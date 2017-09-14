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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12321123221232312324>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 127
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
31
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:46

  flyman написав:...........
Лі Куан Ю не тільки знав
https://inspired.com.ua/practice/people/lee-kuan-yew-quotes/

Оттуда:
Коли корупція проникає у всі шари урядовій ієрархії, від глав держави до дрібних чиновників, проблема особливо ускладнюється. Чистку та дезінфекцію необхідно починати з верхівки, систематично проходячи всі рівні до самого низу. Це довга і болісна робота, з якою впорається тільки дуже сильна група лідерів, чиї чесність і моральний авторитет не піддаються ні найменшому сумніву.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:51

Корупція і корупція ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:52

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Бо до одного дрону зачастую йде 5 десятикілометрових котушок в комплектації.
І є резервний канал зв'язку при обриві - тобто керування по каналу, як звичайного дрона. А також є програмування на повернення в разі обриву дроту.
На таку інфу натрапив.

А можна детальніше, що це за дрон такий?

Я вчора дав два чи три посилання стосовно дронів.
От в них є саме оця інфа.

В кожному щось.
Про резервний канал та програмування на повернення було в якомусь з відео по посиланнях.

Про інше в основному тут:
https://espreso.tv/poyasnuemo-vidkritty ... skoi-viyni
Багато цікавої інформації.

Про по колу та повернення:
*Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить близько 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). Під час використання кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому напрямку.

Безпілотник здатен піднімати корисне навантаження масою до 5 кг, вантажопідйомності вистачає, щоб нести камеру з 10-разовим оптичним збільшенням і тепловізором. Німці говорили про готовність випускати по 3000 таких дронів щомісяця.

Крім того, в серпні дрони на оптоволокні представила китайська компанія Skywalker. Виробники стверджують, що їхні дрони здатні летіти на оптоволокні на 20 км. Також розробили варіанти з котушками на 1, 5 і 10 км.*

І т.д.
____________________________
Про які 12 кг несе на 50 км?
П'ять котушок -- це чотири про запас))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 лют, 2025 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:53

  Wirująświatła написав:........ Кроме того заморозка это шанс (для всех) сменить зеленского на более адекватного, который был бы в состоянии договориться с путиным.

На Януковича?
Или Медведчука?
На кого ставите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кого піймають, в Корею можуть не повертатися
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:
  sashaqbl написав:Та й не любить він коли ним командують.

жаль не могу поставить + за наблюдательность

Я ж всі ці відмазки давно вже на память вивчив.
  Wirująświatła написав:Если кем то и пойду, скорее водителем на внедорожник. Это единственное что я умею из списка ВОС

Маю посаду водія. Йдете?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 15:57

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........ Кроме того заморозка это шанс (для всех) сменить зеленского на более адекватного, который был бы в состоянии договориться с путиным.

На Януковича?
Или Медведчука?
На кого ставите?

если во второй тур выйдут эти трое - выбор будет сложный. Если же против "этого" будет один из двух - выбор очевиден. :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:00

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........ Кроме того заморозка это шанс (для всех) сменить зеленского на более адекватного, который был бы в состоянии договориться с путиным.

На Януковича?
Или Медведчука?
На кого ставите?

если во второй тур выйдут эти трое - выбор будет сложный. Если же против "этого" будет один из двух - выбор очевиден. :D

Ну как можно договориться с тем кто решил тебя віебать?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:01

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Скоріше за все після цієї події всл тцк отримають додаткові повноваження...
стрелять в каждого подозрительного на поражение. полез рукой в карман, а вдруг там пистолет?!

Вряд ли мисливська рушниця поместится в кармане.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:03

Що таке було совдеп?
Це те, коли тобі читали моралі...
І визначали-оцінювали як носиш галстука, збираєшметалобурухт...
Визначали податок на яйця тощо...

Потім заспівали про демократію --- як роби, що хош (в межах демзаконів, які побудовані на загально людських засадах). Де головний ти сам...
І сам собі визначаєш, оцінюєш.
А всі інші лісом... навіть оцінки з навчання не на загал...


І що?
Дежавю...
Так переодягніть отого Павку в ...
І та ж сама ...

Хоча звісно межі свободи повинні бути, але оті читання моралей це з отого минулого.
detroytred
 
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