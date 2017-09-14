Vadim_ написав:
Хотелось бі без теории и маразма
А, ну так ти хотів по-багатому, для таких ціни на табло.
|
|
|
Додано: Суб 01 лют, 2025 16:30
А, ну так ти хотів по-багатому, для таких ціни на табло.
Додано: Суб 01 лют, 2025 16:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На 100% не скажу, але про дрони на волокні чув тільки про камікадзе
Додано: Суб 01 лют, 2025 16:46
Додано: Суб 01 лют, 2025 17:11
Wirująświatła слова ахвiцера.
Але якщо не віриш - можеш контракт підписати
Додано: Суб 01 лют, 2025 17:17
Много лет? Это сколько?
Наивность полагать что он там все время проводит.Так отдыхает для разнообразия,зачеты в преследовании получает.
Беня- один из денежных мешков кто делает президентов демократической страны.
Хотя многие называют это народный выбор.
А то что не склалося,як гадалося...так не волшебник же.
Додано: Суб 01 лют, 2025 17:23
я ВЛК не пройду у меня шерсть как у макаки и хвост 70см
отмазки от чего? я не раб у государства и к вам на работу тоже не устраивался. Свои обязанности я выполняю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 лют, 2025 17:24
Я часто "ігнорив" ваши вопросы?
По-моему, настолько редко, что уже и надоело отвечать.
Я где-то хоть раз одобрял коррупцию?
Интересно, почему-то у вас претензии ко мне и ни разу не было возражений на рассуждения будивельника о том, что коррупция это мелочи и с ней вообще не надо бороться.
Очень последовательно.
Теперь, так и быть, по сути.
1. Я не знаю, что вы называете "кастрацией БЕБ, ДБР і НАБУ".
2. Не помню, чтобы вы так решительно осуждали коррупцию, которая была "при попереднику(-ах)". Тот уровень вас устраивал?
Просто тогда коррупция не касалась таких вопросов, которые вас сейчас сильно волнуют - призыва в армию, поставок оружия (в частности, дронов) именно в вашу часть (и не только в вашу).
3. Я ещё в самом начале войны писал, что воровство и коррупция никогда не бывают настолько сильны, как во время войны. Так происходило всегда и мы в этом отношении ничем не лучше.
4. Относительно легко бороться с преступлениями, когда это единичные случаи. Когда преступления становятся массовыми для борьбы с ними не хватит никаких "БЕБ, ДБР і НАБУ". А если ещё вспомнить, что судебная система у нас не меньше (если не больше) коррумпирована, чем всё остальное... Вся огромная работа "БЕБ, ДБР і НАБУ" может быть сведена к 0 одним купленным судьёй. А работа по доказательству коррупции действительно нужна сложная и огромная. Сибарит как-то хорошо писал здесь об этом.
От президента, конечно, зависит многое. Но он не бог и даже архангел и не может решить все проблемы страны.
Если, например, большой % населения протестует против бусификации (а фактически против мобилизации) и не хочет идти на фронт и воевать за независимость страны, то президент не сможет воевать вместо всех нежелающих.
Вы, вроде, не забитый селянин с ЦПШ и должны бы это понимать, а не надеяться, что вот выберем "нужного/хорошего" президента и он мановением руки решит наши проблемы.
Может, я и не всё написал, что можно/нужно, но, думаю, и этого достаточно. Если захотите понять. А если нет, то не поможет, если я даже напишу целую статью на эту тему.
Додано: Суб 01 лют, 2025 17:29
но он может уйти в отставку. почему не уходит, слишком теплое местечко на денежных потоках? со всех работ где я не справлялся я уходил добровольно, не ждал скандалов и момента когда меня вынесут со стулом. В предыдущем посте вы хорошо описали что с коррупцией Зеленский не справился, мировое соглашение с рф профукал, мобилизацию провалил. Что ещё надо?
Додано: Суб 01 лют, 2025 17:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Абсолютно погоджуюсь, що не може бути хорошого президента, який все вирішить. При попереднику був теж певний рівень корупції, попередник багато чого провалив.
І я не був готовий за нього голосувати, поки не побачив "альтернативу" у вигляді гундосого.
І та, один куплений суддя може багато чого зіпсувати.
Але наразі до того не доходить, бо в нашого клоуна, який прямо чи опосередковано призначає голів БЕБ, ДБР і НАБУ є важливіші справи.
А корупцію в ТЦК він вирішив особисто, звільнивши всіх воєнкомів.
При попереднику я бачив позитивні зміни у вигляді запуску НАБУ(хай навіть під особистим тиском Байдена), приймалися, хоча й зі скрипом, закони, рекомендовані венеціанською комісією.
Зараз я бачу явний регрес і відкат при тому, що в Зеленського явно більше важелів впливу ніж було в Порошенка.
|