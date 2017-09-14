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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12321123221232312324

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 129
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
40
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:30

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:Да просто только дизель за пару месяцев подорожал с 54,99 до 59,99

При такій ціні зазвичай є усілякі бонуси/знижки/фішки.
Напиклад Ізя на Shell дає знижку -4.50 грн на літрі = 53.39 грн.
Укрнафта зараз нема палива? -2.50 = 51.95 грн.
UPG вроді є у Дніпрі.

Хотелось бі без теории и маразма

А, ну так ти хотів по-багатому, для таких ціни на табло.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:Та вкотре пишу, ті дрони літають в один бік, це камікадзе, які не повертаються, нема шо наматувать більше

Ви впевнені, що тільки так?
Що тільки таке призначення?
Бо до одного дрону зачастую йде 5 десятикілометрових котушок в комплектації.
І є резервний канал зв'язку при обриві - тобто керування по каналу, як звичайного дрона. А також є програмування на повернення в разі обриву дроту.
На таку інфу натрапив.

А те, що не змотується, то само собой. Про змотання ніхто не оголошував, поки ще.
На 100% не скажу, але про дрони на волокні чув тільки про камікадзе
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:46

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........ Кроме того заморозка это шанс (для всех) сменить зеленского на более адекватного, который был бы в состоянии договориться с путиным.

На Януковича?
Или Медведчука?
На кого ставите?

Тю: а чего потерли-то? :roll:
Ставлю против первого.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:07

  sashaqbl написав:Маю посаду водія. Йдете?
почему я вам должен верить?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:11

Wirująświatła слова ахвiцера.
Але якщо не віриш - можеш контракт підписати ;-)
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:17

  ЛАД написав:ы
Для Украины, а не для Бени, имеет какое-то принципиальное значение, чей это проект?
Важно, что этот "проект" делает, а судьба Бени дело десятое.
Думаете, в укр. СИЗО намного лучше? Беня рад и счастлив, что уже много лет там находится?


Много лет? Это сколько? :)
Наивность полагать что он там все время проводит.Так отдыхает для разнообразия,зачеты в преследовании получает.
Беня- один из денежных мешков кто делает президентов демократической страны.
Хотя многие называют это народный выбор.
А то что не склалося,як гадалося...так не волшебник же.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:23

  sashaqbl написав:Wirująświatła слова ахвiцера.
Але якщо не віриш - можеш контракт підписати ;-)

я ВЛК не пройду у меня шерсть как у макаки и хвост 70см
  sashaqbl написав:Я ж всі ці відмазки давно вже на память вивчив.
отмазки от чего? я не раб у государства и к вам на работу тоже не устраивался. Свои обязанности я выполняю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:24

  sashaqbl написав:ЛАД то що на рахунок корупції? Знову проігнорите?
Я часто "ігнорив" ваши вопросы?
По-моему, настолько редко, что уже и надоело отвечать.
Я ледь стримуюсь, щоб не сказати вам все, що я про вас думаю.

Я где-то хоть раз одобрял коррупцию?
Интересно, почему-то у вас претензии ко мне и ни разу не было возражений на рассуждения будивельника о том, что коррупция это мелочи и с ней вообще не надо бороться.
Очень последовательно. :)

Теперь, так и быть, по сути.
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Добавлю только - да, есть и сортовость, и взятки. Но что поделать, если общество прогнило. Не может же Зеленский стоять в кабинете каждого начальника ТЦК (и не только) и следить, чтобы тот не "решал вопросы". Да, можно расстрелять пару-тройку таких начальников, авось поможет. В принципе. Но у нас же не "сталинский режим", как-никак демократия.

.....
Коли майже 3 року тому говорилось, що гундосий, користуючись воєнною необхідністю, каструє БЕБ, ДБР і НАБУ - то ви скромно мовчали. А тепер "не може стояти в кожному кабінеті".
Звісно що не може. Але він призначає голову СБУ, голову ДБР. Його монобільшість призначає кабмін, який призначає директора НАБУ. Невже цих повноважень НЕДОСТАТНЬО для приведення корупції хоча б до того рівня, щов був при попереднику?

