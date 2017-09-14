ЛАД написав:ы Для Украины, а не для Бени, имеет какое-то принципиальное значение, чей это проект? Важно, что этот "проект" делает, а судьба Бени дело десятое. Думаете, в укр. СИЗО намного лучше? Беня рад и счастлив, что уже много лет там находится?
Много лет? Это сколько? Наивность полагать что он там все время проводит.Так отдыхает для разнообразия,зачеты в преследовании получает. Беня- один из денежных мешков кто делает президентов демократической страны. Хотя многие называют это народный выбор. А то что не склалося,як гадалося...так не волшебник же.
Со 2 сентября 2023 года. Может, и наивность. Но вы его видели дома? на улице? в ресторане? ещё где-то, кроме СИЗО? Если сумеете доказать, что он не сидит, я признАю свою наивность. Если нет, то, простите, вы член клуба ОБС (одна баба сказала).
Но не суть. Основное у меня было:
Для Украины, а не для Бени, имеет какое-то принципиальное значение, чей это проект? Важно, что этот "проект" делает, а судьба Бени дело десятое.
ему там русскую пенсию платят как 3 украинских (даже не захотел говорить сколько)
Если не поняли прочитанное с первого раза, прочитайте еще раза 3, может поймете. Пенсию я оформил в конце осени 2024 (в оккупации с 24.02.2022), после того, как фсб стало интересоваться теми пенсионерами, что ее не оформляли. До этого я прекрасно обходился украинской. И причину, почему не указал размеры, тоже написал, я же не виноват, что вы не понимаете смысл написанного, хоть и "психолог".
живёт он не на подвале а у себя дома
Потому и не пишу размеры пенсий, чтобы не жить "на подвале". Посмотрите https://t.me/region22ua/39905, может дойдет, почему я остался. Кстати, раньше много по ТВ показывали и рассказывали о стариках, которые пешком, иногда и на костылях, возвращались на подконтрольную, вот только почему-то молчат о том, как и где они живут, через несколько месяцев после первых сообщений. Почему молчат?
в буче были кейсы куда печальнее
Когда об этом стало известно, во время оккупации или после деоккупации Бучи? Кстати, очень много молодых (18-59) у нас еще в 2022-м выехали на подконтрольную, и я знаю об около 10 из них уже 200-х (служили в ЗСУ). А о скольких я не знаю, т.к. это не та информация, о которой говорят на каждом углу. После деоккупации может оказаться, что в процентном соотношении по числу жителей Буча намного отстала.
Про мариуполь хз история порядок цифр умалчивает.
В ваших "300 ТГ-каналах" о Мариуполе молчат? И по вашему история о бомбежке Мариупольского театра, перед которым огромными буквами было написано "Дети", фейк украинской пропаганды?
У нас нет и не было промпредприятий. Из "лордов" только хозяева магазинов, точнее магазинчиков. И всех их уже посещали из фсб, делали обыски, проверяли компы, телефоны, документацию. Их интересовало в первую очередь доход и куда он тратится. И в случае хорошей прибыли их магазины окажутся "купленными" "своими, нужными" московитами. Т.ч. вам со сдачей квартир в аренду на оккупированной территории не светит. Сперва вам придется доказать (документами!), что все квартиры приобретены законно на законно заработанные деньги (заработанное на разнице купли-продажи валюты в разных банках не пройдет!), потом оформить (купить) лицензию и ежемесячно отчитыватся (и платить налоги) в налоговую и о куда и сколько потрачено в фсб. И если окажется, что это прибыльно, вы мгновенно "добровольно" (без применения паяльника, вам его только покажут) подарите все свои квартиры тому, кому скажут.
sashaqbl написав:........ А корупцію в ТЦК він вирішив особисто, звільнивши всіх воєнкомів. ..........
И что, коррупция после этого исчезла? А мера была весьма "решительная".
При попереднику я бачив позитивні зміни у вигляді запуску НАБУ(хай навіть під особистим тиском Байдена), приймалися, хоча й зі скрипом, закони, рекомендовані венеціанською комісією.
И что, коррупция после этого исчезла? Или хотя бы уменьшилась?
Зараз я бачу явний регрес і відкат при тому, що в Зеленського явно більше важелів впливу ніж було в Порошенка.
Допускаю, что важелів впливу, возможно, больше, но, как вы и написали, "є важливіші справи". Понимаю, что коррупция влияет на все наши проблемы. Но всё же проблемы поставок оружия с Запада, проблемы мобилизации и ряд других сегодня значительно острее и важнее. И решить их нужно быстрее. Другое дело, если бы вы написали (и были доказательства), что он вмешивается в работу БЕБ, ДБР і НАБУ и препятствует расследованию дел, вот это была бы бомба и я первый выступил бы за его отставку. Но таких обвинений, так же, как обвинений в личной нечистоплотности я не слышал. А если бы был хоть малейший факт, то в наших условиях его раздули бы до неимоверных размеров.
