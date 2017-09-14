Der Tagesspiegel: Интервью с Борисом Писториусом



Выдержки из интервью с министром обороны Германии



— Переживший Холокост Роман Шварцман буквально умолял оказать его стране дополнительную помощь во время часа памяти в Бундестаге. Есть ли у Украины время ждать, пока закончится избирательная кампания в Германии?

— Я был в Украине четыре раза и думаю, что знаю, что ей нужно. Германия предоставила Украине более 8 млрд евро военной помощи в 2024 году. На этот год запланировано около 4 млрд евро. Мы предоставляем помощь очень надежно и постоянно. Вспомните 54 колесные гаубицы, которые мы сейчас постепенно отправляем. Или системы противовоздушной обороны. Всего несколько недель назад мы смогли пообещать дополнительные ракеты IRIS-T. Это практическая и постоянная помощь, которую украинцы также очень ценят.



— Украина прижата к стенке, сколько еще она сможет продержаться?

— Путину нет дела до потерь; по некоторым данным, он потерял более 500 000 своих солдат ранеными или убитыми. Это сопоставимо с такими городами, как Севастополь или Франкфурт-на-Майне. Сейчас он оккупировал 18-19% украинской территории.

Украинцы сражаются мужественно и храбро. И они изобретательны. Это видно на примере использования беспилотников. Но несомненно и другое: конфликт становится все более жестким. Будет важно увидеть, какие сигналы поступают из Вашингтона.



— Трамп хотел прекратить конфликт в первый же день своего президентства. Не боитесь ли вы пойти на уступки Москве? Ведутся ли уже закулисные переговоры?

— Нет. Были заявления и намеки. Но я не достаточно хорошо знаю образ мыслей Дональда Трампа. В любом случае, он не будет рад, если Путин выйдет из этой войны более сильным или почувствует, что он сильнее.



— Трамп хочет, чтобы страны НАТО вкладывали в оборону пять процентов своей экономической мощи. Должна ли Германия отнестись к этому серьезно?

— Страны НАТО не могут принять это соотношение один к одному без обсуждения. Но требование инвестировать больше и здесь не вызывает сомнений. В течение последних двух лет я неоднократно и настойчиво выступал за это.



— Почему не эта цифра?

— 5% нашей экономической мощи соответствовали бы 42% федерального бюджета, это почти каждый второй евро, который тратит правительство, 230 млрд евро. Мы не можем это себе позволить, тратить столько. Важнее цифры то, что мы выполним задачи по наращиванию потенциала НАТО в согласованные сроки. Они будут определены партнерами НАТО в течение года, а затем распределены летом. Ясно одно: в будущем Германии придется тратить на оборону больше, даже больше, чем те 2% от экономической мощи, которые сейчас выделяет это правительство.



— Следует ожидать, что в 2029 году Кремль проведет реорганизацию своих вооруженных сил. Тогда Россия, вероятно, будет иметь более полутора миллионов солдат и строить от 1000 до 1500 танков в год. Тогда Владимир Путин будет в состоянии напасть на нас.



— Недавно вы предупредили, что война «больше не является региональным конфликтом», а «приобрела международное измерение». Мы стоим на пороге мировой войны?

— Нет, ситуация отличается от 1914 года, но Россия пользуется поддержкой международной оси автократов: Китай, Северная Корея, Иран. Запад должен отнестись к этому очень серьезно.



— Ведет ли Россия тайную войну против нас, против Запада?

— Россия атакует нас гибридным способом. Вспомните диверсионные акты в Балтийском море, где мы должны предполагать участие России, постоянное вторжение в воздушное пространство НАТО, фальшивые новости, поддержку экстремистских партий. Запад должен противостоять этому, мы не должны с этим мириться. В противном случае Путин почувствует себя еще более уверенно.