1. Я не знаю, что вы называете "кастрацией БЕБ, ДБР і НАБУ".
2. Не помню, чтобы вы так решительно осуждали коррупцию, которая была "при попереднику(-ах)". Тот уровень вас устраивал?
Просто тогда коррупция не касалась таких вопросов, которые вас сейчас сильно волнуют - призыва в армию, поставок оружия (в частности, дронов) именно в вашу часть (и не только в вашу).
3. Я ещё в самом начале войны писал, что воровство и коррупция никогда не бывают настолько сильны, как во время войны. Так происходило всегда и мы в этом отношении ничем не лучше.
4. Относительно легко бороться с преступлениями, когда это единичные случаи. Когда преступления становятся массовыми для борьбы с ними не хватит никаких "БЕБ, ДБР і НАБУ". А если ещё вспомнить, что судебная система у нас не меньше (если не больше) коррумпирована, чем всё остальное... Вся огромная работа "БЕБ, ДБР і НАБУ" может быть сведена к 0 одним купленным судьёй. А работа по доказательству коррупции действительно нужна сложная и огромная. Сибарит как-то хорошо писал здесь об этом.

От президента, конечно, зависит многое. Но он не бог и даже архангел и не может решить все проблемы страны.
Если, например, большой % населения протестует против бусификации (а фактически против мобилизации) и не хочет идти на фронт и воевать за независимость страны, то президент не сможет воевать вместо всех нежелающих.
Вы, вроде, не забитый селянин с ЦПШ и должны бы это понимать, а не надеяться, что вот выберем "нужного/хорошего" президента и он мановением руки решит наши проблемы.

Может, я и не всё написал, что можно/нужно, но, думаю, и этого достаточно. Если захотите понять. А если нет, то не поможет, если я даже напишу целую статью на эту тему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:29

  ЛАД написав:Если, например, большой % населения протестует против бусификации (а фактически против мобилизации) и не хочет идти на фронт и воевать за независимость страны, то президент не сможет воевать вместо всех нежелающих.
но он может уйти в отставку. почему не уходит, слишком теплое местечко на денежных потоках? со всех работ где я не справлялся я уходил добровольно, не ждал скандалов и момента когда меня вынесут со стулом. В предыдущем посте вы хорошо описали что с коррупцией Зеленский не справился, мировое соглашение с рф профукал, мобилизацию провалил. Что ещё надо?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:От президента, конечно, зависит многое. Но он не бог и даже архангел и не может решить все проблемы страны.
Если, например, большой % населения протестует против бусификации (а фактически против мобилизации) и не хочет идти на фронт и воевать за независимость страны, то президент не сможет воевать вместо всех нежелающих.
Вы, вроде, не забитый селянин с ЦПШ и должны бы это понимать, а не надеяться, что вот выберем "нужного/хорошего" президента и он мановением руки решит наши проблемы.
Может, я и не всё написал, что можно/нужно, но, думаю, и этого достаточно. Если захотите понять. А если нет, то не поможет, если я даже напишу целую статью на эту тему.

Абсолютно погоджуюсь, що не може бути хорошого президента, який все вирішить. При попереднику був теж певний рівень корупції, попередник багато чого провалив.
І я не був готовий за нього голосувати, поки не побачив "альтернативу" у вигляді гундосого.
І та, один куплений суддя може багато чого зіпсувати.
Але наразі до того не доходить, бо в нашого клоуна, який прямо чи опосередковано призначає голів БЕБ, ДБР і НАБУ є важливіші справи.
А корупцію в ТЦК він вирішив особисто, звільнивши всіх воєнкомів.
При попереднику я бачив позитивні зміни у вигляді запуску НАБУ(хай навіть під особистим тиском Байдена), приймалися, хоча й зі скрипом, закони, рекомендовані венеціанською комісією.
Зараз я бачу явний регрес і відкат при тому, що в Зеленського явно більше важелів впливу ніж було в Порошенка.
sashaqbl
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