— Переживший Холокост Роман Шварцман буквально умолял оказать его стране дополнительную помощь во время часа памяти в Бундестаге. Есть ли у Украины время ждать, пока закончится избирательная кампания в Германии? — Я был в Украине четыре раза и думаю, что знаю, что ей нужно. Германия предоставила Украине более 8 млрд евро военной помощи в 2024 году. На этот год запланировано около 4 млрд евро. Мы предоставляем помощь очень надежно и постоянно. Вспомните 54 колесные гаубицы, которые мы сейчас постепенно отправляем. Или системы противовоздушной обороны. Всего несколько недель назад мы смогли пообещать дополнительные ракеты IRIS-T. Это практическая и постоянная помощь, которую украинцы также очень ценят.
— Украина прижата к стенке, сколько еще она сможет продержаться? — Путину нет дела до потерь; по некоторым данным, он потерял более 500 000 своих солдат ранеными или убитыми. Это сопоставимо с такими городами, как Севастополь или Франкфурт-на-Майне. Сейчас он оккупировал 18-19% украинской территории. Украинцы сражаются мужественно и храбро. И они изобретательны. Это видно на примере использования беспилотников. Но несомненно и другое: конфликт становится все более жестким. Будет важно увидеть, какие сигналы поступают из Вашингтона.
— Трамп хотел прекратить конфликт в первый же день своего президентства. Не боитесь ли вы пойти на уступки Москве? Ведутся ли уже закулисные переговоры? — Нет. Были заявления и намеки. Но я не достаточно хорошо знаю образ мыслей Дональда Трампа. В любом случае, он не будет рад, если Путин выйдет из этой войны более сильным или почувствует, что он сильнее.
— Трамп хочет, чтобы страны НАТО вкладывали в оборону пять процентов своей экономической мощи. Должна ли Германия отнестись к этому серьезно? — Страны НАТО не могут принять это соотношение один к одному без обсуждения. Но требование инвестировать больше и здесь не вызывает сомнений. В течение последних двух лет я неоднократно и настойчиво выступал за это.
— Почему не эта цифра? — 5% нашей экономической мощи соответствовали бы 42% федерального бюджета, это почти каждый второй евро, который тратит правительство, 230 млрд евро. Мы не можем это себе позволить, тратить столько. Важнее цифры то, что мы выполним задачи по наращиванию потенциала НАТО в согласованные сроки. Они будут определены партнерами НАТО в течение года, а затем распределены летом. Ясно одно: в будущем Германии придется тратить на оборону больше, даже больше, чем те 2% от экономической мощи, которые сейчас выделяет это правительство.
— Следует ожидать, что в 2029 году Кремль проведет реорганизацию своих вооруженных сил. Тогда Россия, вероятно, будет иметь более полутора миллионов солдат и строить от 1000 до 1500 танков в год. Тогда Владимир Путин будет в состоянии напасть на нас.
— Недавно вы предупредили, что война «больше не является региональным конфликтом», а «приобрела международное измерение». Мы стоим на пороге мировой войны? — Нет, ситуация отличается от 1914 года, но Россия пользуется поддержкой международной оси автократов: Китай, Северная Корея, Иран. Запад должен отнестись к этому очень серьезно.
— Ведет ли Россия тайную войну против нас, против Запада? — Россия атакует нас гибридным способом. Вспомните диверсионные акты в Балтийском море, где мы должны предполагать участие России, постоянное вторжение в воздушное пространство НАТО, фальшивые новости, поддержку экстремистских партий. Запад должен противостоять этому, мы не должны с этим мириться. В противном случае Путин почувствует себя еще более уверенно.
ЛАД написав:В моей ссылке как раз и говорится о пугалках эксперта Макогона. Взять эксперта в кавычки не могу - он всё-таки "бывший руководитель украинской газотранспортной системы". Но вы, так понимаю, больше доверяете эксперту Макогону, чем сегодняшнему главе „Нафтогаза України“ Роману Чумаку.
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю... Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
М. Жванецкий
Вы абсолютно правы!
Верить надо именно Сергею Макогону, ведь он "бывший руководитель Оператора ГТС"!
А "бывшие" знают лучше действующих.
И ничего, что он еще в 2022-м выехал в Канаду, оформив себе командировку туда, а перед тем выписал себе 125% премии (10,5 млн. грн.), вот только бухгалтеры не провели эту оплату и Макогону пришлось судиться за эту премию, находясь в Канаде
В этом судебном процессе и были раскрыты детали выезда Макогона за границу.
ЛАД написав:ы Для Украины, а не для Бени, имеет какое-то принципиальное значение, чей это проект? Важно, что этот "проект" делает, а судьба Бени дело десятое. Думаете, в укр. СИЗО намного лучше? Беня рад и счастлив, что уже много лет там находится?
