - Конфуций

200%


Добрий день !
Рад бачити і читати .
Прийшов перепочити , бо сьогодні й завтра працюю .
Одні ВЕЩАТЕЛІ .
Ні одного патріота !
Якісь "піявки" що готуються до потужній подорожі до Камчатки з лопатами .
Особливо мене дратує "ігсперт з Німеччини " хуянтер .[/quote]
Обоснуй.
Или у тебя кроме блевоты другие буквы не лезут?
В чём патриотизм не называть диктатора диктатором?[/quote]

От наприклад "хуянтер "-мав запит прислати дрон до САНІ .
Тут же спригнув .
При всему зібавшому за кордон навіть на думку не сходе що він УБЛЮДОК .
ТИ, БЕТОН - чоловіка при виконані обов'язкив вбили , ТИ пишеш нажаль виконавця затримали , хіба не УБЛЮДОК ?
Віталька (відпочиваючи у Карпатах ) дуже переймаєтся загиблими у Полтаві .....
Про інших навіть писати небажаю .....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:34

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну вот. А что 155я, что недавняя 157я -- самый 0. Поэтому соотношение рисков там совсем другое.
Но нельзя, конечно, и руководство исключать -- те, которые посмекалистее -- от фронта держаться стараются подальше.

Є така реклама: "іноді краще жувати"
  Vadim_ написав:+ наконецто
она самонаматываема?

вона саморозмотувана. Дрон назад не летить. Його задача - долетіти до цілі і самоліквідуватися...

Дякую , тоді питань нема, якщо так
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:38

  Faceless написав:Та вкотре пишу, ті дрони літають в один бік, це камікадзе, які не повертаються, нема шо наматувать більше

Ви впевнені, що тільки так?
Що тільки таке призначення?
Бо до одного дрону зачастую йде 5 десятикілометрових котушок в комплектації.
І є резервний канал зв'язку при обриві - тобто керування по каналу, як звичайного дрона. А також є програмування на повернення в разі обриву дроту.
На таку інфу натрапив.

А те, що не змотується, то само собой. Про змотання ніхто не оголошував, поки ще.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 лют, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:40

  холява написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Зеленский — диктатор, — Такер Карлсон (считай, Трамп)

100%

Бетон - диктатор, - Конфуций

200%


Добрий день !
Рад бачити і читати .
Прийшов перепочити , бо сьогодні й завтра працюю .
Одні ВЕЩАТЕЛІ .
Ні одного патріота !
Якісь "піявки" що готуються до потужній подорожі до Камчатки з лопатами .
Особливо мене дратує "ігсперт з Німеччини " хуянтер .

Обоснуй.
Или у тебя кроме блевоты другие буквы не лезут?
В чём патриотизм не называть диктатора диктатором?[/quote]

От наприклад "хуянтер "-мав запит прислати дрон до САНІ .
Тут же спригнув .
При всему зібавшому за кордон навіть на думку не сходе що він УБЛЮДОК .
ТИ, БЕТОН - чоловіка при виконані обов'язкив вбили , ТИ пишеш нажаль виконавця затримали , хіба не УБЛЮДОК ?
Віталька (відпочиваючи у Карпатах ) дуже переймаєтся загиблими у Полтаві .....
Про інших навіть писати небажаю .....[/quote]
Запитай у зе
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо до одного дрону зачастую йде 5 десятикілометрових котушок в комплектації.
І є резервний канал зв'язку при обриві - тобто керування по каналу, як звичайного дрона. А також є програмування на повернення в разі обриву дроту.
На таку інфу натрапив.

А можна детальніше, що це за дрон такий, який несе 12 кг дроту на 50 км? Розвідувальний?
sashaqbl
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