Коли корупція проникає у всі шари урядовій ієрархії, від глав держави до дрібних чиновників, проблема особливо ускладнюється. Чистку та дезінфекцію необхідно починати з верхівки, систематично проходячи всі рівні до самого низу. Це довга і болісна робота, з якою впорається тільки дуже сильна група лідерів, чиї чесність і моральний авторитет не піддаються ні найменшому сумніву.
detroytred написав:Бо до одного дрону зачастую йде 5 десятикілометрових котушок в комплектації. І є резервний канал зв'язку при обриві - тобто керування по каналу, як звичайного дрона. А також є програмування на повернення в разі обриву дроту. На таку інфу натрапив.
А можна детальніше, що це за дрон такий?
Я вчора дав два чи три посилання стосовно дронів. От в них є саме оця інфа.
В кожному щось. Про резервний канал та програмування на повернення було в якомусь з відео по посиланнях.
Про по колу та повернення: *Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить близько 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). Під час використання кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому напрямку.
Безпілотник здатен піднімати корисне навантаження масою до 5 кг, вантажопідйомності вистачає, щоб нести камеру з 10-разовим оптичним збільшенням і тепловізором. Німці говорили про готовність випускати по 3000 таких дронів щомісяця.
Крім того, в серпні дрони на оптоволокні представила китайська компанія Skywalker. Виробники стверджують, що їхні дрони здатні летіти на оптоволокні на 20 км. Також розробили варіанти з котушками на 1, 5 і 10 км.*
І т.д. ____________________________ Про які 12 кг несе на 50 км? П'ять котушок -- це чотири про запас))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 лют, 2025 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Що таке було совдеп? Це те, коли тобі читали моралі... І визначали-оцінювали як носиш галстука, збираєшметалобурухт... Визначали податок на яйця тощо...
Потім заспівали про демократію --- як роби, що хош (в межах демзаконів, які побудовані на загально людських засадах). Де головний ти сам... І сам собі визначаєш, оцінюєш. А всі інші лісом... навіть оцінки з навчання не на загал...
І що? Дежавю... Так переодягніть отого Павку в ... І та ж сама ...
Хоча звісно межі свободи повинні бути, але оті читання моралей це з отого минулого.