Много лет? Это сколько? Наивность полагать что он там все время проводит.Так отдыхает для разнообразия,зачеты в преследовании получает. Беня- один из денежных мешков кто делает президентов демократической страны. Хотя многие называют это народный выбор. А то что не склалося,як гадалося...так не волшебник же.
Со 2 сентября 2023 года. Может, и наивность. Но вы его видели дома? на улице? в ресторане? ещё где-то, кроме СИЗО? Если сумеете доказать, что он не сидит, я признАю свою наивность. Если нет, то, простите, вы член клуба ОБС (одна баба сказала).
Но не суть. Основное у меня было:
Для Украины, а не для Бени, имеет какое-то принципиальное значение, чей это проект? Важно, что этот "проект" делает, а судьба Бени дело десятое.
Можете возразить?
ЛАД,вы старый парторг, это шутка,и нарек вас я ,давно лет 10 назад здесь..сдругим ником,и это подхватили до сих пор.Вы просто человек советской системы,ею отшлифованный,но и образованный в логике .. покажите мне платежку что зеленский купил казино кипре и итальянское поместье с фото. Такаие как вы ляжете под любую систему.. А я -нет.
так с 23 года по вашему "долгие годы"? долгиегоды при сталине 25 лет.
ЛАД написав:Если, например, большой % населения протестует против бусификации (а фактически против мобилизации) и не хочет идти на фронт и воевать за независимость страны, то президент не сможет воевать вместо всех нежелающих.
но он может уйти в отставку. почему не уходит, слишком теплое местечко на денежных потоках? со всех работ где я не справлялся я уходил добровольно, не ждал скандалов и момента когда меня вынесут со стулом. В предыдущем посте вы хорошо описали что с коррупцией Зеленский не справился, мировое соглашение с рф профукал, мобилизацию провалил. Что ещё надо?
Не он "провалил мобилизацию" - я как раз писал об этом. Мобилизацию проваливает наше общество. Нет, как в Спарте, когда матери провожали сыновей в бой со словами: "Со щитом или на щите". Я проработал много лет и ни разу не видел, чтобы человек уходил, потому что "не справлялся", разве что находил другую (лучшую, более интересную, менее ответственную) работу. Может, конечно, вы такой "сознательный и ответственный", что уходили сами. Но, если вы не возражаете, разрешите мне сомневаться. Можно? Согласен, что ответственный человек должен бы уйти, если видит, что не справляется и есть другой, который справится лучше. Второе условие обязательно. В противном случае ответственный человек будет тянуть из себя жилы, чтобы справиться с делом как можно лучше. Если дело, действительно, того стоит.
ЛАД написав:Понимаю, что коррупция влияет на все наши проблемы.
Особливо коли замість зменшення законів про регулювання - ти продукуєш нові закони при цьому не в стані проконтролювати доцільність попередніх - тоді так рівень корупції тільки збільшується Простий приклад з авто Замість вивести той шлак який НАПРЯМУ йде в ЗСУ і законодавчо оподаткувати тільки той 1% автівок дорожчих від 20000 доларів - вибрали шлях -оподаткувати все а - збільшилась кількість витрат праці контролерів, а так як кількість контролерів не змінилась -значить когось не проконтролювали(за мзду маленьку) читай збільшили корупційний вплив б - зменшилась кількість авто які йшли на фронт ( і збільшилась вартість одиниці яка туди все таки доїхала) - читай збільшилась кількість невчасно евакуованих+ швидкість перекидання(реакції)...
От і виходить Є два алгоритма Перший -закрутити гайки Другий-декриміналізувати
Чому влада йде по першому там де можна з більшою ефективністю вирішувати другим? Швидше за все за рахунок непрофесіоналізму.. В 2022 - був надлишок бажаючих В 2023 -відмінили бойові - і стала нестача бажаючих
Один закон , ніби й справедливий і економічно доцільний(економим гроші) от тільки економити на тих хто на нулі і не економити в залі вр чи уряду - як на мене така собі затія.
ЛАД написав:Не он "провалил мобилизацию" - я как раз писал об этом. Мобилизацию проваливает наше общество
царь хороший общество плохое? может ему другое поискать?
ЛАД написав:Я проработал много лет и ни разу не видел, чтобы человек уходил, потому что "не справлялся", разве что находил другую (лучшую, более интересную, менее ответственную) работу. Может, конечно, вы такой "сознательный и ответственный", что уходили сами. Но, если вы не возражаете, разрешите мне сомневаться. Можно
весёленькое и безответственное было у вас окружение. Верьте во что хотите, мне от вашей веры ни холодно ни жарко. Наверное кому то неприятно когда тыкают носиком в то что сделано криво / неправильно? Я и сам говорил своим подопечным, чувствуете что не на своём месте - не надо доводить до скандала, молча уйдите "по состоянию здоровья".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 18:42, всього редагувалось 1 раз.