Додано: Суб 01 лют, 2025 17:24

sashaqbl написав: ЛАД то що на рахунок корупції? Знову проігнорите? то що на рахунок корупції? Знову проігнорите?

Я ледь стримуюсь, щоб не сказати вам все, що я про вас думаю.

sashaqbl написав: ЛАД написав: Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия. Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия.

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Коли майже 3 року тому говорилось, що гундосий, користуючись воєнною необхідністю, каструє БЕБ, ДБР і НАБУ - то ви скромно мовчали. А тепер "не може стояти в кожному кабінеті".

Звісно що не може. Але він призначає голову СБУ, голову ДБР. Його монобільшість призначає кабмін, який призначає директора НАБУ. Невже цих повноважень НЕДОСТАТНЬО для приведення корупції хоча б до того рівня, щов був при попереднику? .....Коли майже 3 року тому говорилось, що гундосий, користуючись воєнною необхідністю, каструє БЕБ, ДБР і НАБУ - то ви скромно мовчали. А тепер "не може стояти в кожному кабінеті".Звісно що не може. Але він призначає голову СБУ, голову ДБР. Його монобільшість призначає кабмін, який призначає директора НАБУ. Невже цих повноважень НЕДОСТАТНЬО для приведення корупції хоча б до того рівня, щов був при попереднику?

Я часто "ігнорив" ваши вопросы?По-моему, настолько редко, что уже и надоело отвечать.Я где-то хоть раз одобрял коррупцию?Интересно, почему-то у вас претензии ко мне и ни разу не было возражений на рассуждения будивельника о том, что коррупция это мелочи и с ней вообще не надо бороться.Очень последовательно.Теперь, так и быть, по сути.1. Я не знаю, что вы называете "кастрацией БЕБ, ДБР і НАБУ".2. Не помню, чтобы вы так решительно осуждали коррупцию, которая была "при попереднику(-ах)". Тот уровень вас устраивал?Просто тогда коррупция не касалась таких вопросов, которые вас сейчас сильно волнуют - призыва в армию, поставок оружия (в частности, дронов) именно в вашу часть (и не только в вашу).3. Я ещё в самом начале войны писал, что воровство и коррупция никогда не бывают настолько сильны, как во время войны. Так происходило всегда и мы в этом отношении ничем не лучше.4. Относительно легко бороться с преступлениями, когда это единичные случаи. Когда преступления становятсядля борьбы с ними не хватит никаких "БЕБ, ДБР і НАБУ". А если ещё вспомнить, что судебная система у нас не меньше (если не больше) коррумпирована, чем всё остальное... Вся огромная работа "БЕБ, ДБР і НАБУ" может быть сведена к 0купленным судьёй. А работа по доказательству коррупции действительно нужна сложная и огромная.как-то хорошо писал здесь об этом.От президента, конечно, зависит многое. Но он не бог и даже архангел и не может решить все проблемы страны.Если, например, большой % населения протестует против бусификации (а фактически против мобилизации) и не хочет идти на фронт и воевать за независимость страны, то президент не сможет воевать вместо всех нежелающих.Вы, вроде, не забитый селянин с ЦПШ и должны бы это понимать, а не надеяться, что вот выберем "нужного/хорошего" президента и он мановением руки решит наши проблемы.Может, я и не всё написал, что можно/нужно, но, думаю, и этого достаточно. Если захотите понять. А если нет, то не поможет, если я даже напишу целую статью на эту тему.