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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12324123251232612327>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мобилизацию проваливает наше общество.
Якщо бізнесу в 2022 році дозволили працювати на спрощеній для всіх(2% обороту) - то бізнес рівень виплат в Бюджет - збільшив а не зменшив...
А от в 2023 вирішили спрощення відмінити і що ? виявилось що треба збільшувати військовий збір і акцизи щоб втримати надходження на попередньому рівні...
То може треба спочатку дозволити ініціативу а тоді по результатам казати
А то права собі - а відповідальність суспільству
Труси-хрестик.. нє ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:35

  Antras написав:
  ЛАД написав:
  Antras написав:------------------------
ЛАД
Для Украины, а не для Бени, имеет какое-то принципиальное значение, чей это проект?
Важно, что этот "проект" делает, а судьба Бени дело десятое.
Думаете, в укр. СИЗО намного лучше? Беня рад и счастлив, что уже много лет там находится?
------------------------
Много лет? Это сколько? :)
Наивность полагать что он там все время проводит.Так отдыхает для разнообразия,зачеты в преследовании получает.
Беня- один из денежных мешков кто делает президентов демократической страны.
Хотя многие называют это народный выбор.
А то что не склалося,як гадалося...так не волшебник же.

Со 2 сентября 2023 года.
Может, и наивность. Но вы его видели дома? на улице? в ресторане? ещё где-то, кроме СИЗО? Если сумеете доказать, что он не сидит, я признАю свою наивность. Если нет, то, простите, вы член клуба ОБС (одна баба сказала).

Но не суть.
Основное у меня было:
Для Украины, а не для Бени, имеет какое-то принципиальное значение, чей это проект?
Важно, что этот "проект" делает, а судьба Бени дело десятое.
Можете возразить?


ЛАД,вы старый парторг, :D это шутка,и нарек вас я ,давно лет 10 назад здесь..сдругим ником,и это подхватили до сих пор.Вы просто человек советской системы,ею отшлифованный,но и образованный в логике ..
покажите мне платежку что зеленский купил казино кипре и итальянское поместье с фото.
Такаие как вы ляжете под любую систему..
А я -нет.

так с 23 года по вашему "долгие годы"?
долгиегоды при сталине 25 лет.

Какой ник был у вас "давно лет 10 назад"?
Обвинять человека без всяких доказательств, просто потому что так хочется, это как раз так, как "при Сталине". Так кто из нас "парторг", причём худшего образца 1937 года?
"Такие как вы" развалите "любую систему". Теориями заговоров.

Но по сути вы ни слова не написали. Вернулись только для того, чтобы гнать пургу?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:39

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:40

  budivelnik написав:...............
В 2022 - був надлишок бажаючих
В 2023 -відмінили бойові - і стала нестача бажаючих
.............

Можно ссылку об отмене боевых?
Помню, было об этом, но, вроде, почти моментально отменили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:41

  ЛАД написав: Но всё же проблемы поставок оружия с Запада, проблемы мобилизации и ряд других сегодня значительно острее и важнее. И решить их нужно быстрее.

И ведь не поспоришь :) Но один вопрос: а он их _точно_ решает? :wink:
Ладно поставки оружия -- они от его "решания" вообще не зависят. Но в плане мобилизации с мая того года -- что поменялось? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:43

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...............
В 2022 - був надлишок бажаючих
В 2023 -відмінили бойові - і стала нестача бажаючих
.............
Можно ссылку об отмене боевых?
Помню, было об этом, но, вроде, почти моментально отменили.
це краще послухати від очевидців
Вийде долярчик з бану в нього і поцікавитесь
пс
його активний срач почався саме ПІСЛЯ того як він виявив що йому платять менше ніж він отримував до відміни...
А до відміни він годував сосисками котів і менторським тоном цікавився чому інші не воюють...
а після відміни зібрався в самоволку, яку й реалізував у вигляді догляду за дружиною
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:46

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Мобилизацию проваливает наше общество.
Якщо бізнесу в 2022 році дозволили працювати на спрощеній для всіх(2% обороту) - то бізнес рівень виплат в Бюджет - збільшив а не зменшив...
А от в 2023 вирішили спрощення відмінити і що ? виявилось що треба збільшувати військовий збір і акцизи щоб втримати надходження на попередньому рівні...
То може треба спочатку дозволити ініціативу а тоді по результатам казати
А то права собі - а відповідальність суспільству
Труси-хрестик.. нє ?

А можно цифры за 2022, 2023, 2024?
Чтобы разговор был конкретнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:46

  ЛАД написав: Но всё же проблемы поставок оружия с Запада, проблемы мобилизации и ряд других сегодня значительно острее и важнее. И решить их нужно быстрее.

А як ви вважаєте, чи є звязок між ефективністю мобілізації і корупцією?
Ой, забув, гундосий же пирішив корупцію в ТЦК своїм вольовим рішенням про звільнення всіх воєнкомів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...............
В 2022 - був надлишок бажаючих
В 2023 -відмінили бойові - і стала нестача бажаючих
.............
Можно ссылку об отмене боевых?
Помню, было об этом, но, вроде, почти моментально отменили.
це краще послухати від очевидців
Вийде долярчик з бану в нього і поцікавитесь
пс
його активний срач почався саме ПІСЛЯ того як він виявив що йому платять менше ніж він отримував до відміни...
А до відміни він годував сосисками котів і менторським тоном цікавився чому інші не воюють...
а після відміни зібрався в самоволку, яку й реалізував у вигляді догляду за дружиною

У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.
И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:53

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Мобилизацию проваливает наше общество.
Якщо бізнесу в 2022 році дозволили працювати на спрощеній для всіх(2% обороту) - то бізнес рівень виплат в Бюджет - збільшив а не зменшив...
А от в 2023 вирішили спрощення відмінити і що ? виявилось що треба збільшувати військовий збір і акцизи щоб втримати надходження на попередньому рівні...
То може треба спочатку дозволити ініціативу а тоді по результатам казати
А то права собі - а відповідальність суспільству
Труси-хрестик.. нє ?
А можно цифры за 2022, 2023, 2024?
Чтобы разговор был конкретнее.
тобі сайт мінфіну відключили?
budivelnik
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