ЛАД написав:Можно ссылку об отмене боевых? Помню, было об этом, но, вроде, почти моментально отменили.
це краще послухати від очевидців Вийде долярчик з бану в нього і поцікавитесь пс його активний срач почався саме ПІСЛЯ того як він виявив що йому платять менше ніж він отримував до відміни... А до відміни він годував сосисками котів і менторським тоном цікавився чому інші не воюють... а після відміни зібрався в самоволку, яку й реалізував у вигляді догляду за дружиною
У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить. Если не лень будет. И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые.
і якщо підтвердять те що я написав-ти накінець спалиш партквиток?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лют, 2025 18:56, всього редагувалось 1 раз.
наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео (зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська) за часи срср гостиница красная Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.
«Людей с шизофренией признают пригодными к военной службе. Мужчины, нарушившие правила военного учета, проходят ВЛК без очереди. Именно ВЛК - формальность», - военнослужащий ТЦК Владимир, который перевелся в Центр комплектования после ранения на фронте
Надоело повторять - я с вами свиней не пас. А кому тыкать, сами знаете. Вы подняли вопрос о выплатах в бюджет, вы и ищите данные, и приводите их со ссылками. Мне надоело проверять голословные утверждения на форуме. И тратить на это время.
РФ планує наступальні операції аж до осені і не піде на мирну угоду, - ISW
Кремль, вочевидь, не планує закінчувати війну у найближчі місяці, адже російський генштаб планує операції, які триватимуть до літа, а можливо і до осені. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Російське командування, ймовірно, діє, керуючись припущенням або прямим знанням про те, що президент Росії Володимир Путін не має наміру припиняти війну в Україні найближчим часом", – кажуть аналітики.
На це їх наштовхнула зокрема активність росіян на лінії Куп’янськ-Борова-Лиман. Спроби охопити Куп’янськ та захопити інші території в Харківській області майже напевно вимагатимуть від агресора багатомісячних зусиль, аби пройти ще до 30 кілометрів і захопити на цьому шляху низку невеликих населених пунктів, підтримуючи при цьому логістику через річку Оскіл.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 01 лют, 2025 19:06, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео (зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська) за часи срср гостиница красная Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.
Надоело повторять - я с вами свиней не пас. А кому тыкать, сами знаете. Вы подняли вопрос о выплатах в бюджет, вы и ищите данные, и приводите их со ссылками. Мне надоело проверять голословные утверждения на форуме. И тратить на это время.
А я змучився одні і ті ж данні приводити одному і тому ж ніку щороку В тебе деменція чи право користуваня ніком обмежується одним роком?
я тобі нагадаю В 2023 році ти здурі піддав сумнівам моє повідомлення про те що не зважаючи на те що кількість зайнятих зменшилось на 1 млн мобілізованих і розграблено 20% території - платежі в бюджет тих хто залишився були такими ж як і в 2021 році.